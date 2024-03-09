Модель Наташа Войнович снялась для журнала коммуны Адриа

Модель Наташа Войнович стала первой героиней нового Vogue Adria, созданного командой из итальянской коммуны Адриа в провинции Ровиго. Снимки обложки появились в Instagram.

На фотографиях модель из Боснии и Герцеговины позировала в образе ангела: мини-платье с белоснежными крыльями. Ей распустили волосы и сделали нюдовый макияж.

Съемка стала первой для журнала Vogue, вышедшего в коммуне Адриа в Италии, расположенного в провинции Ровиго области Венеция, на канале Бьянко.

Не так давно супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue.

За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти.