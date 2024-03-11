«Красиво одетая убийца». История первой спортсменки, заработавшей миллион

Крис Эверт — одна из величайших теннисисток в истории. Только в одиночном разряде она 18 раз выигрывала турниры серии «Большого шлема». Но ее влияние на спортивный мир выходило далеко за пределы корта — Эверт активно боролась за равноправие с мужчинами и стала первой женщиной-миллионером в истории спорта. Сейчас она пытается победить рак и постоянно агитирует женщин по всему миру проходить диагностику для раннего выявления заболевания. В Международный женский день «Лента.ру» в подробностях вспоминает карьеру теннисистки с наибольшим процентом побед в истории этого вида спорта.

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1974 год, 19-летняя Эверт впервые в карьере выигрывает Уимблдон. Отец Крис не поехал с ней на турнир, объяснив это тем, что не сможет совладать с нервами, если будет находиться на трибунах. После финального матча молодая чемпионка звонит домой, чтобы рассказать о победе — прямых трансляций теннисных матчей тогда не было. «Папа, я выиграла», — говорит Крис отцу. На другом конце трубки сначала долгое молчание, а затем рыдания счастливого Джимми Эверта. «Я ни разу в жизни не видела слез отца, только слышала, как он плачет», — позднее признается великая теннисистка.

«Все дамы, которых я обыграла, ушли в слезах»

Крис Эверт родилась 21 декабря 1954 года во Флориде. Она была одной из пяти детей в семье. Родители растили всех в глубоко религиозной католической среде. Отец семейства Эверт, Джимми — профессиональный теннисист, правда, без больших успехов, и тренер. Тренер, судя по всему, великолепный — все пятеро детей Джимми Эверта стали чемпионами США среди юниоров по своим возрастам.

Крис была хрупкой и маленькой, поэтому отец поставил ей удар слева двумя руками, так он хотел компенсировать недостаток силы. И Эверт стала основоположником техники, которой сейчас пользуются более 80 процентов профессиональных игроков как среди женщин, так и среди мужчин. Тогда этот прием не использовал никто.

Помню, как отец говорил: «Отведи ракетку назад, повернись боком, сделай шаг вперед, когда бьешь по мячу», и я навсегда запомнила эти три фундаментальные вещи

Крис Эверт, 18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема»

Возможность на равных соревноваться с сестрами и братьями на тренировках оказала значительное влияние на ее карьеру в раннем возрасте. Теннис был всем для семьи Эверт. Но по-настоящему великие успехи ждали именно Крис. Первый звоночек прозвенел уже в 1970 году, когда девочке было 15 лет. На маленьком турнире в Северной Каролине она обыграла первую ракетку мира среди женщин-профессионалов Маргарет Корт со счетом 7:6, 7:6. Незадолго до этого Корт взяла календарный «Большой шлем», то есть выиграла все четыре турнира серии за сезон.

Крис Эверт

Для Крис это был первый турнир, на который она поехала без родителей. Когда она позвонила отцу, чтобы сообщить о победе над самой Маргарет Корт, ей пришлось повторить четыре раза, чтобы он поверил. Турнир в Северной Каролине Эверт в итоге выиграть не смогла, но победа в первом круге над первым номером рейтинга дала ей еще большей уверенности.

Как только ты выигрываешь свой первый трофей или турнир, ты начинаешь прекрасно относиться к себе. Теннис помог мне стать индивидуальностью и позволил почувствовать себя кем-то Крис Эверт

В 16 лет Эверт впервые приезжает на турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. И сразу доходит до полуфинала. Крис на тот момент все еще не входила в число профессионалов, что не помешало ей стать самой молодой полуфиналисткой US Open за 20 лет.

Все дамы, которых я обыграла в том году на Открытом чемпионате США, ушли с корта в слезах Крис Эверт

В полуфинале Эверт проиграла будущей чемпионке турнира, еще одной великой теннисистке — американке Билли Джин Кинг (победительница 39 турниров серии «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах — прим. «Ленты.ру»). Главным итогом Открытого чемпионата США 1971 года для Крис стало то, что она получила первую известность — уже со второго круга все ее матчи ставили на центральный корт.

