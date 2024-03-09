90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Как он стал первым в космосе и погиб в небе

Юрий Гагарин — человек, не нуждающийся в представлении. Первый космонавт СССР и мира погиб молодым, но вполне мог бы дожить до наших дней: 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня его рождения. Вспоминаем, как простой советский парень стал особенным для миллионов людей на всей планете и подарил им мечту о космосе.

Биография Юрия Гагарина

Детство и образование

Юра Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас — Гагаринский район Смоленской области). Отец, Алексей Гагарин, был плотником, мать, Анна Тимофеевна — работницей молочной фермы. Будущий космонавт был третьим из четырёх детей, помимо него в семье было два брата и сестра.

Гагарины жили зажиточно — крепкий дом, скотный двор, большой сад, огород, свои холсты и пряжа. Алексей Иванович Гагарин был из местных крестьян, а вот Анна Тимофеевна окончила начальную школу в Петербурге. В гимназию не пошла, не хватило средств, но была очень начитанной и прививала детям любовь к учёбе.

В 1941 году, когда настало время Юре пойти наконец в школу, Клушино оказалось под оккупацией немецких захватчиков. Учёба прервалась, из дома семью выгнали фашисты, так что родители Гагарина с детьми ютились в выкопанной на замену землянке.

Деревня оставалась в оккупации тяжёлые полтора года, а в 1942 году, незадолго до отступления, немцы угнали на работы в Германию старшего брата Юры — Валентина (18 лет) и сестру Зою (14 лет).

Чудом Валентину, а затем и Зое удалось бежать из колонны. Валентин наткнулся на советскую танковую часть и примкнул к Красной Армии, а Зоя с её опытом ухода за деревенскими животными стала ветеринаром в кавалерийской части. В Клушино они вернулись уже после окончания Великой Отечественной.

Родную деревню Гагарина освободили 9 апреля 1943 года. Только после этого Юрий с братом смогли продолжить учёбу. Учителя его отмечали как очень способного ученика, который так часто поднимал руку, что его даже приходилось окорачивать.

По воспоминаниям односельчан, Юра с детства отличался требовательностью к себе, целеустремлённостью, но «ботаником» не был, про него говорили: «живой, как ртуть».

Он имел много интересов: занимался фотографией, играл на всех подвернувшихся музыкальных инструментах, пусть и не всё удавалось освоить.

© Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press

© Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press

После окончания войны в мае 1945 года Гагарины переехали в Гжатск (ныне Гагарин), где было проще прокормить семью — хозяйство разорили захватчики. Там в 1949 году Юра закончил шестой класс (тогда учились семилетками) и высказал желание продолжить учёбу в Москве, где у них жили родственники. Он планировал поступить в ремесленное училище и с раннего возраста приобщиться к какой-нибудь профессии.

Набор в московские училища закончился раньше, чем он с родителями смог приехать в Москву. Тогда Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище и параллельно пошёл в вечернюю школу рабочей молодёжи, где в 1951 году окончил седьмой класс. Параллельно он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Но дальнейшая его жизнь оказалась связана отнюдь не с литьём.

Всё изменилось, когда он поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, желая повысить свою квалификацию и разряд.

Там молодого студента заметили как хорошего физкультурника — он ещё с училища, несмотря на небольшой рост (165 см, по другим данным, даже меньше), занимался баскетболом. А ещё — заинтересовали авиацией.

В 1954 году Юрий впервые пришёл в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, а в 1955 году на спортивном аэродроме Дубки совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18.

Открыв для себя небо, он уже не останавливался. Всего за то время, что Гагарин состоял в аэроклубе, он совершил 196 полётов общей продолжительностью 42 часа 23 минуты.

По его собственным воспоминаниям, именно с доклада о работах Циолковского для этого клуба началась его «космическая биография». Слова о том, что человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе всё околосолнечное пространство, поразили его воображение.

В итоге, когда в 1955 году он окончил техникум и был призван в армию, его дальнейшая судьба оказалась предопределена — Гагарина распределили в 1-е военное авиационное училище имени Ворошилова и приписали к воздушным войскам.

Начало карьеры Гагарина в авиации

В военном училище Юрий Гагарин обучался у известного лётчика-инструктора Якова Акбулатова.

Перспективного юношу назначили помощником командира взвода, но его сослуживцы не оценили это решение: Гагарин оказался весьма строгим и требовательным сержантом.

