Мужчина разбогател на $150 тысяч благодаря поломке машины
Американец разбогател на 150 тысяч долларов благодаря поломке автомобиля. Мужчина хотел купить лотерейный билет на ближайший розыгрыш, но не смог доехать до магазина.
На ремонт машины ушло около двух недель. Забрав машину из сервиса, американец отправился в супермаркет и осуществил задуманное. В итоге его билет оказался выигрышным.
«Трудно сохранять спокойствие, когда речь идет о 150 тысячах долларов», – поделился счастливчик.
По словам мужчины, благодаря выигрышу он сможет выйти на пенсию и доделать в доме долгожданный ремонт, сообщает UPI.
Ранее сообщалось, что американец из Иллинойса выиграл в лотерею миллион долларов. Произошло это в День святого Валентина – через три дня после разрыва со своей девушкой.