Как умирают легенды: в Голливуде не любят вспоминать первого в истории обладателя «Оскара»

Американская премия киноакадемии «Оскар» — мечта многих актеров. Далеко не все те, кого мы считаем звездами, удостоились чести ее получить. Но мало кто знает, что история этой награды начиналась очень странно и о ее престиже некоторое время речи не шло. Первый обладатель «Оскара» актер Эмиль Яннингс и вовсе покрыл себя позором, тень которого едва не пала на желанную для многих награду.

Баловень судьбы Яннингс

Когда завершилось первое голосование на вручении кинопремии «Оскар» в 1929 году, результаты его вызвали шок. Согласно большинству мнений, награду за лучшую мужскую роль заслужил… пес Рин-Тин-Тин. Это была заслуженная во всех отношениях собака, снявшаяся в более чем 30 фильмах. Ее обожали и взрослые и дети, но была одна проблема. В Академии понимали, что вручив самый первый «Оскар» собаке, они навсегда обесценят эту награду.

© Несправедливо лишенный «Оскара» Рин-Тин-Тин

Поэтому было решено срочно пересмотреть результаты голосования и выбрать человека. И тогда выбор пал на актера немецкого происхождения Эмиля Яннингса. Спустя 15 лет уважаемые члены жюри будут горько раскаиваться в этом и жалеть, что не отдали награду немецкой овчарке Рин-Тин-Тину.

В 1929 году премию вручали не за конкретную работу в фильме, а за общие заслуги в течение нескольких лет. Кстати, самого названия «Оскар» еще не было, оно появилось только в 1934 году. Премия сначала называлась просто — «Благодарственные отзывы».

Яннингса выбрали как самого популярного актера-мужчину 1927–1928 годов. Он был свежим лицом в Голливуде, так как только приехал в США из Германии. Его начали усиленно снимать и к моменту награждения в творческом багаже немца были фильмы «Путь всякой плоти» (1927), «Последний приказ» (1928) и еще несколько менее значимых, не сохранившихся до наших дней.

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Церемония вручения первого в истории «Оскара» состоялась 16 мая 1929 года. Она была очень скромной и без интриги. Что поделать — победителей во всех номинациях объявили за три месяца до этого. Сам Яннингс, которого выбрали лучшим актером из мужчин, вообще на вручении не присутствовал. К этому времени он вернулся к себе на родину, в Германию. Правда, статуэтку он таки получил, ведь ее ему отдали заранее, до отъезда.

Рупор гитлеровской пропаганды

Но почему актер, который всего за пару лет стал звездой номер один в Голливуде решил бросить все? Ответ прост — Яннингс был героем немого кино, которое становилось прошлым. Дубляж тогда еще не придумали, а из-за сильного немецкого акцента сам он не мог играть роли в США. Контракт с Paramount Pictures как раз закончился и новый заключать с актером не стали.

© Советская открытка с Яннингсом. 1920-е годы

Эмиль Яннингс отбыл на родину, которая как раз вступала в интересную и очень опасную эпоху. В Германии актер быстро нашел общий язык с нацистами и успешно влился в ряды их пропагандистов. Вскоре в США с сарказмом отметят:

«Мы избавились от немецкой овчарки, а вместо нее получили дрессированного нацистского пуделя!»

Пройдет немного лет и растрепанный и смертельно испуганный Яннингс будет метаться по разрушенному Берлину и кричать солдатам армии союзников: «Пожалуйста, не стреляйте! Я тот самый Яннингс получивший „Оскара!“». После войны поблекший актер тихим голосом рассказывал журналистам, что не мог не работать с нацистами. Он напирал на то, что отказ от сотрудничества означал бы концентрационный лагерь и смерть.

© Эмиль Яннингс (в центре), буквально «в одной лодке» с нацистами. 1938 год

Но множество фактов говорили о том, что мужчина лжет и никакого принуждения не было. Несмотря на это, Эмилю Яннингсу повезло и его не осудили. Он переехал в Австрию и посвятил остаток жизни тому, что доказывал всему миру свою невиновность. Больше ему ничего не оставалось, так как сниматься в кино ему запретили. Да и сложно поверить, что после войны кто-то захотел бы связаться с этим человеком. Кому нужен актер, певший с экранов дифирамбы фюреру и восхвалявший силу немецкого оружия?

Человек, получивший первый в истории «Оскар» и считавшийся самым выдающимся актером планеты, умер в безвестности в 1950 году.