Несогласные с его решениями подчинённые однажды даже сильно избили Юрия, так что он месяц провалялся на больничной койке, но высоких требований он не снизил и тогда.

За штурвалом Гагарину удавалось всё, кроме посадки. Самолёт под его управлением вечно клевал носом и садился жёстко, так что в какой-то момент даже встал вопрос об отчислении его из авиационного училища.

Гагарин едва не плакал и умолял оставить его, утверждая, что не может жить без неба.

Всё решила наблюдательность начальника училища генерал-майора Василия Макарова: в какой-то момент он заметил, что Гагарин из-за невысокого роста просто не видит нос самолёта и землю под нужным углом. Как только ему подложили на сиденье толстую подушку, ситуация резко выправилась. И в 1957 году Гагарин окончил училище с отличием.

К октябрю 1959 года за спиной Юрия Гагарина было в общей сложности 265 часов налёта. Он служил в истребительной авиации в звании старшего лейтенанта и имел квалификацию «Военный лётчик 3-го класса».

Семья Юрия Гагарина

Между тем ещё в 1957 году молодой лётчик обзавёлся собственной семьёй. Его избранницей стала Валентина Ивановна Горячева.

Юра и Валя познакомились и расписались ещё в Оренбурге, где Гагарин учился в Чкаловском военном авиационном училище лётчиков, а его будущая жена — в медучилище. В дальнейшем Валентина Гагарина работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полётами.

17 апреля 1959 года у четы появилась первая дочка — Леночка. Вторая — Галя — родилась незадолго до знаменательного полёта отца в 1961 году. После того как на Гагарина обрушилась слава, часто проводить время с женой и детьми стало затруднительно, но известно, что он использовал любую возможность, чтобы побыть с семьёй.

Хотя в советское время об этом не было принято говорить, Юрий Гагарин по обычаям крестьянских семей был крещён. Своих дочерей он также тайно крестил в Смоленской области, подальше от Москвы, где к ним было приковано слишком много глаз.

© Russian football league / Global Look Press

© Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

© Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

© Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

© Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Как Юрий Гагарин попал в космонавты

5 января 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение начать отбор космонавтов для первого полёта в космос на корабле «Восток-1». 20 кандидатов должны были выбрать и предоставить Военно-воздушные силы СССР.

Узнав об отборе, 9 декабря того же года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. Медкомиссия признала его годным для космических полётов — Юрий был здоров, физически развит, уверен в себе и обладал нужным набором психологических качеств.

«Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды, <…> есть воля к победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива. Любимое слово — "работать". На собраниях вносит дельные предложения. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. <…> Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной. Похоже, знает жизнь больше, чем некоторые его друзья. Отношения с женой нежные, товарищеские», — заключили медицинские психологи.

Невысокий рост Гагарина, из-за которого чуть не прервалась на взлёте его авиационная карьера, здесь оказался только плюсом. Требования к первым космонавтам были такие: возраст 25–30 лет, рост не более 170 см, вес не более 70–72 кг.

Главный конструктор Сергей Королёв, проектировавший «Восток-1», был вынужден поставить ограничения по росту и весу, так как не был уверен, что более тяжёлого пилота без проблем выведет в космос ракета-носитель.

Подготовка Юрия Гагарина к полёту в космос

11 января 1960 года по приказу главнокомандующего ВВС была организована специальная войсковая часть, куда вошла группа отобранных для полёта в космос лётчиков (Первый отряд космонавтов СССР). Зачисленный в эту группу Гагарин 11 марта вместе с семьёй выехал к новому месту военной службы. Уже с 25 марта начались регулярные занятия и интенсивные тренировки будущих космонавтов.

Отобранные кандидаты должны были сдать множество тестов и пройти множество тренировок на способность к высотной и стратосферной адаптации, быстроту реакции, физическую выносливость, психическую уравновешенность.

Космос был неосвоенной территорией, и к первому полёту за пределы земной атмосферы готовились буквально как к прыжку в неизведанное: нужно было предусмотреть любую внештатную экстремальную ситуацию.

Космонавтов готовили к посадке на воду, на землю, на деревья и — что страшнее всего — на территорию потенциального противника (а в разгаре была холодная война с США). На этот случай в набор советского космонавта входил пистолет — бесполезный в невесомости, он мог оказаться незаменимым в случае необходимости защиты военных секретов от вражеских агентов. Или обороны от принявших его за инопланетян соотечественников.

Зачем пистолет космонавту?

Когда ему вручили пистолет Макарова, Гагарин был очень удивлён.

Он спросил: «Неужели я должен иметь при себе пистолет, потому что мне угрожают инопланетные существа?»

Ему ответили: «Нет, но он может понадобиться для защиты от существ земных, когда вы приземлитесь. Мы будем ждать вас в одном месте, но вы можете приземлиться в другом».

Тренеры пояснили, что корабль может отклониться от курса и приземлиться в лесу, полном хищников, например, или в местности, где Гагарину никто не поверит, посчитав существом, прибывшим с другой планеты и очень опасным.

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Конкуренция в Первом отряде была нешуточная. Ведь речь шла ни много ни мало о том, кто войдёт в историю. Будущие космонавты должны были проявить себя во множестве областей, и далеко не все осилили эту гонку. Из двадцати претендентов в 1960 году отобрали шестерых, ими стали:

Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский.

Их тренировками занялся знаменитый лётчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай.

Именно от него, кстати, его подопечные переняли манеру говорить «Поехали!» — эта фраза в исполнении руководителя звучала на каждой тренировке, к ней привыкли.

Юрий Гагарин не выделялся ничем особенным, про него никогда не говорили, что ему в чём-то «не было равных». Но он обладал дисциплиной, выдержкой, никогда не опаздывал и на длинной дистанции по сумме дисциплин оставил многих товарищей позади.

Герман Титов, второй космонавт планеты, говорил: «Когда Юру отобрали для полёта, я ему очень завидовал. И никак не мог понять, почему он? Мы все были тренированы и психологически, и физически. Но потом понял: только Гагарин обладал отличным качеством — у него не было чувства зависти!»

На выбор первого космонавта, естественно, повлияло не только это.

Знаменитая история о том, что Королёв выбрал Гагарина за улыбку — не более чем красивый миф. Гораздо большее значение имела его сила, надёжность, образованность и психологическая устойчивость: даже когда космонавты проходили самое тяжёлое испытание, 15 дней в изолированной комнате, где у нормального человека могут возникнуть галлюцинации из-за тишины, Гагарин стойко пережил эти две недели и — эти аудиозаписи сохранились — развлекая себя, пел песни.

Перед полётом в отряде было проведено тайное голосование среди космонавтов, где им предлагалось самим ответить на вопрос, кто из них больше подходит на роль первого человека в космосе.

Большинство, хотя они были конкурентами, первым номером назвали Гагарина.

23 марта 1961 он был назначен командиром отряда. А в апреле перед самым полётом на Государственной комиссии его утвердили в качестве первого космонавта. Его дублёром должен был стать Герман Титов. Вторым дублёром — Григорий Нелюбов.

Ходит версия, что первоначально на роль первого космонавта рассматривали Нелюбова. Но в последний момент отказались от этой мысли — якобы высокому руководству не понравилась его фамилия и неславянская внешность лётчика. Гагарин же удовлетворил советскую номенклатуру по всем параметрам.

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Королёв и корабль «Восток-1»

Знакомство Юрия Гагарина с космическим кораблём «Восток» произошло за девять месяцев до его запуска.

В тот день главный конструктор Сергей Королёв встретился с шестью претендентами и показал им разные типы космических кораблей, в конце остановившись около «Востока». Он предложил будущим космонавтам посидеть в кресле пилота, и Гагарин вызвался первым. Причём в кабину он забрался, предварительно сняв ботинки, чем приятно впечатлил Королёва. Он шепнул заместителю: «Этот, пожалуй, и полетит первым».

При строительстве «Востока-1» конструкторы часто вынуждены были выбирать неоптимальные, но простые и быстрые решения, потому что СССР пытался выиграть у США в космической гонке и отправить человека в космос первым любой ценой. Чтобы не задерживать пуск, решили отказаться от систем аварийного спасения на старте и от мягкой посадки корабля.

Также из конструкции убрали дублирующую тормозную установку, поскольку корабль, если бы его не удалось посадить сразу, всё равно в течение десяти суток сошёл бы с орбиты и затормозился об атмосферу. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.

