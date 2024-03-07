Задолжал государству: лучшему тренеру мира грозит тюрьма

Прокуратура Испании предъявила тренеру «Реала» Карло Анчелотти обвинение в двух налоговых преступлениях за неправильное декларирование своих имиджевых прав в период с 2014 по 2015 год. По версии правоохранительных органов, суммарно он скрыл от налоговиков более € 1 млн.

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Дело в том, что тренер подтверждал свой статус резидента Испании как плательщик налогов, а в качестве места жительства указал Мадрид; итальянец отразил в документах только тот доход, который ему выплатил клуб за работу. А вот права на эксплуатацию его имени и изображения Карло передал другим организациям, трастам и различным компаниям, которые были зарегистрированы за пределами страны.

Таким образом, как считают в прокуратуре, тренер «симулировал» передачу прав на своё изображение организациям, не имеющим реальных возможностей для ведения соответствующей деятельности и находившимся за пределами Испании. Анчелотти подобными ходами пытался добиться непрозрачности перед лицом испанского государственного казначейства и сокрыть реального бенефициара доходов. Это должно было позволить и ему самому, и какой-либо из задействованных компаний не платить налоги с крупных сумм.

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Нюансы десятилетия

Карло Анчелотти, по данным прокуратуры, 1 июля 2013 года подписал личный контракт, по которому передал свои имиджевые права компании Vapia Limited сроком на 10 лет за € 25 млн.

На следующий день организация назначила тренера «Реала» своим представителем, предоставляя ему максимальные полномочия по управлению своими имиджевыми правами. Позже, в неустановленную дату, к соглашению было оформлено приложение, которое изменило срок действия соглашения, сократив его до трёх лет, а сумму – до € 1 млн.

4 июля 2013 года Анчелотти заключил контракт с клубом, по которому передал 50% имиджевых прав мадридцам. Остальные 50% принадлежали «неназванной» и «неустановленной» компании, которая действовала от имени и по поручению итальянского тренера. Этой компанией оказалась Vapia LLP, зарегистрированная в Лондоне, а не Vapia Limited, зарегистрированная на Виргинских островах.

В прокуратуре полагают, что тренер использовал Vapia LLP для того, чтобы она формально представилась «Реалу» владельцем имиджевых прав, хотя формально она ими даже не обладала, поскольку вышеупомянутый договор о передаче от 1 июля 2013 года был заключён с Vapia Limited.

Изначально власти заявили о доходе Анчелотти более чем в € 4 млн, с которого не были уплачены никакие налоги. Также при подаче документов итальянец не указал два объекта недвижимости за рубежом. После всех подсчётов испанское казначейство заявило о недополучении чуть более € 1 млн.

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Не первый и не последний

Любопытно, что подобной схемой пользовались многие другие футболисты, которых прокуратура Испании обвиняла в схожих махинациях. Даже таких звёзд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, в своё время обвиняли в подобном.

Например, в 2017 году Верховный суд Испании приговорил к 21 месяцу лишения свободы в связи с крупным мошенничеством при неуплате налогов Лионеля Месси. Общая сумма неуплаты составила € 4,1 млн. Стоит отметить, что в Испании сроки менее двух лет не наказываются реальным заключением.

А в 2017 году Роналду был обвинён в неуплате налогов в сумме € 14,7 млн начиная с 2011 года.

Такие новости регулярно приходят с Пиренейского полуострова, причём в большинстве аналогичных историй замешанными оказываются компании корпоративной сети Vapia LLP, по документам связанной с Лондоном.