Примеры бесстрашия и отваги: самые известные российские женщины-воительницы

Женщины наряду с мужчинами показывали свою отвагу в ходе военных конфликтов в качестве солдат и командиров.

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История знает немало подобных примеров. «ФедералПресс» собрал примеры женской отваги, бесстрашия и хитрости, проявленной ими на поле боя.

Киевская княгиня Ольга

Когда точно родилась Ольга, историки не знают и предполагают, что не позднее 920 года. Она первой из правителей Руси приняла христианство.

Наиболее известна тем, что четыре раза жестоко отомстила древлянам – было такое восточнославянское племя, жившее на территории нынешней Житомирской области и на западе Киевской области, – за убийство своего мужа Игоря. Древляне не знали, что с пленными нужно обращаться гуманно, и казнили князя, разорвав его тело на части.

После убийства Игоря они прислали к Ольге сватов. Вдова их приезд не оценила и приказала бросить гостей в глубокую яму вместе с ладьей. В итоге их закопали живьем. Визит второй делегации тоже плохо закончился. Их сожгли в бане. В третий раз Ольга приехала с дружиной к древлянам в гости. Во время погребального обряда в честь ее мужа княгиня дождалась, когда древляне напьются, а потом вместе с дружиной зарубила их. В летописях сказано, что погибли около пяти тысяч древлян. В четвертый раз она победила древлян, осадив их город. Воительница правила Русью до 960 года, а умерла в 969 году.

Памятники Ольге стоят в Пскове и Киеве, существует Ольгинская часовня в Пскове, Храм Святой Ольги в Приморье, а также Свято-Ольгинский собор в Киеве.

Ласкарина Бубулина

Дочь капитана и вдова греческого купца Димитриоса Бубулиса вошла в историю как героиня греческой революции 1821 года. С 1821 по 1829 годы греки воевали за независимость от Османской империи. Их старания всячески поддерживала Российская империя вместе с другими странами.

Купца Бубулиса убили алжирские пираты в одном из сражений, и женщина стала наследницей его торгового предприятия и кораблей. Видимо, смерть мужа сильно повлияла на Ласкарину, потому что она построила военный флот и стала устраивать вылазки против Османской империи. Кроме того, женщина помогала партизанам, которые воевали за греческую независимость. Император Александр I был восхищен мужеством Ласкарины. Он присвоил ей звание адмирала российского флота. Ласкарина погибла в 1825 году, когда во время празднества неизвестный застрелил ее.

Участница Отечественной войны 1812 года между Россией и Францией. Получила прозвище Кавалерист-девица. Служила в Коннопольском уланском полку под видом Александра Соколова, участвовала в боях. За свою храбрость получила Георгиевский крест и даже стала офицером. Была ординарцем у Кутузова. Ушла в отставку в 1816 году. Дожила до 82 лет.

Мария Бочкарева

Одна из первых женщин-офицеров. Известна тем, что создала первый в Русской императорской армии ударный женский батальон смерти. Такие батальоны создавались по инициативе Временного правительства, чтобы поднять патриотический настрой мужчин-военных. В армию она попала после разрешения царя. Девушка написала письмо Николаю II вскоре после начала Первой мировой войны. За отличия в ходе боев получила Георгиевский крест.

В 1920 году была арестована органами ВЧК, а затем расстреляна. Правда, по мнению кандидата исторических наук Сергея Дрокова, ее вызволили из чекистских застенков, и она будто бы сбежала в Харбин.

Марина Раскова

Раскова стала одной из первых женщин, получивших звание Героя Советского Союза. Служила в 587-м бомбардировочном авиационном полку. Участвовала в Великой Отечественной войне. Была командиром авиаполка «Ночные ведьмы», который состоял исключительно из женщин. Получила разрешение на создание такого авиаполка от Иосифа Сталина. Героя СССР Раскова получила в 1938 году за перелет Москва − Дальний Восток. Погибла 7 января 1943 года, разбившись на самолете.

Валентина Гризодубова

Первая женщина − Герой СССР. Установила ряд мировых рекордов. В 1937 году вместе с Мариной Расковой пролетела рекордное расстояние по прямой по маршруту Москва − Актюбинск, также вместе с Расковой совершила беспосадочный полет из Москвы на Дальний Восток. Именно за этот полет она получила звание Герой СССР. В годы Великой Отечественной войны командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия, состоящим из мужчин. Это был первый подобный случай в Советской Армии. Скончалось в 1993 году в возрасте 84 лет.

Сержант 22-й бригады оперативного назначения. Участвовала в Первой чеченской войне. В августе 1999 года оказывала помощь раненым солдатам в селе Карамахи в Дагестане. Выезжала на бронетранспортере на линию огня и вывезла с передовой 28 бойцов. Погибла в ходе четвертой вылазки, когда бронетранспортер с ней взорвался. До взрыва она помогла покинуть горящую машину трем военным. В октябре 1999 года ей было присвоено звание Героя России посмертно.