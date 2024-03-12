Тайны Николая Кузнецова: новые страницы биографии великого разведчика

О Герое Советского Союза, разведчике-нелегале Николае Кузнецове (1911-1944), лично уничтожившем в годы войны 11 немецких генералов и высших нацистских чиновников, известно все.

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Книги, фильмы документальные и художественные, тысячи статей рассказывают, как 18 месяцев смельчак уничтожал фашистскую нечисть. Он появлялся в оккупированном Ровно в обличье обер-лейтенанта Пауля Зиберта, а потом возвращался в отряд особого назначения "Победители" чекиста Дмитрия Медведева, снова превращаясь в красноармейца Грачева, бившегося с немцами по линии "Т" - террор.

Возможно, более ценно другое. Из лесов под небольшим 40-тысячным городом Ровно Кузнецов сумел передать важнейшие стратегические данные о подготовке уничтожения Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году, о ставке Гитлера под Винницей, о планах немецкого наступления на Курской дуге и о готовящемся утолщении брони германских танков. Это стратегическая разведка, и она внесла свой вклад в окончательную нашу победу.

О нелегале Николае Кузнецове и сегодня известно далеко не все.

Тома личного дела Николая Кузнецова до сих пор томятся под грифом "совершенно секретно". И потому непонятно, каким образом, живя в глуши, он так здорово выучил немецкий. Правда ли, что в годы террора молодого агента, работавшего в Свердловске "по немцам", засадили в тюрьму и чуть не расстреляли? Находился ли в предвоенные годы только в Москве или выезжал для выполнения специальных заданий за границу?...

Несколько десятилетий мы ищем ответы на эти вопросы. Закрытые страницы его героической и трагической судьбы раскрываются медленно, неохотно. Но раскрываются.

Немецкому учила фрейлина императрицы

Да, в глухомань, где родился Кузнецов, занесло учительницу иностранных языков Нину Николаевну Автократову, получившую образование в Швейцарии. Водил дружбу Николай с преподавателем труда, бывшим военнопленным Францем Явуреком, у которого научился живой речи, армейскому лексикону, в том числе нецензурному. Но таких знаний все равно было недостаточно.

15 мая 1935 года агент госбезопасности Николай Кузнецов (оперативный псевдоним - Колонист) приступил к работе в конструкторском бюро Уралмаша. Из 9000 рабочих - 311 иностранных специалистов, 141 - немцы из Германии. И благодаря усилиям Колониста выявлены те, кто работал на фашистские спецслужбы. Кузнецов учился в свердловском индустриальном техникуме. Чтобы усовершенствовать немецкий, поступил на курсы.

Заведовала ими немолодой педагог Ольга Михайловна Веселкина, которая обучала Николая не только языку. Но откуда взялась в сибирском городе такая преподавательница? А оттуда, что в молодости была она фрейлиной императрицы Александры Федоровны, а ее родной брат - флигель-адъютантом Николая II.

После революции как чуждый элемент Веселкина арестована и выслана. Чудом осела не в глуши, а в Свердловске, со временем стала руководителем кафедры иностранных языков, профессором. Приметила способного студента, обратила внимание на его лингвистические способности. И помогала не только учить языки, но и осваивать правила этикета, вникать в обычаи, понимать культуру немцев. И Кузнецов в совершенстве освоил берлинский диалект. Воля случая: небывало повезло с преподавателем.

Но и Кузнецов был студентом уникальным. К августу 1942 года, когда "красноармеец Грачев" был заброшен в отряд Медведева под Ровно, он успел овладеть семью диалектами немецкого языка.

А могли и расстрелять

В конце лета 1938 года Кузнецов был арестован и во время следствия находился во внутренней тюрьме УНКВД СССР по Свердловской области.

За что арестовали? Жил в хорошей квартире, выделялся элегантной одеждой, общался с иностранцами... Вполне достаточно, чтобы пойти по зловещей 58-й статье, предусматривающей даже высшую меру наказания . А доводы - "общался в служебных целях прикрытия, для сближения с немцами" - во внимание никто бы не принял.

Главная версия, самая, на наш взгляд, верная. Допустил служебную ошибку, прокололся. Тоже бывает. И тут же припаяли предательство, шпионаж, что угодно. Давайте сойдемся во мнении, что за три месяца отсидки в тюрьме 58-ю статью удалось изменить на более мягкую 95-ю. А это - принудительные работы до трех месяцев. Как раз такой срок Кузнецов и отбыл. Можно предположить, что за перспективного сотрудника вступились ответственные работники УНКВД Свердловской области. Шаг для тех лет сродни героическому.

Воевал с финнами в зимнюю войну

Расскажем еще об одном важном. И тут не обойтись без короткого, однако болезненного экскурса в историю. Советско-финская война началась в 8 утра 30 ноября 1939 года. Ее цель: отодвинуть границу туда, где ей и надлежало быть согласно Тартускому договору 1920 года. По планам нашего командования война должна была закончиться за две недели. А продлилась 104 тяжелых дня с нежданными безвозвратными потерями.

Винят в этом и нашу разведку. Недооценили противника, предполагая, к примеру, что финны развернут 12 дивизий, а их оказалось 18. Весьма смутные сведения о мощнейшей оборонительной линии Маннергейма стали одной из причин того, что наши войска не смогли с ходу ее преодолеть, завязли на Кольском перешейке. Да, разведка сработала не так, как должна бы.

12 марта 1940-го разведчик Кузнецов называет счастливым днем: закончилась зимняя война

Но как сработать удачно, если военную разведку Ленинградского военного округа в 1937-1938 годах почти полностью обезглавили. Практически весь оперативный состав и агенты репрессированы. Ее руководители, выпускники Академии РККА имени Фрунзе полковники Юлий Гродис и сменивший его в 1937 году Илья Линдов-Лившиц арестованы и расстреляны. Оба профессиональные разведчики высокого уровня, Линдов-Лившиц работал в Китае и Персии. Принято небывалое решение: все разведданные, собранные Ленинградским ВО, признаны неверными и изъяты.

Счастливая случайность, что уже после первых неудачных месяцев зимней войны в архивах отыскались вопреки приказам чудом не уничтоженные описание линии Маннергейма и целый альбом ее фотографий. Все сведения добыли разведчики Гродиса еще в 1937 году. Как же пригодились они в финскую! Быть может, и за это в 1956-м полковник награжден (посмертно) орденом Ленина.

Поголовно все репрессированные разведчики реабилитированы.

С июля 1938 года начальником разведотдела Ленинградского ВО назначен генерал-майор Петр Евстигнеев, избежавший чисток. Возрождать разведотдел ему пришлось с нуля.

В откровенных воспоминаниях маршала Василия Чуйкова приводится горькое признание: в зимнюю войну наша агентура, забрасываемая в финский тыл, не возвращалась назад. Погибали все.

В таких условиях глубокой осенью 1939 года в распоряжение разведотдела Ленинградского военного округа прибыл командированный разведчик Кузнецов. Об этом факте в биографии Николая Ивановича было до недавних пор неизвестно.

Наверняка талантливый от Бога Кузнецов выучил и финский. Вряд ли в совершенстве, но вполне достаточно для понимания и перевода. Работая в 1930-е таксатором в таежном Кудымкарском районе Коми-Пермяцкого округа, в кратчайший срок изучил коми-пермяцкий, принадлежащий к пермской группе финно-угорской ветви. С этой базой талантливейшему лингвисту можно было постигнуть и азы финского.

На фронте уже были созданы наши лыжные разведывательно-диверсионные группы, появление которых стало для финнов неожиданностью. В их составе Николай Кузнецов, скорее всего, участвовал в рейдах в тыл врага. Кому, как не ему, работавшему в молодости в глухой тайге и отлично в ней ориентировавшемуся, отлично бегавшему на лыжах и совершившему немало зимних переходов, было сражаться в дальней разведке. А еще он в определенной степени знал язык, был метким стрелком. Понятно, коренной сибиряк не боялся даже свирепствовавших в ту зимнюю войну морозов.

И, конечно, участвовал Кузнецов в допросах пленных, перебежчиков, захваченных финских шпионов. А агентурная разведка велась на Ленинградском направлении самая активная. Финны сами признавали, что их единственный враг - СССР, против которого только и действуют спецслужбы, применяя любые, даже самые жесткие методы. Кузнецов вместе с сослуживцами анализировал всю полученную информацию. Составлялись аналитические справки, изучалась захваченная документация. Внес свой вклад в эту сложную коллективную работу и Николай Кузнецов.

Его участие в зимней войне 1939-1940 годов и пребывание в Ленинграде подтверждает фотография, которую он послал сестре и брату в Свердловск. На ней Николай Кузнецов в форме старшего лейтенанта ВВС НКВД - это некая легенда прикрытия. Никаких званий Кузнецову никогда не присваивалось. На обороте надпись, приводимая без всяких исправлений: "Лиде и Вити на память событий, предшествовавших счастливому дню 12 марта 1940 года. Снимался в Ленинграде. НК". И мысли быть не может, что Николай мог обманывать сестру Лидию и брата Виктора, искренне им любимых.

А счастливым называет Николай Иванович 12 марта 1940 года потому, что в этот день подписан Московский мирный договор между СССР и Финляндией о завершении Советско-финской войны. Граница от Ленинграда была отодвинута на запад на 120-130 километров. К СССР отошли Выборг, Сортавала, Кексгольм.