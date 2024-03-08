Женское дело: чем прославилась Кэтрин Швитцер

8 марта — это не только день, когда женщин в миллионный раз назовут «украшением коллектива», но и праздник, позволяющий вспомнить, как дамы боролись за свои права, меняя мир. Одной из них стала Кэтрин, мечтавшая пробежать марафон.

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Слишком слабы для бега

В мире мужчин именно представители сильного пола решают, что женщины могут, а что – нет. Сложно представить, но для определенного времени девушкам запрещали … бегать. В знаменитых любительских марафонах могли участвовать лишь мужчины. При этом на утренние пробежки выходили преимущественно женщины, но чиновники были уверены: для полумарафона и марафона они слишком слабы.

Кэтрин Швитцер не могла смириться с этим, поэтому в 1967 году она подала заявку, указав в анкете лишь «К. Швитцер». Организаторы решили, что это анкета мужчины и пропустили Швитцер. Но на старте стало понятно, что в забеге участвует девушка.

Главный организатор был так разгневан, что сам выбежал на трассу и попытался вытолкнуть Кэтрин.

Девушка сопротивлялась и не собиралась сходить с дистанции. Помогал Швитцер ее парень, отбивающийся от озлобленных организаторов.

Несмотря на все попытки судей помешать Кэтрин, она преодолела легендарный бостонский марафон. Хотя первой женщиной, сделавшей это, была не Швитцер, а Бобби Гибб. Правда, ей пришлось сделать это тайно, чтобы мужчины не поняли, что в марафоне участвует девушка.

Почему женщинам не разрешали бегать

После поступка Кэтрин множество женщин решили проявить свои силы на дистанции. Но почему же раньше девушкам запрещали это делать? Дело в ничем не подкрепленном исследовании о том, что женский мозг и здоровье полностью контролируется половыми органами. А если девушка начнет заниматься спортом, то станет бесплодной.

Сейчас же известно, что активности лишь помогают дамам оставаться здоровой и жить дольше.

Кто такая Бобби Гибб

В 1966 году Роберта Гибб решила пробежать марафон и отправила официальную заявку, в ответ ей написали, что девушки не приспособлены к бегу. Бобби любила бег на длинные дистанции и регулярно самостоятельно тренировалась, хотя не собиралась становиться профессиональной спортсменкой. Бобби два года готовилась, чтобы пробежать марафон в Бостоне. Из-за того, что в то время не было кроссовок для женщин, ей приходилось совершать многокилометровые забеги в тканевых тапочках, которые в то время носили медсёстры.

Бобби приехала к старту, одетая в шорты, оверсайз-толстовку и кроссовки своего брата. Она спряталась в кустах и, когда гонка началась и часть бегунов уже стартовала, незаметно присоединилась к остальным. В какой-то момент другие атлеты стали замечать, что рядом с ними бежит девушка. Но никакого негатива они не выразили. Наоборот, Бобби поддерживали, и она даже рискнула снять толстовку, чтобы стало очевидно, кто именно бежит. Она финишировала через 3 часа 21 минуту 40 секунд. Её результат был лучше, чем у 290 мужчин из 415 бежавших.