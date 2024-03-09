Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе не было участницы из России

В индийском городе Мумбаи выбрали новую обладательницу титула «Мисс Мира». Победительницей одного из самых известных конкурсов красоты стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Ей удалось обойти участниц из 112 стран и регионов, которые тоже соревновались за корону. Представительницы России среди них не было, причем уже не в первый раз.

© @krystyna_pyszko

Что известно о победительнице «Мисс Мира»

Кристина Пышкова учится в университете, причем сразу по двум специальностям — право и бизнес-администрирование. Кроме того, она с юных лет работает моделью.

Скаут модельного агентства Вене, куда она приехала на концерт. Через неделю девушка поехала в Братиславу и подписала контракт. Ее фотографии появлялись в журнале Vogue, она участвовала в неделях моды в Милане и Париже и снималась для рекламы косметики в Азии.

Сила, верность, доброта — качества, которые сформировали меня как женщину. Качества, присущие месту, где я выросла, - Кристина Пышкова, победительница «Мисс Мира»

Кристина девять лет училась в художественной академии, с детства танцевала народные танцы, умеет играть на флейте и скрипке и выступала с оркестром в родном городе.

Несколько лет назад она ездила волонтером в Танзанию и строила школу, где дети изучают английский язык.

Я очень благодарна за возможность путешествовать по миру. Если бы я не стала моделью, у меня не было бы шанса увидеть весь мир. Обожаю бывать в новых местах, встречать удивительных людей и делать потрясающие вещи, - Кристина Пышкова, победительница «Мисс Мира»

Своими кумирами Кристина считает французского модельера Коко Шанель, основавшую модный дом Chanel, и чехословацкую правозащитницу Миладу Горакову, казненную в 1948 году.

«Она вопреки всему боролась за свои убеждения в Чехословакии во время правления коммунистов, — объясняет девушка. — Храбрая и очень сильная женщина». Я принадлежу горам, ревущим ручьям и дремучему лесу и бесконечной природе — непростой среде, заставившей меня не сдаваться, двигаясь к новым горизонтам, - Кристина Пышкова, победительница «Мисс Мира»

В прошлом Чехия побеждала в «Мисс Мира» лишь один раз: в 2006 году этого титула удостоилась представительница этой страны Татьяна Кухаржова.

Большинство участниц отсеяли на конкурсах талантов и спортивных состязаниях

Хотя церемония награждения состоялась 9 марта, участницы собрались в Индии еще 18 февраля. Им предстояло пройти несколько испытаний, определяющих, кто попадет в финал.

В конкурсе талантов победила «Мисс Тунис» Имен Мерзи. В соревновании моделей всех обошла Аксел Рене с острова Мартиника. Первое место в спортивном испытании заняла хорватка Люсия Бегич. Лучшие платья оказались у девушек из Эфиопии, США, Индии и Чехии.

Сразу несколько участниц вышли в финал после конкурсов «Лицом к лицу» и «Красавица с целью», на которых девушки выступали с речами на социально значимые темы или рассказывали о своей волонтерской и благотворительной деятельности.

В конкурсе «Лицом к лицу» победили девушки из Ботсваны, Англии, Ливана, Нигерии и Зимбабве. В «Красавице с целью» — из Украины Бразилии, Уганды и Непала.

София Шамия из Украины входила в топ-40 участниц, но не попала в топ-12 и выбыла из конкурса. В топ-4, помимо Кристины Пышковой, вошли представительница Тринидада и Тобаго Аше Абрахамс, «Мисс Ботсвана» Лесего Чомбо и Ясмина Заутоун из Ливана (она в итоге заняла второе место и стала первой вице-мисс).

Корону вручала Каролина Белявска из Польши, которая носила титул «Мисс Мира» с 2022 года.

Корона победительницы «Мисс Мира» украшена бриллиантами и стоит около девяти миллионов рублей

«Мисс Мира» — старейший из большой четверки международных конкурсов красоты, в которую также входят «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и чуть менее известная «Мисс Интернешнл». Впервые его провели в Великобритании в 1951 году. В конкурсе, помимо британок, участвовали девушки из Дании, Франции, Нидерландов, Швеции, Мексики и США. Победила шведка.

Первоначально конкурс предназначался для рекламы бикини. В то время такие купальники были не очень распространены и считались чересчур смелыми

Корону победительницы «Мисс Мира» изготовила японская фирма Mikimoto. Центральный элемент, символизирующий земной шар, окружен шестью ветвями из белого золота — по одной на континент. Ветви украшены жемчугом и бриллиантами.

Стоимость короны оценивается в 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей). Она остается в собственности устроителей и через год перейдет следующей обладательнице титула «Мисс Мира». На память у победительницы останется только ее копия.

Конкурс «Мисс Мира» провели впервые за два года

Последний раз «Мисс Мира» выбирали два года назад — в марте 2022 года. Церемония состоялась в пуэрториканском городе Сан-Хуан, причем лишь со второй попытки. Все ждали, что она пройдет в декабре 2021 года, но за считаные часы до финала 23 участницы и 15 сотрудников конкурса слегли с COVID-19.

Следующий конкурс должен был состояться в мае 2023 года, но этого так и не произошло. Сначала его собирались проводить в Объединенных Арабских Эмиратах, затем перенесли в Индию и одновременно отложили до декабря. В октябре организаторы назначили новую дату церемонии награждения — март 2024 года.

Такая долгая задержка потребовалась, чтобы время проведения конкурса не совпадало с выборами в Индии

Поскольку в 2020 году конкурс отменили из-за пандемии, получилось, что за четыре года «Мисс Мира» выбирали только два раза. Прежде такого не случалось никогда.

Организаторы конкурса «Мисс Украина» утверждают, что россиянку не допустили по их просьбе

В этом году Россия не участвует в конкурсе «Мисс Мира», причем его организаторы так и не объявили причину. Есть только неофициальное объяснение: глава комитета конкурса «Мисс Украина» Вероника Щипцова написала в соцсети, что россиянку якобы не допустили по просьбе представителей Украины.

Благодаря миссис {{Джулии Морли|Джулия Морли|Директор «Организации Мисс Мира», занимающейся проведением конкурсов «Мисс Мира» и «Мистер Мира».}} наша @sfshamie может чувствовать себя спокойно на @missworld и нести все важные месседжи. Благодарны, что Мисс Украина @sfshamie в этом году может шагать по сцене «Мисс Мира», не опасаясь за свою безопасность, и гордо и громко говорить о поддержке Украины на международной арене, - Вероника Щипцова, глава комитета конкурса «Мисс Украина»

Официального подтверждения этой информации нет. Организаторы конкурса «Мисс Россия» не ответили на запрос «Ленты.ру».

В 2022 году участницы «Мисс Мира» тоже соревновались без представительницы России, но в тот раз проблема заключалась в коронавирусе. Из-за пандемии COVID-19 «Мисс Россию» не выбирали ни в 2020, ни в 2021 году, поэтому посылать на международный конкурс было просто некого.

В прошлом девушки из России дважды становились обладательницами титула «Мисс Мира». Впервые это произошло в 1992 году, когда в конкурсе победила Юлия Курочкина. Второй российской «Мисс Мира» стала Ксения Сухинова из Нижневартовска.