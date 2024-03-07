Какими были детство и юность первого космонавта Земли Юрия Гагарина

У каждого времени свои Герои. Но есть Герои на все времена.

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Кажется, столько всего написано и рассказано о первом космонавте планеты Юрии Гагарине, 90-летие которого наша страна и мировое космическое сообщество отмечают в этом году. И все-таки личность Юрия Гагарина по-прежнему обладает невероятным магнетизмом.

Как простой советский парень стал тем, кем он стал? Где истоки? В семье, в школе, в учителях?

В школу Юра пошел 1 сентября военного 41-го года. Сам космонавт годы спустя рассказывал: едва они, первоклашки, начали выводить букву "А" и складывать палочки, как услышали: "Фашисты совсем близко, где-то под Вязьмой…".

А через полтора месяца их деревню Клушино заняли гитлеровцы. К учебе вернулись только в апреле 1943-го, после освобождения. Не было ни чернил, ни карандашей, ни тетрадок. Писать учились на старых газетах, а арифметике - складывая патронные гильзы, которыми были забиты карманы пацанов.

В победном мае 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юра пошел в третий класс базовой школы при педагогическом училище. Он попал к совсем молоденькой учительнице - Нине Васильевне Лебедевой, которая только-только окончила училище.

Доводилось читать много воспоминаний и учителей, и однокашников Юры Гагарина. Как он учился, чем увлекался, как дружил. Все сходились в одном: схватывал на лету, раз-два прочтет что-то новое - уже чуть ли не наизусть помнит.

Был очень компанейским, а еще любознательным. Ему нужно было знать и уметь абсолютно все. Да, нравились точные науки - арифметика, физика. Но влекли и литература, театр, самодеятельное творчество…

В школе был авиамодельный кружок, и Юра туда сразу записался. Очень любил отправлять в полет самолетики… на уроках. Естественно, за это попадало, однако не останавливало.

Рассказывали, что однажды планер, который запустили мальчишки из окна, едва не попал в голову прохожему. Cкандал! Вину Юра тогда взял на себя, никого не подставил.

Мама Анна Тимофеевна Гагарина вспоминала: сын не только стремился все познать, но и любил делиться знаниями. Поэтому частенько занимался с отстающими.

Одним из его одноклассников и ближайших товарищей был Павел Дешин. Они жили неподалеку, часто готовили вместе уроки.

"Юра увлекался физикой, математикой. А мне эти предметы давались со скрипом, - признавался друг. - То и дело приходилось обращаться к нему за помощью. И что примечательно: Юра, бывало, не успокоится, пока не убедится, что я понял урок".

Однажды Пашка заболел малярией. Высокая температура, озноб. Юра ходил к другу каждый день. Приступ закончится - уроки объясняет. В общем, когда через месяц тот вернулся в класс, то смог с ходу решить все задачки. Как будто и не пропускал ничего. Так тогда учительница при всем классе, а потом еще и на родительском собрании Юре спасибо сказала.

У Лебедевой Юрий Гагарин учился два года: с 1945-го по 1947-й. Нина Васильевна вышла замуж, взяла фамилию мужа и стала Кондратенковой. Уехала с мужем в далекую Сибирь, до пенсии работала в одной из школ Иркутска.

Интересный момент. Увидеть и пообщаться со своим знаменитым учеником Нине Васильевне удалось осенью 1963 года, на XIII съезде профсоюзов СССР в Кремле. Гагарин, судя по всему, узнал, что его первая учительница тоже на съезде, более того - где она сидит. Разыскал в перерыве. Делегаты с мест повскакивали: "Гагарин идет!"…

А когда в Георгиевском зале делали коллективное фото, Юрий Алексеевич попросил, чтобы с ним посадили именно его первую учительницу. Много писали о том, что в семейном архиве семьи Кондратенковых бережно хранится исторический и такой дорогой для самой Нины Васильевны снимок. Как и тот, что был сделан когда-то в Гжатской школе: за ее спиной по правую руку стоит ученик - Юра Гагарин.

