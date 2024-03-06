«Дама с печеньками» покидает Госдеп: чем запомнилась Виктория Нуланд

«Архитектор» политики Вашингтона по Украине Виктория Нуланд уходит в отставку. Пост замгоссекретаря США она покинет в ближайшие недели, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. Нуланд проработала на госслужбе более 35 лет при шести президентах США, все это время ее карьера была неразрывно связана с Украиной и Россией. Чем запомнилась «дама с печеньками» — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости // Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам — роль, в которой она олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США отметил вклад Нуланд в противостояние России на Украине, создание глобальной коалиции для обеспечения «стратегического поражения» Москвы и «помощь Украине в приближении того дня, когда она сможет самостоятельно стоять на ногах — в демократическом, экономическом и военном отношениях».

По его словам, обязанности Нуланд после ее ухода будет исполнять заместитель госсекретаря США Джон Басс.

Начало карьеры

Карьера Нуланд неразрывно связана с Россией и Украиной. Еще будучи студенткой, в 1982 году она побывала в Одессе, где две недели проработала вожатой по обмену в лагере «Молодая гвардия». После этого выпускница Брауновского университета оказалась на советском рыболовецком судне — на нем Нуланд восемь месяцев работала переводчицей.

Дипломатическая карьера Виктории Нуланд началась в Азии: она работала в Гуанчжоу и Улан-Баторе. В 1991 году приехала в Москву, где до 1993-го отвечала за связи посольства США с правительством Ельцина. После этого она перешла в Госдепартамент, где сначала занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО, а потом стала заместителем директора по делам бывшего СССР.

В 2000-2003 годах Нуланд занимала пост заместителя постоянного представителя США при НАТО, в 2005-м стала постпредом при Североатлантическом альянсе. На этой должности она занималась укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, вопросами расширения НАТО и его отношений с Россией.

В 2010-м Нуланд стала спецпосланником Госдепа США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а через год перешла на должность пресс-секретаря ведомства.

«Печеньки Госдепа»

В 2013 году Викторию Нуланд назначили на должность помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. Во время «евромайдана» она часто приезжала на Украину.

11 декабря 2013 года Нуланд посетила палаточный лагерь протестующих вместе с послом США на Украине Джефри Пайеттом. Беседуя с митингующими, Нуланд раздавала им еду. Этот визит помощника госсекретаря США широко освещали СМИ, впоследствии он превратился в политический мем про «печеньки Госдепа».

© Виктория Нуланд на Майдане в Киеве, 2013 год

В феврале 2014-го Нуланд попала в дипломатический скандал после публикации записи разговора между женщиной и мужчиной, которыми, предположительно, являлись сама Нуланд и посол США Пайетт. В беседе женщина нецензурно высказалась в адрес Евросоюза и его участия в урегулировании кризиса на Украине. Подлинность этого разговора позже подтвердила представитель Госдепа Джен Псаки.

После этого Нуланд продолжала заниматься украинским вопросом. В частности, она вела переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым по реализации Минских соглашений.

Нуланд при Байдене

Когда кресло в Белом доме занял Джо Байден, Виктория Нуланд получила должность заместителя госсекретаря США по политическим делам. После начала военной операции РФ она продолжила поддерживать Украину и регулярно приезжала с визитами.

В 2023 году Нуланд заявила, что США считают «легитимными целями» для Киева военные объекты в Крыму.

«Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — добавила Нуланд.

В феврале 2024-го она заявила, что Украине надо занять более сильную позицию, чтобы быть готовой к переговорам с Москвой. Нуланд также агитировала сенат США принять законопроект о выделении средств Киеву, напомнив, что деньги на помощь Украине в основном возвращаются в американскую экономику.

«Нужен новый дизайнер»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отставка Виктории Нуланд сигнализирует о провале курса Байдена, направленного против России.

«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно», — написала Захарова.

Портал «Страна.ua» также пишет, что уход Нуланд, которую часто называют «архитектором» политики США по Украине, вполне закономерен.

«В общем и целом, именно она была одним из важнейших людей, которые формировали политику США в отношении Украины. И то, что она увольняется именно сейчас крайне показательно с точки зрения того тупика, в который зашла эта политика за последние 10 лет», — пишет украинское издание.

Как отмечает «Страна.ua», в западных странах возникло «ощущение тупика в украинской стратегии, одним из главных дизайнеров которой была Нуланд».

«Процессу нужен новый дизайнер. А точнее даже — новый дизайн», — говорится в публикации.