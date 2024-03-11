Нина Хрущева: "Что делать, если его все время целуют девушки?"

В нынешнем году исполняется 130 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева. В фондах Российского Государственного архива социально-политической истории содержится немало неизвестных материалов, имеющих отношение к многолетнему лидеру советского государства и его семье. Сегодня мы предлагаем читателям "Родины" первыми ознакомиться с документами фонда 397 (Н.С. Хрущев), которые пока еще не доступны исследователям. В настоящее время они находятся в научно-технической обработке, поэтому при публикации мы пока не можем указать ни опись, ни номер дела.

© Никита и Нина Хрущевы посещают автозавод "Австро-Фиат" в Вене. 1960 г.

В документах фонда Хрущева содержится немало текстов, относящихся к его супруге Нине Петровне Хрущевой (в девичестве Кухарчук, 1900-1984). Ушедшая из жизни сорок лет назад, супруга Никиты Сергеевича была женщиной незаурядной. Она появилась на свет в украинском селе Василев в тогдашней Люблинской губернии Российской империи.

В 1920 г. Нина Кухарчук вступила в партию большевиков, именно на партийной работе в Донбассе она познакомилась с Хрущевым и в 1920-е гг. вступила с ним в брак, который был официально зарегистрирован только в 1965-м. В этом браке родилось трое детей, Рада, Сергей и Елена, семейный союз Хрущевых оказался крепок. Нина Петровна умела положительно влиять на своего мужа, известного всему миру своим непростым характером.

© Н.П. Хрущева. Киев. 1947 г.

После того как Хрущев в 1953 г. стал лидером партии, у Нины Петровны появилась возможность сопровождать супруга в его зарубежных поездках. Она стала первой женой советского руководителя, которая участвовала в подобных путешествиях за границу.

Ниже мы публикуем ряд материалов, в том числе личных записей Нины Петровны, которые относятся к ее зарубежным визитам. Заметим, что за границу жена Хрущева стала ездить только после того, как Никита Сергеевич 27 марта 1958 г. получил в дополнение к посту первого секретаря ЦК КПСС должность главы Советского правительства, председателя Совета министров СССР. Супругам премьер-министров по тогдашнему дипломатическому этикету полагалось отправляться за рубеж вместе.

Нина Петровна Хрущева уже 31 марта 1958 г. отправилась с мужем в первый свой зарубежный визит в Венгрию. Затем она сопровождала Никиту Сергеевича в поездках в США (1959), Австрию (1960 и 1961), Францию и Чехословакию (1960), Югославию (1963), Объединенную Арабскую Республику, Швецию, Норвегию и Данию (1964).

За границей Нина Петровна, как потом и Виктория Петровна Брежнева, вела себя скромно: в советской истории громкое прославление супруги первого лица случится лишь однажды, во времена Раисы Максимовны Горбачевой (в телевизионной программе "Время" ее зарубежные встречи подробно показывали после освещения хода визита мужа). На официальных мероприятиях Хрущева хоть и находилась в тени мужа, умела создавать общую атмосферу тепла, добра и уюта. Бразильская писательница Дина Силвера де Кейров писала: "...Нина своим присутствием смягчает обстановку, она держится спокойно, с достоинством, никогда не окружена свитой, которая обычно сопровождает первых дам почти всех наций" 1.

Нина Петровна достойно играла роль "первой леди" СССР. В зарубежных СМИ ее называли олицетворением настоящей русской женщины. Западные журналисты отмечали, что она, не обладая изящной фигурой, не скрывая морщин и неухоженности рук, могла с легкостью расположить к себе людей, удивляла своей мудростью и спокойствием.

Жена Хрущева неизменно оставалась в стороне от "большой" политики. Ее круг общения был сосредоточен на сотрудничестве с женскими организациями зарубежных стран. Так, во время пребывания во Франции в марте 1960 г. она посетила Союз французских женщин. Во время заграничных визитов Нина Петровна общалась и с народом, особенно с простыми женщинами. "На память об этом хорошем дне у меня остались сувениры, которые подарили мне жительницы разных районов французской столицы" 2, - говорила она в интервью журналу "Советская женщина".

Нина Петровна вела за рубежом блокноты-дневники, где фиксировала "на ходу" свои первые эмоции и впечатления, мысли о поездках, отмечала интересные и познавательные факты о странах, в которых она побывала. В заметках "первая леди" отмечала тонкие, едва заметные детали приемов и встреч, вела записи подарков, отмечала поведение должностных лиц и т.д. Эти записи помогают воссоздать эпоху Н.С. Хрущева, атмосферу официальных визитов того времени и оживить устоявшиеся представления о жизни руководителей различных стран.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ (Ф. 397). В ближайшее время фонд Н.С. Хрущева и его семьи будет доступен исследователям. Орфография и пунктуация текстов сохранены.

© Оригинал программы пребывания товарища Н.П. Хрущевой в Венгрии с ее пометками. 1958 г.

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1. Из статьи бразильской писательницы Дины Силвера де Кейров "Приятный домашний очаг Хрущева" // РГАСПИ. Ф. 397.

2. Из интервью Н.П. Хрущевой журналу "Советская женщина" в 1961 г. // РГАСПИ. Ф. 397.