В пятый класс Юра пошел в другую школу. В Доме пионеров занимался в духовом оркестре, участвовал в драмкружке, выступал на школьных спектаклях…

Русскую литературу в этой школе преподавала Ольга Степановна Раевская.

"Она приучала нас любить русский язык, уважать книги, помогала понимать написанное…" - писал о ней в своих мемуарах первый космонавт.

Ребята задумали сделать театр теней - поставить спектакль "Сказка о попе и о работнике его Балде". Сами вырезали из картона фигурки героев, прикрепили их к лучинкам, учились водить за натянутым полотном. Юра исполнял роль Балды, слова учил по вечерам.

Его друг Лева Толкалин был главным осветителем: лихо управлялся с большим трофейным карбидным фонарем. Декорации, афиши ребята тоже рисовали сами.

Говорят: школьная дружба самая крепкая, связывает на всю жизнь. Так и есть. Со многими своими одноклассниками Гагарин дружил до последних дней жизни.

С большой теплотой Гагарин говорил об учителе физики Льве Михайловиче Беспалове. Мальчишку поражали физические опыты, которые тот показывал:

"Нальет в бутылку воды, вынесет на мороз - и бутылка разорвется, как граната. Или проведет гребнем по волосам, и мы слышим треск и видим голубые искры".

Заинтересовать ученика предметом - великое дело. Гжатскому педагогу это удавалось, а потому физические законы Юра запоминал так же легко, как стихи.

Компас, простейшая электромашина, упавшее яблоко и закон всемирного тяготения Ньютона… Каждый урок - как маленькое открытие. Как признавался первый космонавт, тогда он подозревать не мог, что когда-то ему придется, преодолевая силы того же закона Ньютона, оторваться от Земли.

"Но смутные предчувствия, ожидания чего-то значительного уже тогда зарождались во мне", - рассказывал Гагарин.

В техническом кружке, душой которого был Лев Михайлович, ребята сделали летающую модель самолета. На фюзеляж из камыша установили раздобытый бензиновый моторчик, казеиновым клеем прикрепили крылья. И эта "супермодель" взмыла в воздух! Полетела, набирая высоту.

"Вместе с нами радовались и математичка Зинаида Александровна Комарова, и завуч депутат Верховного Совета СССР Ираида Дмитриевна Троицкая. А Лев Михайлович почти серьезно пообещал: "Быть вам, хлопцы, летчиками…".

В мае 1949 года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы. Несмотря на уговоры родителей и учителей закончить семилетку в Гжатске, Юрий решил продолжить учебу в Москве, где жили родственники.

Но попасть в Москву не удалось: пока родители готовили сына к отъезду, набор в московские ремесленные училища уже закончился. Только 30 сентября с помощью дяди - Савелия Ивановича Гагарина - Юрию удалось поступить в Люберецкое ремесленное училище №10.

Долгие годы в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), "за семью печатями" хранилось личное дело Юрия Гагарина. Его завели в 1955 г., когда Гагарин поступил в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков (ЧВАУЛ) в Оренбурге. После трагической гибели первого космонавта 27 марта 1968 года оригинал в виде исключения не передали на хранение в Минобороны, а оставили в архиве ЦПК.

Одна из особенно волнующих в личном деле страниц - автобиография, написанная рукой самого Гагарина. В ней, в частности, он пояснил, почему не стал учиться в 7-м классе Гжатской школы, а поехал поступать в ремесленное училище:

"В 1949 году я закончил 6-й класс данной школы, но ввиду недостаточного материального состояния родителей учебу в школе продолжать не смог и поступил учиться в ремесленное училище №10 г. Люберцы...".

Да, в училище был, как говорили тогда, "казенный кошт". Гособеспечение.

Одновременно Юрий поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой класс которой окончил в мае 1951 года, а в июне окончил с отличием училище по специальности "формовщик-литейщик".