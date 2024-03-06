Как сержант-самоучка открыл секрет водородной бомбы

Над созданием водородной бомбы трудился не только физик Андрей Сахаров, которого позже окрестили её «отцом». Работу также параллельно вёл сержант срочной службы Олег Лаврентьев, который на тот момент мог похвастаться лишь семилетним образованием. О вкладе солдата в создание оружия до сих пор мало кто знает, ведь вскоре его выслали подальше от Москвы.

Необычное хобби

Олег Лаврентьев появился на свет в 1926 году в Пскове в семье простых крестьян. Естественно, говорить о каком-то качественном и полноценном образовании не приходилось. Во время обучения в обычной школе Лаврентьев увлёкся физикой, а потом сузил свой круг интересов до ядерного направления.

Началась война и о дальнейшем образовании речи уже не шло. Сначала семья физика-любителя оказалась в оккупации, а позже на фронт отправился и сам Олег. Он участвовал в освобождении Прибалтики, а после окончания войны продолжил военную службу на Сахалине. На острове парень занялся самообразованием. В воинской части в его распоряжении оказалась довольно внушительная библиотека, книги из которой Лаврентьев (особенно посвящённые ядерной физике) читал с упоением. Командование обратило внимание на любознательного солдата и поручило ему прочитать в части лекцию об атомной бомбе.

Одной лишь теорией не обошлось. Пытливый ум позволил Олегу Александровичу выдвинуть идею водородной бомбы и предложить (первым в СССР) решение задачи управляемого термоядерного синтеза.

Военнослужащий в 1949 году написал письмо Иосифу Сталину, в котором подчеркнул – «секрет водородной бомбы» ему известен. Послание осталось безответным, а поэтому спустя год аналогичное сообщение Лаврентьев послал в ЦК ВКП(б).

На пороге открытия

Вскоре в части сержанту выделили отдельную комнату, в которой он на протяжении двух недель проводил опыты по термоядерному синтезу.

В том же году Лаврентьев стал студентом физического факультета МГУ, получил повышенную стипендию, работу в Лаборатории измерительных приборов академии наук и меблированную комнату в центре столицы.

Покровительствовал учёному-самоучке сам Лаврентий Берия. Это-то и сыграло с Олегом Александровичем злую шутку. После смерти наркома Лаврентьева перевели в Харьковский физико-технический институт, запретили публиковаться в Журнале экспериментальной и теоретической физики, а научные труды обозвали «путаными».

Но с Украины выходец из крестьянской семьи так и не уехал. Скончался же он в 2011 году в Харькове.