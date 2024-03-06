Большие, но по пять: 90 лет назад родился сатирик Михаил Жванецкий

6 марта 1934 года на свет появился известный сатирик и писатель Михаил Жванецкий. Памятники известному юмористу установлены не только на родине литератора - в Одессе, но и в Ялте, Москве, Ростове-на-Дону.

© Михаил Жванецкий и Александр Лозовский, 1970 г.

Одно из прозвищ Жванецкого - "МихМих". Так его накоротке называли друзья и поклонники. Однако, строго говоря, его следовало называть "МихМан", поскольку настоящее его отчество Маньевич. Его отец Мань Мошкович Жванецкий работал хирургом, был главврачом районной больницы. Мать - экономист на сахарном заводе.

Михаил Жванецкий поначалу выбрал морскую профессию. Окончив Одесский институт инженеров морского флота, он работал механиком в порту Одессы вместо со своим институтским товарищем и другом Виктором Ильченко.

Еще в институте два веселых друга создали самодеятельный театр "Парнас-2". Чуть позже туда пришел наладчик швейной фабрик "Авангард" Роман Карцев. Жванецкий писал тексты, Витя с Ромой отжигали по полной. Они стали популярны, их быстро заметил Аркадий Райкин во время своих гастролей в Одессе. В 1962-1964 годах вся троица перебралась в Ленинградский театр эстрады и миниатюр.

Михаил Жванецкий сразу утвердился как автор текстов. Их исполняли Ильченко с Карцевым, и сам мэтр - Аркадий Исаакович. Когда выступал Райкин, хохотала вся страна. "В греческом зале, в греческом зале... Видишь, человек без стаканА...", "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!..", "Красиво жить не запретишь. Но помешать можно...". Эти цитаты из Жванецкого вошли в народный язык. Их знает буквально каждый.

Кстати, недавно в Ростове появился памятник сатирику и многие задались вопросом "Почему скульптуру одесситу поставили на Дону". Объяснение культурному феномену дал сам сатирик. Именно ему приписывают фразу: "Одесса для меня город номер один, но в плане гастролей фаворит Ростов. Одесса-мама, Ростов-папа". Эта цитата, кстати, начертана на постаменте памятника в донской столице.

© Памятник сатирику в Ростове-на-Дону

И жители Ростова отвечали сатирику взаимностью. К примеру, ростовчане свято уверены, что миниатюра "Я видел раков" связана с Центральным рынком, куда и по сей день водят экскурсии туристов.

"По пять, но большие, по три, но маленькие". Все логично, чему здесь смеяться? Но само построение юморески, и особенно ее исполнение - заставляют слушателей рыдать от смеха.

Кроме того, Жванецкий - это отпечаток времени. Ну не поймет современный молодой человек, что такое раки по пять, но большие, или по три, но маленькие! Это для тех, кто помнит очереди за молоком, колбасой и зеленым горошком! "МихМих" писал для своего поколения. Он был сатириком советского времени и той же реальности. Порой доходящей до абсурда. "Все идет хорошо, только мимо" - одна из его крылатых фраз.

Непременным спутником Жванецкого был старенький потрепанный портфель. Перед каждым выступлением он непременно демонстрировал его зрителям, отщелкивая замки и доставая исписанные листочки. Морщился, недоуменно вчитывался в написанное им самим, а потом гордо запрокидывал голову, принимал независимый вид и начинал читать очередную миниатюру. И теперь скульптура "Портфель Жванецкого" украшает Ялту.

Другое известное прозвище МихМиха - "Дежурный по стране". Так называлась ежемесячная телевизионная программа, выходившая в 2002-2019 годах на канале "Россия-1". В свойственной ему манере Жванецкий рассказывал об актуальных событиях.

© Жванецкий оставался популярным, в то время как многие его коллеги не смогли выйти из советской эпохи

Передача стала не просто успешной. Она помогла интегрироваться советскому сатирику в новую российскую действительность. Жванецкий оставался популярным, в то время как многие его коллеги по юморному цеху не смогли выйти из советской эпохи и опускались в забвение.

2 декабря 2019 года "Дежурный по стране" после многих лет впервые не вышел на связь. Обеспокоенные поклонники узнали, что это было связано с болезнью писателя.

Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года в московском госпитале. Юмористу было 86 лет. Слова соболезнования выразил президент России Владимир Путин, назвавший афоризмы Жванецкого символом эпохи. Вечный покой артист обрел на Новодевичьем кладбище.

Цитаты Михаила Жванецкого: