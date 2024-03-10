Кто такие миллениалы? Особенности и ценности поколения

В 1990-х годах в США была разработана так называемая теория поколений. Согласно ей, между людьми, родившимися в один и тот же период, есть много общего: их ценности, а также отношение к важнейшим сферам жизни, например, семье и работе. Миллениалами между тем называют представителей поколения Y, родившихся в 1981-1996 годах. Об их отличительных чертах — в статье «Ленты.ру».

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Что такое теория поколений

Теория поколений — это концепция, которую в конце XX века сформулировали американские писатели Уильям Штраус и Нейл Хоув. С ее помощью они попытались описать повторение циклов поколений в США.

Впервые мир познакомился с этой идеей больше 30 лет назад, в 1991 году — тогда вышла их первая совместная книга под названием «Поколения».

В ней описывалась американская история с 1584 года. При этом подача информации была необычной — через биографии личностей разных поколений, в которых можно было найти много общего: например, похожие взгляды на мир и ценности.

Еще через шесть лет, в 1997 году, авторы выпустили новую книгу — «Четвертое превращение». В ней Штраус и Хоув продолжили развивать свою теорию. На этот раз они предложили идею о четырехчастном поколенческом цикле и повторяющихся моделях мышления и поведения в истории США.

Согласно ей, к одному поколению можно отнести людей, которые родились примерно в 20-летний период времени

При этом более масштабный поколенческий цикл длится 80 лет и включает в себя четыре поколения. По мнению авторов, когда он подходит к концу, те мировоззрения, что были в тренде в самом его начале, вновь становятся актуальными, и появляются новые поколения.

По какой причине Штраус и Хоув решили, что люди, рожденные в один и тот же промежуток времени, могут быть объединены одним понятием? В своих произведениях они объясняли это тем, что:

Во-первых, представители одного поколения находятся в контексте одних и тех же исторических событий и одного и того же возраста; Во-вторых, круг общения человека состоит в основном из его ровесников, и это дает людям ощущение принадлежности к чему-то общему, определяющемуся именно временными рамками.

Отметим, что изначально эта теория была применима только для американского населения, однако позже ею начали пользоваться и другие народы. Авторы также согласились с тем, что их идея может быть актуальна не только для США, но и для всего мира.

Критика теории поколений Несмотря на то что концепция, разработанная Штраусом и Хоувом, быстро обрела широкое распространение и поддержку, многие встретили ее критикой. И небезосновательно. У теории нет действительно научной доказательной базы. Качественные исследования по этой теме не проводились; Некоторые социологи обвиняют авторов в том, что те, во-первых, гипертрофировали отличительные особенности поколений, во-вторых, слишком увлеклись обобщениями, забыв о том, что каждый человек — индивидуален; Кроме того, сами Штраус и Хоув по прошествии времени, когда теория стала уже международной, так и не стали учитывать особенности других рас и национальностей. При этом основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин подчеркивал, что, «несмотря на беспрестанные разговоры о глобализации, разница между сообществами остается глубокой, а часто и увеличивается».

Так или иначе, теорию поколений продолжают исследовать, и ее более детальное изучение действительно может принести пользу.

Современные поколения

На данный момент человечество, согласно теории, можно разделить на четыре основные поколения.

Бумеры — 1946-1964 годы. Рождаются к концу кризиса экономики и культуры. Поколение X — 1965-1980 годы. Появляются на свет в эпоху подъема. Поколение Y (миллениалы) — 1981-1996 годы. Их период наступает во время спада. Поколение Z (зумеры) — с 1997-го года. Рождаются во время кризиса.

В этой статье сконцентрируемся на разборе поколения Y — миллениалов, родившихся в советское и постсоветское время.

Кто такие миллениалы

Миллениалы — это люди, которые появились на свет в самом начале цифровой эры (1981-1996 годов рождения).

Сейчас представителям поколения Y 28-43 года

Свое название поколение получило от самих авторов теории поколений Штрауса и Хоува в 1987 году.

Как еще называют современных миллениалов Поколение Pepsi — что свидетельствует об их принадлежности к капиталистической культуре. Поколение Next — такое определение говорит об их прогрессивности. Поколение Питера Пэна — название, демонстрирующее склонность этих людей оттягивать момент вступления во взрослую жизнь.

Миллениалы стали свидетелями огромного количества изменений: как в социально-экономической, так и в технологической сферах. Темп жизни в этот период начал сильно ускоряться, а основным трендом стала глобализация.

«Думаю то, к какому поколению относитесь вы, действительно имеет значение в формировании характера. Детство современных миллениалов пришлось на 1990-е, что наложило отпечаток на их поведение, — говорит «Ленте.ру» психолог и администратор психологического центра «Доктор Психо» Анастасия Саурина. — Это было время стремительных изменений». У родителей миллениалов не всегда хватало времени на должное воспитание, поэтому нередко у представителей этого поколения наблюдается стремление к идеалу, а также вечный поиск похвалы и внимания Анастасия Саурина психолог

И если их родители — представители поколения X и бумеры — в свое время много работали и были сконцентрированы на постоянных попытках удержать финансовое положение, то у миллениалов к моменту их взросления в этом плане появилось чуть больше свободы.

