Ариана Гранде выпустила трек с текстом об измене бывшего мужа

Певица Ариану Гранде в новом треке Eternal Sunshine рассказала об измене бывшего мужа Далтона Гомеса. Об этом сообщает Business Insider.
"Я не встречала того, кто столько врал бы, как ты. Мы теперь играем отдельные сцены, сейчас она в моей постели зарывается лицом тебе в грудь, а я зарываюсь в свои мысли и гадаю, чем это кончится. Я нашла хорошего парня, который всегда рядом, а ты останешься моим вечным сиянием", — спела певица в новом треке.
17 июля стало известно, что певица Ариана Гранде рассталась со своим супругом, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом.
ЫПара не жила вместе с начала года. Спустя несколько месяцев семья решила дать своему союзу еще один шанс, однако попытка оказалась неуспешной, и они разошлись. Причиной для этого послужил насыщенный график звезды и многочисленные папарацци, которые преследовали пару.
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