И даже с миниатюрным Гагариным всё оказалось не так гладко: суммарный вес космонавта, его скафандра и кресла превысил максимально допустимую нагрузку на 13,6 кг, поэтому инженеры демонтировали часть внутренней аппаратуры «Востока-1», чтобы сократить вес.

Первый полёт человека в космос: как это было

Корабль «Восток-1» с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал 12 апреля 1961 года в 09:07 утра по московскому времени. В самом начале подъёма ракеты Гагарин произнёс фразу «Поехали!», которая моментально стала крылатой.

Ракета-носитель отработала без замечаний и вывела корабль на орбиту, но не обошлось без накладок. На завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени, и они отключились немного позже по таймеру, но в итоге корабль поднялся на 100 км выше расчётной точки орбиты.

Это ставило под угрозу сценарий аэродинамического торможения, если бы механизмы посадки тоже отказали: по разным оценкам, сход с такой орбиты мог занять от 20 до 50 дней, что не гарантировало выживание Гагарина.

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Однако после полёт пошёл штатно.

С орбиты поддерживалась связь с командным центром, которому Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Он сообщил, что ему очень нравится вид Земли из космоса, в частности, произнёс следующее:

«Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!»

Гагарин также провёл простейшие эксперименты: пил, ел, пытался делать записи. Это может показаться странным, но до него в космосе никто этого не делал, поэтому все данные о том, что происходило с человеком во время полёта, были чрезвычайно важны для науки.

В конце полёта тормозная двигательная установка успешно отработала, но из-за недобора импульса автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду.

Гагарин решил не пугать руководителей полёта и расплывчато сообщил о нештатной ситуации на борту корабля.

Когда отсеки наконец разделились из-за сгорания разделяющих кабелей в плотных слоях атмосферы, спуск «Востока» происходил по баллистической траектории с 8–10-кратными перегрузками, к которым заранее готовили космонавтов.

Но всё равно спуск был испытанием не для слабонервных: из-за трения воздушных масс температура снаружи корабля достигала 3000–5000 градусов Цельсия, так что обшивка загорелась, а по стёклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла.

Кабина выдержала.

© East News / Everett Collection

На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался и спустился на парашюте, в то время как капсула тоже начала спускаться на парашюте отдельно от пилота.

Затруднения возникли уже на земле — в герметичном скафандре Гагарина заело клапан, через который должен был поступать наружный воздух, так что космонавт едва не задохнулся.

К счастью, проблему удалось решить, он избежал посадки в ледяную воду Волги и приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе сёл Смеловка и Подгорное. Это было далековато от запланированного места посадки под Сталинградом, но руководство было готово к такому развитию событий. Зенитчиков ПВО предупредили заранее, чтобы они следили за спускающимися с неба «контейнерами» и передавали данные в командный центр.

Первыми человека, побывавшего в космосе, встретили местные жители: жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита (Румия).

Впоследствии Рита вспоминала, что человек в громоздком оранжевом скафандре очень напугал их с мамой, но Гагарин криком «Мамаша, стойте, свои!» успокоил женщин и даже показал корабль, тоже севший неподалёку.

Вскоре на место приземления прибыл майор Гассиев, который доставил Юрия Гагарина в расположение местной воинской части, где он по телефону отрапортовался о выполнении поставленной задачи. А уже оттуда его — уже в статусе героя Советского Союза и первого в мире лётчика-космонавта — повезли в Энгельс, Куйбышев и наконец в Москву докладывать и принимать награды и поздравления.

Тем временем знаменитый советский диктор Юрий Левитан объявил по радио:

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, лётчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич».

«Рабочий день был "испорчен": он превратился в праздник, люди были охвачены эйфорией, со всех сторон слышалось неизвестное до сего момента имя — Юрий Гагарин», — из воспоминаний инженера Льва Музурова, сотрудника ОКБ-1.

Весь полёт занял 108 минут (по другим данным, 106 минут), за это время «Восток-1» сделал один полный оборот вокруг Земли и приземлился на территории СССР, как и было запланировано.

Когда принималось решение о полёте, многие, включая Гагарина, хотели сделать его более продолжительным. Но в ходе тестовых полётов собак было замечено, что на третьем-четвёртом витке их самочувствие ухудшалось, так что во избежание этого решили ограничиться одним витком.

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Слава первого космонавта

В Москве 14 апреля героя по настоянию генерального секретаря Никиты Хрущёва встречали грандиозным торжеством.