Именно поэтому, по мнению психолога, многие из них начали особое внимание уделять получению удовольствия от жизни. Они полюбили путешествовать, общаться с друзьями и посещать различные развлекательные мероприятия. В свою очередь технологии и глобализация сделали все это более доступным.

Миллениалы и семья

Миллениалы намного более либеральны, чем старшее поколение. Они ценят свободу слова и свободу выбора, не боятся перемен, положительно относятся к новым трендам.

В связи с этим отношение к браку у них тоже зачастую не столь консервативно, в отличие от их родителей. Они ценят семейные отношения, но часто предпочитают до вступления в брак достичь желаемых карьерных целей. Кроме того, это поколение серьезно относится к поиску спутника жизни. Они готовы потратить на эти искания и несколько лет.

Миллениалы стремятся к самовыражению, в браке им свойственно партнерство, но они словно только прощупывают эту почву. Они одни из первых поставили под сомнения традиционные взгляды на роли мужчины и женщины в отношениях, однако им не всегда удается установить новые рамки Анастасия Саурина психолог

Что касается воспитания детей, у миллениалов, по мнению эксперта, присутствует страх быть плохими родителями. Они хотят быть лучше своих предков, но сами не до конца понимают, как вести себя иначе. Все это рождает немало тревоги, ведь можно сказать, что они первопроходцы в XXI веке.

Миллениалы и карьера

По мнению Анастасии Сауриной, миллениалов нередко можно встретить на руководящих постах в бизнесе, и это, безусловно, отражается на продвижении товаров, услуг и сервисов.

«Тревога в погоне за вниманием потребителя заставляет их выдумывать все новые и новые акции, вливать бюджеты и выходить на новые площадки, а еще взаимодействовать с более молодым поколением лидеров мнений, — поясняет эксперт. — Важно оставаться на двух стульях моды и привычности». Они мечутся в выборе между своими истинными предпочтениями и новомодными веяниями. И не всегда этот выбор обусловлен собственными желаниями Анастасия Саурина психолог

Как считает психолог, можно выделить определенные типы миллениалов:

Карьеристы-трудоголики, которые стремятся всеми силами добиться высоких должностей и высоких доходов. И их антиподы — те, кто не готов гибнуть за материальные идеи. К таким людям мы можем также отнести дауншифтеров (люди, которые отказываются от многих материальных благ в пользу душевного спокойствия) и рантье (люди, живущие за счет недвижимости, земли, ценных бумаг). Для них карьерные цели не имеют смысла.

Главные трудности в жизни миллениалов

Самой частой проблемой этого поколения, по мнению Сауриной, является выгорание и моральное истощение в разных сферах жизни: от карьеры до семьи.

По каким причинам это происходит?

Финансовые вопросы

«В большинстве своем миллениалы — это ответственные взрослые, с ипотеками, потребительскими кредитами, стабильной оплатой и семьями с детьми. В такой картине вырисовываются типичные проблемы с финансами: а хватит ли мне сил расплатиться с долгами? Смогу ли я устроить ребенка в школу и дать ему хорошее образование, репетиторов и кружки по интересам?» — говорит психолог.

Давление общества

Многие миллениалы на протяжении всей жизни ощущают на себе осуждающие взгляды старших поколений, которые настроены куда более консервативно.

«Человек поколения Y часто сам внутри себя вторит мыслям окружающих: например, если детей нет, то значит, они срочно нужны, если ребенок всего один, то когда уже за вторым? Но никто не задает вопроса: а хватит ли сил и ресурсов у молодых людей на все это?» — подчеркивает Саурина.

Слишком высокий темп жизни

Темп мира в XXI веке действительно увеличился. И миллениалы одни из первых почувствовали это на себе.

«Стремительность жизни заставляет их принимать быстрые решения, которые не всегда идут на пользу, что вызывает жесточайший стресс, который они топят в алкоголе или антидепрессантах, а времени на паузу, чтобы со всем разобраться, порой просто нет. И это замыкает круг вечного бега ради бега», — отмечает психолог.

По словам психолога, современные миллениалы похожи на белок, которые крутятся в колесе «дом-работа-семья-кредиты-ожидания общества»

«При этом миллениалам страшно оказаться на обочине, ведь подступают молодые, энергичные и прогрессивные, как с ними тягаться? — спрашивает эксперт. — Нередко представители поколения Y уже начинают осуждающе смотреть на молодежь за их танцы до утра и голый живот, вместе с тем стремясь выглядеть на их волне, стильно одеваться и быть друзьями собственным детям, забывая, что им нужны родители».

Неумение говорить о своих проблемах

Миллениалы, по наблюдениям Анастасии Сауриной, часто стесняются просить помощи и говорить о своих проблемах, еще реже они обращаются к психологу, вновь беспокоясь о том, что же на это скажут окружающие и родители.

«Жаловаться — стыдно, думают они, — говорит психолог. — В итоге не дают себе проживать потери, жалеть себя и присваивать себе собственные чувства. В такой суете, на самом деле, легко потерять себя и свои желания».

Что же предпринять, чтобы этого не произошло?

3 совета миллениалам

Справиться с вышеперечисленными переживаниями можно. Для этого Анастасия Саурина рекомендует: