Вассерман раскрыл тайны своего обета целомудрия

Эрудит Анатолий Вассерман уже более 50 лет держит обет целомудрия, который дал во время спора с однокурсником. Недавно ему исполнился 71 год, и, держа свое слово, он так и не вступил в интимные отношения.

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По словам Вассермана, он неоднократно хотел нарушить данный обет. Однако его останавливало собственное упрямство. При этом эрудит отмечает, что ему нравятся разные женщины, он может с ними пофлиртовать, но дальше милого общения дело не заходит.

Вассерман не хочет ничего менять в устоявшемся образе жизни, потому что понимает, что жизнь могла сложиться совершенно иначе.

— Пройдя через одну развилку, будешь жалеть, что не попробовал другой вариант. Я заглядывался на женщин. Тех, кто приходит ко мне домой, удивляет, что мой рабочий кабинет — он же спальня — сплошь увешан календарями с женщинами разной степени раздетости. Это красиво, — рассказал Вассерман в интервью каналу 360 на RuTube.

На экспозиции международного военно-технического форума «Армия — 2021» Вассерман раскрыл, сколько весит его легендарная жилетка — неотъемлемая часть образа эрудита.

В 2020 году Вассерман признался, что считает ошибкой собственный обет безбрачия. Когда эрудит приходит на свадьбы, он говорит молодоженам: «Очень рад, что вы не повторили мою ошибку».