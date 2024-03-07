«Хождение за три моря». Как сын русского крестьянина опередил Васко да Гаму

Афанасий Никитин – один из первых европейцев, добравшихся до Индии во времена, когда еще не было ни машин, ни самолетов. Свое путешествие он совершил раньше всеми известного Васко да Гамы. О том, какие приключения ждали Никитина в хождении за три моря, читайте в нашем материале.

© Википедия

Кто такой Афанасий Никитин?

Афанасий Никитин родился в XV веке в Твери. Он был сыном простого крестьянина Никиты, поэтому Никитин – скорее, не фамилия, а отчество. В те времена на Руси еще не существовало табеля о рангах, благодаря которому ребенок из любого сословия мог добиться социального успеха. Поэтому неизвестно, как он смог пройти путь от простого крестьянина до купца. Это очень впечатляющий рост для того времени. Также известно, что до своего путешествия в Индию он посетил Царьград (Константинополь) и Киев.

О личности Никитина осталось не так много фактов, однако свое путешествие в Индостан он подробно описал в путевых заметках, известных под названием «Хождение за три моря».

Путешествия ради торговли

В 1460-х годах Афанасий Никитин решил добраться до Астрахани, чтобы наладить торговые связи. Тогда это был большой порт Золотой Орды.

Сейчас от Твери до Астрахани можно добраться на комфортном поезде всего за сутки. Тогда же для преодоления такого расстояния нужно было несколько недель плыть по Волге через места, в которых заседали разбойники. Даже не в самые дальние путешествия отправлялись большими дружинами, чтобы можно было отбиться от грабителей.

Из Твери в Индию через Персию

Афанасий Никитин отправился в путешествие после благословения Тверского князя Михаила Борисовича. Его компаньоном стал посол Ширванского государства, которое находилось на территории современного Азербайджана. Когда они прибыли в Астрахань, их караван был разграблен местными татарами, а путь вверх по Волге перекрыт. Тогда было принято решение совершить сплав в Дербент по Каспийскому морю на двух оставшихся кораблях.

В итоге до Дербента доплыл один корабль, а другой был захвачен войсками кавказского государства кайтагов. Тогда Афанасий Никитин применил свой дипломатический талант и «бил челом» перед послом ширвиншаха, чтобы тот помог освободить караван из плена. Ширвиншах выслал на помощь посла к князю кайтаков Халил-беку и тот отпустил людей в Дербент.

Никитин также пробовал просить у посла Халил-бека денег, чтобы вернуться на Русь, но ничего не вышло. Так Никитин оказался в незнакомой стране с двумя кораблями почти без денег и без путей для возвращения. Вариант был один – отправиться дальше на юг в поисках новых товаров, которые можно было бы выгодно продать.

За несколько месяцев Афанасий Никитин прошел всю территорию современного Ирана, пересек Аравийское море и попал в Индию, где провел целых четыре года.

Индия глазами Афанасия Никитина

Индия в XV-XVI веке – это множество разрозненных феодальных государств. Большинство из них – мусульманские султанаты, но были и государства с традиционным индуизмом. Обстановка в них была напряженной: постоянные войны за территории, мятежи и государственные перевороты.

Одновременно с этим европейцы считали Индию богатейшей страной из-за своих ресурсов. Мало кто мог до нее добраться, но о торговле с Индийским полуостровом мечтали многие торговцы мира.

О политическом устройстве Индии тех времен было много написано местными авторами. А вот об устройстве быта и жизни простых индийцев информации почти не имелось. Путевые заметки Афанасия Никитина – один из немногих исторических источников, который рассказывает о быте средневековой Индии. Сегодня эти исторические тексты изучают в индийских школах.

Вот как Никитин описывает индийцев:

«Люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку. У тамошнего князя – фата на голове, а другая на бедрах, а у бояр тамошних – фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят – фата через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. А женщины ходят – голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят до семи лет, срам не прикрыт».

Религиозные вопросы

Большая часть населения Индии в то время исповедовала традиционный индуизм, однако власть была сконцентрирована в руках мусульманских правителей.

Однажды местный хан отобрал у Афанасия коня, купленного в Персии для перепродажи. И сказал, что вернет его и даст тысячу золотых, если Никитин примет ислам. В противном случае хан грозился потребовать с путешественника деньги. Проблема эта разрешилась чудесным образом, как писал Никитин:

«Накануне Спасова дня приехал казначей Мухаммед, хорасанец, и я бил ему челом, чтобы он за меня хлопотал. И он ездил в город к Асад-хану и просил обо мне, чтобы меня в их веру не обращали, да и жеребца моего взял у хана обратно. Таково Господне чудо на Спасов день».

Однако некоторые исследователи сомневаются в том, что Никитин не перешел в другую веру. Такие выводы делают из свидетельств самого путешественника о прекращении выполнения им христианских обрядов:

«А со мной нет ничего, ни одной книги; книги взяло собой на Руси, да когда меня пограбили, пропали книги, и не соблюсти мне обрядив веры христианской. Праздников христианских – ни Пасхи, ни Рождества Христова – не соблюдаю, по средам и пятницам не пощусь».

Как считают исследователи, отсутствие религиозных текстов не могло стать причиной отказа от постов и праздников. В те времена вопрос религии был очень важен, потому Никитин в любом случае не смог бы написать о своем переходе в ислам, если бы он состоялся. Книгу такого автора просто не опубликовали бы, тем более что переписывали их в монастырях.

За четыре года Никитин хорошо ассимилировался в индийском обществе: он принял новое имя – ходжа Юсуф Хорасани, выучил язык, соблюдал местные обычаи и даже совершил паломничество в святой для индуистов город Парват.

Смертельная попытка вернуться домой

Через четыре года пребывание в Индостане Никитин решил вернуться на Русь. Во время своей жизни за тремя морями путешественник совершал торговые сделки, за счет чего и существовал. Однако когда он возвращался домой, то не смог загрузить ценный товар и отправился домой налегке. Обратная дорога пролегала через восточное побережье Африки, Персию, город Трапезунд, в котором зарождалась Османская империя, а также Крым и Киев.

В 1474 году в Смоленске путешественник смертельно заболел и скончался. До родной Твери ему оставалось всего 400 километров. Одной из причин смерти могла стать резкая смена жаркого индийского климата на холодный климат России.

Спутники Никитина передали его путевые заметки московскому дьяку Василию Момыреву. Благодаря этому «Хождение за три моря» сохранилось в церковных сборниках. Спустя несколько столетий, в начале XIX века, историк Николай Михайлович Карамзин обнаружил текст «Хождения» и написал о нем в знаменитой «Истории государства Российского». Так текст, хоть и со значительными сокращениями, дожил до наших дней.