На подлёте самолёта с Гагариным к Москве к нему присоединилась воздушная эскадрилья из семи истребителей МиГ-17. Во Внуково, где села эта воздушная колонна, уже был подготовлен грандиозный приём: ликующая толпа, журналисты и кинооператоры, руководство страны, красная ковровая дорожка и оркестр, исполнявший авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

После того как Гагарин под всеми этими взглядами прошёл к Хрущёву и отрапортовал о выполнении задачи, ему предстояла поездка по Москве в открытом автомобиле, чтобы все советские граждане могли видеть «первого человека в космосе».

Несмотря на обрушившуюся на него славу, Юрий Гагарин не страдал от «звёздной болезни». Крестьянский сын, росший в военное время, он держался с достоинством на высоких приёмах и приветливо, по-простому — с рабочим людом.

Образ Гагарина широко тиражировался и использовался.С ним выпускали марки, монеты, плакаты, а его улыбка стала самой известной на Земле после разве что Моны Лизы. Сам Гагарин достаточно сдержанно относился к своей популярности.

«У меня, как и у других людей, много ошибок. Есть у меня и свои слабости. Не надо идеализировать человека. Надо брать его таким, как он есть в жизни. А то неприятно получается, как будто бы я такой паинька, такой хорошенький, что тошно становится», — писал он в своём дневнике.

© East News / Fine Art Images

Но в глазах всего мира он был, конечно, небожителем.

Рутина военной службы была на время забыта. В рамках двухгодичного международного турне, которое иногда называют «Миссией мира», Гагарин посетил свыше десятка стран, от Чехословакии до Японии, где его встречали на самом высоком уровне.

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«Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Вот как! Королева приняла хорошо. Была обходительной, корректной. Побеседовали с ней о погоде, о космосе, о впечатлениях. С принцем говорил о лётчиках, полётах, новых машинах… Подарил королеве книгу. Она очень обрадовалась. В ответ преподнесла семейную фотографию», — из дневников Гагарина.

© Fotothek Mai Leipzig / Global Look Press

Помимо этого, Гагарин стал депутатом Верховного Совета СССР, президентом общества «СССР — Куба», представителем многих комиссий, инструктором по полётам для новых космонавтов, участвовал в совещаниях конструкторских бюро, посещал заводы и больницы, учился, проводил время с семьёй. Современники удивлялись, как много он успевал.

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Как погиб Юрий Гагарин

Несмотря на то что Гагарин неоднократно просил снова отправить его в космос, вновь отправиться на орбиту ему так и не удалось.

Советское руководство не хотело рисковать главным символом победы в космическом противостоянии на новых опасных миссиях. Но от судьбы это героя не уберегло.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолёте МиГ-15 УТИ. Несмотря на знакомую машину и руководство опытного инструктора Владимира Серёгина на соседнем кресле, полёт закончился крушением вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Тела лётчиков были кремированы, прощание прошло 30 марта в Центральном Доме Советской Армии, а на Красной площади состоялся траурный митинг. По всей стране объявили минуту молчания.

Расследование причин катастрофы на долгие годы было засекречено.

Специальная государственная комиссия сделала вывод, что из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки экипаж вошёл в вертикальное пике, из которого самолёт не смог выйти, и погиб, столкнувшись с землёй.

Наиболее вероятной причиной для такого странного поведения названа попытка уклонения от воздушного шара-зонда или другого самолёта с попаданием в вихревой след.

Возможно, пилоты рассчитывали успеть вывести самолёт из падения, но из-за неточных метеорологических данных или показаний приборов неверно оценили запас высоты. Технической неисправности самолёта не выявили.

© Aleksandr Markin / wikipedia.org

Семья Гагарина после его смерти

Юрий оказался единственным мужчиной в жизни Валентины.

После его гибели она практически перестала участвовать в официальных мероприятиях, замкнулась. Жила в Звёздном городке в Щёлковском районе Московской области, в квартире, которую получил Гагарин незадолго до смерти. Периодически участвовала в памятных мероприятиях, сотрудничала с музеями, выпускала мемуары о первом космонавте. Как его жена, была награждена Орденом Гагарина и Орденом Ленина, имела статус почётного гражданина Московской области.

