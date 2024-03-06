«Настоящий преемник Сталина». Что с ним стало после смерти вождя

В наше время лишь узкие специалисты в области сталинского периода в истории СССР знают о том, кто такой Пантелеймон Пономаренко. Хотя когда-то этот человек был невероятно близок к тому, чтобы стать преемником Сталина.

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Молодые годы

Пантелеймон Пономаренко родился в 1902 году в простой кубанской семье. Родители его были обычными крестьянами. В возрасте 12 лет начал работать подмастерьем у скорняка, а затем – у кузнеца. К 16 годам он уже был в рядах Красной армии и воевал под Екатеринодаром. После войны работал на железнодорожном транспорте, присоединился к комсомолу, а в 1925 году стал членом партии. Позже Пантелеймон закончил Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта и с 1936 года работал в конструкторском бюро Всесоюзного электротехнического института, где занимал должность секретаря парткома.

В 1938 году молодого партийца выдвигают в аппарат ЦК КПСС. Фактически, он относится к поколению высших партийных чиновников, набранных после физического устранения своих предшественников. Пономаренко, вступивший в партию только в 1925 году, в силу своей молодости не мог соотноситься ни с какими политическими группировками времен борьбы за власть. И Сталину были выгодны такие люди, обязанные своим высоким положением лишь одному ему.

Годы “большого террора”

В 1938 году инструктор ЦК Пономаренко разбирал жалобы несправедливо осужденных в Сталинграде, а позже с этой же миссией перебрался в Белоруссию. В то время “чистки” достигли угрожающих масштабов, даже было вынесено постановление пленума ЦК "Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляции исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков".

Речь, разумеется, шла не только об исключенных из компартии. Пономаренко разбирал дела сотен репрессированных. Особо обращая внимание на те случаи, когда человек оказывался лагерях по ложному доносу, или из-за совсем незначительных проступков. Перед началом миссии в Кремле ему недвусмысленно намекнули, что во время работы над реабилитацией репрессированных, ему желательно постоянно уточнять, что он действует напрямую по распоряжению Сталина.

Пономаренко достал из тюрем многих несправедливо осужденных. Это, правда, не отменяет того факта, что сам он иногда был жесток. Известна его телеграмма от августа 38-го года, где он просит увеличить квоты на осужденных первой и второй категорий (расстрелы и ссылки в лагеря).

Преемник

Во время Великой Отечественной Пономаренко руководил партизанским движением в Белоруссии, а затем возглавил Центральный штаб партизанского движения. Кроме того, он был членом военного совета нескольких фронтов, подготовил такие масштабные партизанские операции, как ”Рельсовая война” и “Концерт”. В послевоенное время восстанавливал хозяйство Белоруссии и заметно в этом преуспел.

В 1952 году Пономаренко являлся членом президиума ЦК партии и занимал пост министра заготовок СССР. К этому времени Сталин, перенесший инсульт, начал задумываться о своем возможном преемнике. Многие ученые полагают, что он видел на этом месте именно Пономаренко.

В 1989 году журнал “Молодая гвардия” опубликовал интервью бывшего министра сельского хозяйства Бенедиктова, в котором он говорил о документе, предполагающим назначение Пономаренко на пост Председателя Совета министров СССР. Этот документ был ратифицирован всеми членами Политбюро, оставалось лишь получить подписи Маленкова, Хрущева, Берии и Булганина – самых могущественных партийных деятелей. “Большая четверка” рвалась к власти и в их планы явно не входило уступить руководство страной какому-то там партийному начальнику из Белоруссии.

Предполагают, что Сталин хотел легитимизировать преемника 2 марта 1953 года, но этим планам было не суждено сбыться. Так как первого числа у него происходит инсульт, который приводит к скорой смерти вождя. После того, как Сталин ушел из жизни, карьера его протеже пошла под откос. Его исключают из ЦК и переводят на должность министра культуры. Дальше - отправляют возглавлять компартию в Казахстан, а потом отсылают в “дипломатическую ссылку”. С 1955 года он трудится послом СССР в Польше, Индии, Непале и Нидерландах.