«Двум эгоистам было бы трудно ужиться в одной семье»

В последующие пару лет карьера Эверт развивалась по восходящей, но без сенсаций. Она выигрывала небольшие турниры, за которые, правда, не получала призовых денег, так как все еще не обладала статусом профессионального игрока. Родители настояли на первостепенном окончании средней школы и лишь за тем — полном погружении в теннис. Например, в 1972 году Крис не смогла забрать честно заработанные 25 тысяч долларов за победу на турнире Slims.

Летом 1972-го 17-летняя Крис на одном из соревнований познакомилась с молодым американским теннисистом Джимми Коннорсом. Он отвел ее на свидание в ресторан, а потом в лондонский Playboy Club. «В тот вечер мы носились по Лондону как школьники — она, кстати, школьницей и была», — писал Коннорс в автобиографии.

Крис Эверт и Джимми Коннорс

Это была пара настоящих антиподов. Коннорс — главный теннисный скандалист и хулиган тех времен, который материл соперников и судей, а также ломал ракетки. Эверт — милая девушка с красными ленточками в светлых хвостиках, которая всегда очень выдержанно и спокойно вела себя на корте. Ее даже называли Американской душкой или Снегурочкой. Правда, к соперницам Крис благосклонности никогда не проявляла.

Она была убийцей, которая красиво одевалась и все делала правильно, а сама в это время резала тебя на корте на куски Джон Макинрой, 7-кратный победитель турниров серии «Большого шлема»

1974 год Эверт и Коннорс начали ударно. В январе она уже в статусе профессионального игрока впервые дошла до финала Открытого чемпионата Австралии. А Коннорс вообще выиграл этот турнир. Через несколько месяцев мэйджор покорился и Эверт. 19-летняя американка стала чемпионкой «Ролан Гаррос». В финале Крис разгромила свою подругу, партнершу по парному разряду советскую теннисистку Ольгу Морозову — 6:1 6:2.

А летом 1974 года пара Эверт — Коннорс взорвала теннисный мир. Они приехали на Уимблдон и стали чемпионами в женском и мужском одиночных разрядах. В финале американка снова была значительно сильнее Ольги Морозовой — 6:0 6:4. После решающих матчей Эверт и Коннорс станцевали вместе на балу чемпионов и объявили о запланированной через несколько месяцев свадьбе. Все мировые спортивные СМИ писали о «союзе, заключенном на небесах». Но просуществовал он совсем недолго, еще до свадьбы пара объявила о разрыве отношений.

Как любой великий спортсмен, Джимми — эгоист. Но я точно такая же. Двум лучшим теннисистам мира было бы трудно ужиться в одной семье Крис Эверт

Спустя много лет в автобиографии Коннорс намекнул, что причиной для разрыва стала незапланированная беременность Эверт. По словам Джимми, он хотел оставить ребенка и взять на себя ответственность за семью, но Эверт даже не допускала мысли о приостановке спортивной карьеры и поставила возлюбленного перед фактом — она делает аборт. «Если ты даже не посоветовалась со мной в таком вопросе, возможно, нам стоит сделать шаг назад и повременить с этой помолвкой», — писал Коннорс. На что, по его воспоминаниям, Эверт ответила следующее: «Окей, если ты так считаешь. Извини, у меня завтра матч, мне надо идти тренироваться». Крис сделала аборт, на этом ее романтические отношения с Джимми завершились.

Крис Эверт после победы на Уимблдоне-1974

Разрыв с Коннорсом не повлиял на впечатляющие результаты Эверт в 1974 году. Американка продолжила побеждать в подавляющем большинстве матчей и к концу сезона преодолела отметку в 100 выигранных поединков. Такой результат в истории женского тенниса покорялся еще только двум спортсменкам — Маргарет Корт и Билли Джин Кинг.

