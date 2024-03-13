«Робин Бобин Барабек»: чем питался самый прожорливый человек в истории

В конце XVIII века в Речи Посполитой в обыкновенной крестьянской семье появился на свет мальчик Кароль Домеж. В историю он вошёл как самый прожорливый человек в мире под именем Шарль Домери.

Голодные годы

С детства Кароль отличался аппетитом. Он очень любил поесть, но родителей больше смущало то, что ради вкусной еды их отпрыск готов был на всё. В 13 лет юноша записался в прусскую армию, но воевал не долго. Уже спустя год новоиспечённый солдат перебежал к французам.

Причина такой измены как раз заключалась в еде – те кормили своих военных лучше. Французское командование сразу обратило внимание на смелого перебежчика. Он не боялся сражаться, спокойно относился к тому, что его часто посылали в самое пекло. Его беспокоило только одно – паёк. Чтобы держать свой организм в тонусе, Шарлю (так его стали звать во Франции) нужно было много есть. Из всех же продуктов он предпочитал… сырое мясо (от жареного его тошнило).

В условиях военного времени содержать прожорливого солдата становилось всё труднее. Ему выдавали усиленный паёк, но и этого было мало. Приходилось парню обеспечивать себя самостоятельно. Он пытался жевать камни, траву, ел кошек и крыс (примечательно, что не каждую добычу он предварительно обрабатывал). Однажды во время сражения у одного из бойцов снарядом оторвало ногу. Феноменальный едок решил этим воспользоваться и попытался обглодать конечность сослуживца.

Неизвестное заболевание

Вскоре поляк попал в плен к англичанам. Британские врачи, обратив внимание на вечно голодного Домери, стали ставить над ним эксперименты. Как-то ему выдали 7 килограммов сырого говяжьего вымени. Солдат расправился с порцией и попросил добавки. Ему принесли ещё четыре килограмма говядины. Проглотив и мясо, Шарль наконец-то признал, что наелся. Но чувство сытости его быстро покинуло. Буквально через пару часов (а то и меньше) Домери вновь заявил, что голоден.

Специалисты разводили руками — объяснить аппетит парня они просто не могли. Он не страдал от лишнего веса, ничем не болел, адекватно реагировал на происходящие с ним события. Отличало его от абсолютно здоровых людей лишь постоянное желание что-то жевать. Установить причину такого отклонения врачи так и не смогли. В возрасте 21 года он скончался. По одной из версий, причиной смерти стали внутренние органы, которые резко раздулись.