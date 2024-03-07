Мужчина разбогател на $150 тысяч благодаря поломке машины

Американец разбогател на 150 тысяч долларов благодаря поломке автомобиля. Мужчина хотел купить лотерейный билет на ближайший розыгрыш, но не смог доехать до магазина.

© Mir24.TV

На ремонт машины ушло около двух недель. Забрав машину из сервиса, американец отправился в супермаркет и осуществил задуманное. В итоге его билет оказался выигрышным.

«Трудно сохранять спокойствие, когда речь идет о 150 тысячах долларов», – поделился счастливчик.

По словам мужчины, благодаря выигрышу он сможет выйти на пенсию и доделать в доме долгожданный ремонт, сообщает UPI.

Ранее сообщалось, что американец из Иллинойса выиграл в лотерею миллион долларов. Произошло это в День святого Валентина – через три дня после разрыва со своей девушкой.