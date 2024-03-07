Старейший человек на Земле отпраздновала свое 117-летие

Старейший человек на Земле Мария Браньяс Морера отпраздновала свой 117-й день рождения.

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Женщина проживает в доме престарелых в Жироне, Испания. Морера отметила день рождения 4 марта. У испанки трое детей и 11 внуков, она уже пережила старшего сына, сообщают представители Книги рекордов Гиннесса.

Если Морера проживет еще 62 дня, она войдет в топ-10 официально зарегистрированных долгожительниц в истории. Сейчас абсолютный рекорд принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в возрасте 122,5 года. Отмечается, что в десятку долгожителей входят только женщины.

Долголеты среди сильного пола встречаются реже. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сохраняется, несмотря на улучшение качества жизни. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано.

В начале года на 112-м году жизни скончался старейший итальянец Триполи Джаннини. Он родился 20 августа 1912 года, пережил две мировых войны и две пандемии. В апреле 2021 года он стал самым старым итальянцем, который привился от COVID-19.