«Он на меня даже не смотрел, пока я не заработала первый миллион»

С сезона 1975 года уже по-настоящему знаменитая Крис Эверт включилась в борьбу женщин-теннисисток, которые требовали уравнять их призовые с теми, что платили на мужских соревнованиях. На посту президента Женской теннисной ассоциации она сменила Билли Джин Кинг и тут же пригрозила коллективным бойкотом двум турнирам серии «Большого шлема». До отказа от участия дело, правда, так и не дошло. Теннисистки побоялись, что в таком случае их могут больше вообще не пригласить на престижные соревнования.

За общественной нагрузкой Эверт не забывала великолепно играть в теннис. В 1975 году она второй раз в карьере стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и впервые выиграла домашний для себя турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. А еще американка заняла первую строчку мирового рейтинга и не отдавала ее никому на протяжении пяти лет.

Крис Эверт после победы на Открытом чемпионате США 1980 года

Следующий сезон 1976 года можно считать знаковым не только для Эверт, но и для всего женского спорта. Помимо еще одной победы на Уимблдоне, Крис стала первой спортсменкой в истории, которая заработала миллион долларов за карьеру. Во многом это стало возможным благодаря ожесточенной борьбе ее предшественниц за равные призовые с мужчинами. Сама Эверт говорила, что деньги никогда не были главной мотивацией в карьере. По словам теннисистки, ее в первую очередь двигали вперед гордость и самолюбие.

В школе я запала на капитана футбольной команды. Он на меня даже не смотрел, пока я не заработала первый миллион Крис Эверт

Всего 18 лет в профессиональном теннисе принесли Эверт 8,5 миллиона долларов призовыми. Примерно столько же она заработала за счет контрактов со спонсорами. Для сравнения — нынешняя первая ракетка мира среди женщин, 22-летняя представительница Польши Ига Швентек уже заработала почти 26 миллионов долларов. Хотя их достижения несравнимы. Швентек на данный момент выиграла четыре турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у Эверт за карьеру — 18 аналогичных титулов.

Крис Эверт

Свой последний матч на профессиональном уровне Эверт провела в 1989-м, завершив выступления в 34 года. По ходу карьеры Крис выиграла 90 процентов поединков. Это самый высокий показатель как среди мужчин, так и среди женщин. В ее активе 34 финала турниров серии «Большого шлема», что является лучшим результатом в истории женского тенниса. Эверт входит в число пяти теннисисток, которые выигрывали каждый мэйджор минимум по два раза.

Главных успехов Крис добилась на грунте. У нее рекордные для женщин семь титулов «Ролан Гаррос», а вообще она брала 10 грунтовых «Шлемов» — трижды побеждала на US Open, когда он проводился на глине. В истории тенниса ее превосходит только Рафаэль Надаль.

Мартина Навратилова (слева) и Крис Эверт

Жизнь после спорта

После завершения карьеры профессиональной теннисистки Эверт сначала пыталась тренировать, а затем стала комментатором. Ее по сей день в качестве эксперта приглашают ведущие американские и британские каналы. И это при том, что Эверт неоднократно обвиняли, что она плохо готовится к репортажам и озвучивает факты, не имеющие отношения к реальности. В начале 2010-х даже появился хештег #shitchrissiesays («бред, который несет Крисси» -- прим.«Ленты.ру»).

Крис Эверт

Сейчас Крис 69 лет, и она борется за свою жизнь. В 2021 году ей диагностировали рак яичников — заболевание, от которого скончалась ее родная сестра. Великой теннисистке было назначено лечение, и после курса химиотерапии в январе 2023 года она заявила о том, что вылечилась. Но уже в декабре 2023-го стало известно, что болезнь вернулась. На корте Эверт умела бороться до конца и вытаскивала порой уже проигранные матчи. Хочется верить, что главная победа в жизни после спорта у этой великой теннисистки еще впереди.