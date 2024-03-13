Прямо в яблочко: остроумные высказывания Карла Лагерфельда о моде, красоте, творчестве

Дизайнер Карл Лагерфельд строил карьеру в моде на протяжении 60-и лет, приложив руку к Chanel, Fendi и Chloe. Но он известен не только творческой плодовитостью, но и остроумными высказываниями, шутками и цитатами, которые не раз попадали в заголовки новостей. Полные мудрости и определяющих суждений, его наблюдения были точными и вдохновляющими, иногда саркастичными и игривыми. В этом обзоре вспомним о самых ярких из них.

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О красоте

«Я люблю классическую красоту. Это идея красоты с отсутствием стандарта».

О работе для женщин

«Женщина – самая совершенная кукла, которую я должен одеть с удовольствием и восхищением».

О риске

«Когда я возглавил дом Chanel, каждый мне говорил: «Не трогай его. Он мёртв. Ты ничего не сможешь сделать». А я говорил себе: «Мне нравятся, что люди так думают. А сейчас, давайте посмотрим».

О конкуренции

«Существует ли на свете что-то более здоровое, чем конкуренция? Без неё вы засыпаете и думаете, что успех и всё, что вы делаете, само собой разумеющееся. В моде ничего не даётся даром, и это то, что мне нравится в ней».

О кошке Шуппет (домашнем питомце, получившем его состояние)

«Она похожа на содержанку. У неё сильный характер. Она обедает и ужинает со мной за столом, со своей едой. Она не притрагивается к моей еде. Она не хочет есть на полу. Она спит под подушкой и даже умеет пользоваться iPad. У нее есть две личные горничные, на день и на ночь. Она очень избалована».

О соцсетях

«Эти социальные сети, в них есть что-то грустное... Это как зеркало, смотрясь в которое люди говорят сами с собой. И что я ненавижу больше всего в жизни, так это селфи».

О своём стиле

«Когда мне было четыре, в качестве подарка на день рождения я попросил маму нанять мне камердинера. Я хотел, чтобы моя одежда всегда была готова, чтобы я мог надевать всё, что захочу, в любое время дня. Я был помешан на одежде. Я сходил с ума, потому что хотел одеваться по-разному, по крайней мере, четыре раза на дню».

О своём клиенте

«Однажды в Париже была дизайнер, которая говорила: «Мои платья только для интеллигентных женщин». Она покинула бизнес, поэтому, возможно, в нём были только идиоты. Но на самом деле, с её стороны было неразумно так говорить. Я придумываю одежду для людей, кому она нравится. Нет возрастной группы, потому что возрастная группа – это тоже своего рода ограничение».

О своих достижениях

«Я не верю в почётные заслуги. Для меня они заключаются в следующей коллекции».

О моде

«Говорить, что моды больше нет, нелепо. Мода без моды - это всё равно мода. А мода - это поезд, который никого не ждёт. Садись в него или он уйдёт».«Мода не должна доказывать что-то серьёзное. Мода доказывает, что интеллигентная фривольность может быть интересной и позитивной».

Об исследовании

«Я очень любознателен. Я читаю все журналы, у меня есть повсюду шпионы, так что я всё знаю. Всего лишь несколько людей так же хорошо информированы, как я».

О написании мемуаров

«Никаких мемуаров. Мне нечего сказать, и то, что я хочу сказать, я сказать не могу».

О процессе дизайна

«Я разрабатываю дизайн, словно дышу. Вы же не просите о глотке воздуха. Это просто происходит».