Ариана Гранде выпустила трек с текстом об измене бывшего мужа

Певица Ариану Гранде в новом треке Eternal Sunshine рассказала об измене бывшего мужа Далтона Гомеса. Об этом сообщает Business Insider.

© arianagrande/Instagram (организация запрещена в России)

"Я не встречала того, кто столько врал бы, как ты. Мы теперь играем отдельные сцены, сейчас она в моей постели зарывается лицом тебе в грудь, а я зарываюсь в свои мысли и гадаю, чем это кончится. Я нашла хорошего парня, который всегда рядом, а ты останешься моим вечным сиянием", — спела певица в новом треке.

17 июля стало известно, что певица Ариана Гранде рассталась со своим супругом, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом.

ЫПара не жила вместе с начала года. Спустя несколько месяцев семья решила дать своему союзу еще один шанс, однако попытка оказалась неуспешной, и они разошлись. Причиной для этого послужил насыщенный график звезды и многочисленные папарацци, которые преследовали пару.