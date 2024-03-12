Как Евгений Патон в несколько раз ускорил производство танков Т-34

Во время Великой Отечественной войны советский ученый Евгений Патон внедрил технологию автоматической сварки для бронетехники. Она в пять раз повысила производительность труда при создании легендарных танков Т-34. "Швы Патона" были в разы лучше иностранных образцов и так и остались недоступны в технологическом плане для немцев. А это внесло большой вклад в Победу. В столичном Музее Победы раскрыли подробности этой истории.

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Евгений Патон - выдающийся ученый и конструктор. В 1900 год он получил звание профессора, стал крупнейшим специалистом в области мостостроения. В 1925 году именно по его проекту был построен новый цельнометаллический мост через Днепр.

В 1929 году, в 60 лет, Патон увлекся электросваркой. Он вспоминал, что "вся страна стала сплошной стройкой":

- Я читал телеграммы из Сибири, с Урала, из Донбасса: заложены домны невиданной производительности, возведены корпуса заводов, и завтра там начнется монтаж мощных прокатных станов… В Сталинграде, словно из-под земли вырастал гигантский тракторный завод. Все это мне казалось настоящим чудом. Я, старый инженер, которому перед Первой мировой, в годы зрелости и рассвета, показалось, что жизнь закончена, что можно удалиться на покой и безмятежно в сторонке доживать остаток лет, снова почувствовал себя молодым. Секрет этой "второй молодости" состоял в том, что я перестал быть одиночкой, почувствовал сотни нитей, протянувшихся от меня к народу и от него ко мне".

Патон основал Институт электросварки при Академии наук УССР, занимался ее внедрением в промышленное производство. В марте 1941 года за разработку метода и аппаратуры скоростной автоматической электросварки ученого наградили Сталинской премией первой степени.

В годы Великой Отечественной войны Институт эвакуировали в Нижний Тагил. Патон занялся разработкой технологии автоматической сварки под флюсом для крепления брони на танках Т-34. Благодаря ей сроки изготовления бронетехники значительно сократились, производительность труда на сварке узлов повысилась более чем в пять раз. А "швы Патона" оказались крепчайшими: снаряды разрушали броню танков, но сварочные швы даже в сантиметре от сквозной пробоины оставались невредимыми.

Аналог изобретения советского ученого запустили на американских предприятиях лишь в 1944 году. А Германии так и не удалось создать ничего подобного.

Уже в мирное время 70-летний Евгений Патон изобрел метод сварки, который по сей день применяется при строительстве газопроводов.