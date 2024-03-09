Анна Галлай рассказала, как Юрий Гагарин перенял фразу "Поехали!" у ее прадеда

Правнучка Героя Советского Союза Марка Галлая Анна Галлай рассказала о фразе, которая вошла в мировую историю.

Летчик Марк Галлай в Великую Отечественную защищал небо над Москвой, затем испытывал новейшую технику и был инструктором первого отряда космонавтов.

- Всегда рассказываю людям, что фразу "Поехали!" придумал мой прадедушка - он произносил ее перед занятиями первого отряда космонавтов на тренажере. Юрий Гагарин ее запомнил - и произнес перед полетом, - сказала Анна Галлай корреспонденту "Родины".

Она также рассказала, что в семейном архиве хранится так называемая "повязка-вездеход": "Ее обладатели последними уходили со стартовой площадки в бункер управления пуском на космодроме. После возвращения Гагарина на повязке расписались и сам первый космонавт, и Королев, и Келдыш".

Напомним, 9 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года совершил первый полет в космос на космическом корабле "Восток".