Группа Tokio Hotel: как живут участники коллектива

Немецкая поп-рок группа Tokio Hotel обрела популярность в начале нулевых после выпуска дебютного альбома и композиции Durch den Monsun. Чем сейчас занимается музыкальный коллектив, какие последние новости известны о его участниках?

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Как прославилась группа Tokio Hotel

Музыкальную группу основали братья-близнецы Билл и Том Каулитцы. Они с детства увлекались музыкой и, будучи подростками, создали группу Devillish (первоначальное название коллектива Tokio Hotel), куда также вошли музыканты Георг Листинг и Густав Шефер.

Позднее их заметил продюсер Петер Хоффман, под руководством которого они выпустили 15 песен, а после выпуска композиции Durch den Monsun в 2005 году обрели всеобщую популярность. Затем коллектив записал несколько альбомов, каждый из которых умел успех. В 2007 году Tokio Hotel дали тур по странам Европы, а также приехали на вручение премии «Муз-ТВ» в Москву и вышли на сцену в Санкт-Петербурге.

После переезда в США в 2010 году группа потеряла популярность, на этом также сказалась смена музыкального направления на синти-поп. В 2016 году братья Каулитц решили попробовать себя в сольном творчестве и выпустили трек-лист I’m not OK, но позднее вернулись к коллективу, продолжив выпускать новые песни. Сейчас группа Tokio Hotel продолжает свое существование.

Чем сейчас занимаются музыканты группы

Солист и автор текстов группы Tokio Hotel Билл Каулитц во время популярности группы был самым обсуждаемым участником из-за своего эпатажного образа. Последние годы артист продолжает выступать в составе музыкального коллектива, а также сотрудничает с модельными агентствами. В 2017 году он заключил контракт с компанией Modelwerk и теперь выходит на подиум и снимается для Rick Owens, Saint Laurent, Louis Vuitton и Dior. Вдобавок у него есть своя торговая марка Magdeburg-Los Angeles, выпускающая одежду.

Каулитц мечтает открыть в Америке личный бар с европейской атмосферой, где будет выступать с живой музыкой. На настоящий момент певец остается в статусе холостяка. В разные годы вокалисту приписывали роман с дочерью шеф-повара Гордона Рамзи Ники. Девушка публично заявляла, что у нее были отношения с певцом, но она не выдержала угроз поклонниц. Также в Сети неоднократно появлялись фото Билла Каулитца в компании модели с Украины Натали Франц, однако они никогда не комментировали свои отношения.

Гитарист Том Каулитц на настоящий момент также остается участником группы Tokio Hotel. В 2019 году он женился на модели Хайди Клум, которая старше его на 17 лет. Они расписались в Нью-Йорке втайне от прессы. На церемонии бракосочетания присутствовали только жених и невеста. Позднее супруги отпраздновали свадьбу на острове Капри.

В 2023 году появились слухи о беременности Хайди Клум, после того как папарацци запечатлели момент, где Том Каулитц гладит живот супруги, однако модель опровергла эту информацию, опубликовав снимки, на которых продемонстрировала стройную фигуру.

В прошлом году братья Каулитц стали наставниками в американском шоу «Голос». При этом им дали одну кнопку, так как близнецы выступали как единое целое в этом проекте.

Басист и самый старший участник группы Tokio Hotel Георг Листинг также продолжает работу в группе. В годы популярности коллектива в России он ходил с длинными волосами, но сейчас сменил свой имидж. Музыкант тщательно скрывает свою личную жизнь.

Барабанщик Густав Шеффер, помимо участия в группе, увлекается кулинарией и снимает ролики с рецептами для социальных сетей. В мае 2016 года он стал отцом.