Валентина Ивановна скончалась в 2020 году. Старшая дочь Елена работает гендиректором музея-заповедника «Московский Кремль». Младшая, Галина — преподаватель Государственной академии им. Плеханова.

Награды и звания

Как первый космонавт СССР и мира Юрий Гагарин имеет множество званий, орденов и наград — как прижизненных, так и посмертных. Приведём лишь некоторые из них. Звания:

Сразу после полёта в 1961 году был произведён в звании от старшего лейтенанта до майора, через год и два месяца подняли до подполковника, а в 1963 году дали полковника;

Герой Советского Союза (14 апреля 1961 года);

Герой Социалистического Труда СССР;

Герой труда;

Лётчик-космонавт СССР;

Заслуженный мастер спорта СССР;

Почётный гражданин 14 городов СССР и двух городов России (в том числе Калуга, Гагарин, Байконур, Смоленск), почётный гражданин Афин (Греция), Софии, Перника и Пловдива (Болгария), Лимасола и Фамагусты (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчьянске Теплице (Словакия).

Ордена и медали:

Орден Ленина (СССР);

Орден Карла Маркса (ГДР);

Орден за заслуги в воздухоплавании (Бразилия);

Орден Звезды Индонезии II класса; - Крест Грюнвальда I степени (Польша);

«Ожерелье Нила» (Египет);

Медаль «40 лет СССР»

Медаль «За освоение целинных земель» (где неосвоенными землями был объявлен космос);

Медаль «Золотая Звезда СССР»;

Золотая авиационная медаль ФАИ (высшая награда международной федерации аэронавтики);

Золотая медаль имени Константина Циолковского «3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений» и др.

Кроме того, за первый полёт от руководства СССР Гагарин в награду получил автомобиль «Волга», четырёхкомнатную квартиру с меблировкой и премию 15 000 рублей, не считая более мелких подарков.

Памятники и мемориалы Гагарину

В России и за её пределами множество памятников, посвящённых первому человеку в космосе. Один из самых известных — 42-метровый памятник Гагарину в Москве на площади Гагарина (скульптор Бондаренко).

Не обходится без памятников и бюстов во всех городах России, связанных с космосом и названных в честь его первопроходцев: Гагарине, Циолковском, Королёве.

Также известны монументы в Гринвиче (Великобритания), в Хьюстоне (космический центр США), Монпелье (Франция) и многих других городах мира. Именем Гагарина названы также многие культурные и образовательные учреждения России, парки, станции метро, аэропорты.

Наконец, именем Гагарина назван один из лунных кратеров и астероид.

Кроме того, он увековечен в единственной пока художественной инсталляции на земном спутнике под названием «Павший астронавт». Американские астронавты, побывавшие на Луне, оставили там табличку и памятные медали с изображением людей, отдавших жизнь освоению космоса — Юрия Гагарина, Владимира Комарова, Вирджила Гриссома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи.

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© AFP / EAST NEWS / ANDREY SMIRNOV

© Zightsev / wikimedia.org

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© Георгий Долгопский / wikimedia.org

© AP / Associated Press / East News

© Сергей Красноухов / AP / Associated Press / East News

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© ИринаЯ / wikipedia.org

Роль Гагарина в культуре

Гагарин уже при жизни стал больше, чем человеком — он стал символом первопроходца, открывшего людям космос, причём не только для советских людей, но и для всего мира. Его жизнь и судьба стали предметом множества байопиков, а его образ нашёл отражение в культуре.

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Это было в двадцатом... Не спутайте век И запомните день, Поколения! Чуть усталый с работы пришёл человек, Ну а место работы — Вселенная. (Михаил Владимов)

После гибели первого космонавта советские композиторы Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали посвящённый ему цикл песен «Созвездие Гагарина». Одна из популярнейших в этом цикле песня — «Знаете, каким он парнем был».

Ему же посвящена песня крымской группы «Ундервуд» — «Гагарин, я вас любила»

В кино помимо документалистики пытались и художественно осмыслить образ первого космонавта. Фильмы о Юрие Гагарине: - «Укрощение огня» (1972); - «Так начиналась легенда» (1976); - «Битва за космос» (2005, телесериал); - «Космос как предчувствие» (2005); - «Наш космос» (2011); - «Бумажный солдат» (2008); - «Миссии» (2011, США); - «Гагарин. Первый в космосе» (2013); - «Космонавт» (Россия — Испания — Латвия, 2013).