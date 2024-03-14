Альберт Эйнштейн родился 145 лет назад: кем была последняя любовница физика

Гениальный физик Альберт Эйнштейн был очень плохим мужем. Одной из его любовниц стала жена советского скульптора Маргарита Конёнкова, которая часто проводила с ученым выходные и ездила с ним на курорт. Спустя годы стало известно о том, что Конёнкова была агентом советской разведки, но ее личное дело до сих пор не рассекречено. Вероятно, СССР интересовали связи Эйнштейна с участниками американского ядерного проекта. Любила ли Маргарита Конёнкова гения физики или была лишь «женщиной на задании» — в материале «Газеты.Ru».

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Знаменит не только физикой

Маргарита Конёнкова не получила прижизненной известности как возлюбленная Альберта Эйнштейна — хотя бы потому, что была одной из очень многих. Великий ученый не следовал традиционным семейным ценностям и успел сменить множество партнеров. Женившись в 1903 году на сербском физике Милеве Марич, он вскоре начал скучать по любви юности Мари Винтелер. Подзабыв про нее, в 1912 году он начал отношения со своей двоюродной сестрой Эльзой Левенталь.

Когда об этом узнала жена, то уехала от него с детьми и через несколько лет развелась. При разводе Эйнштейн согласился, что обязан будет отдать бывшей жене Нобелевскую премию, если когда-нибудь ее получит, и в 1921 году условие пришлось выполнить. Возможно, именно из-за слишком большой цены развода Левенталь стала второй и последней женой Эйнштейна, но далеко не последней партнершей.

Женщины интересовали создателя теории относительности не меньше физики, причем они часто отвечали ему взаимностью из-за простого жизнерадостного характера и остроумия.

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Согласно опубликованной переписке, которая затрагивает лишь часть жизни ученого, у Эйнштейна было как минимум полдюжины любовниц — в эпоху, когда нормой считалось выбрать жену в молодости и жить с ней до старости.

Левенталь об этом знала. Она смирилась даже с тем, что муж водил любовниц прямо к ним домой, оставаясь с ним до самой своей смерти. Интересно, что Эйнштейн никогда не гордился таким образом жизни и завидовал своему другу Микеле Бессо:

«Больше всего меня восхищало, что ему удалось прожить много лет не только в мире, но и в полном согласии с женой — это задача, которую я дважды позорно провалил».

Эйнштейн был одним из самых выдающихся физиков своего времени, но смелость выдвигаемых им идей и внимание прессы превратили ученого в «поп-звезду». Доходило до того, что его останавливали прохожие на улице и просили объяснить теорию относительности. Поэтому его биография, включая любовные истории, стали предметом пристального внимания, особенно после смерти ученого и публикации документов.

Два одиноких человека

О романе с Конёнковой широкая публика узнала лишь в 1998 году, когда переписку с ученым выставили на аукцион в Нью-Йорке. Она была женой советского скульптора Сергея Конёнкова, который приехал с ней в Нью-Йорк в 1923 году. В середине 1930-х скульптор получил заказ от Принстонского университета сделать портреты работающих в нем профессоров, одним из которых был Эйнштейн. Пока ученый позировал, Маргарита сидела рядом и слушала его рассказы о физике. Постепенно она понимала, что внимание Эйнштейна сосредоточено именно на ней, а не на муже.

После выполнения заказа Эйнштейн несколько раз звал Конёнковых к себе домой в гости, а затем стал приглашать Маргариту одну. В 1936 году физик овдовел, а Сергей, по свидетельству знакомого психоаналитика Мюриэла Гардинера, все больше погружался в религиозную манию, становился одержимым Библией и египетскими пирамидами. Обаятельной, веселой и общительной Маргарите это было не по душе, зато она легко сошлась с похожим по характеру Эйнштейном. Когда Гардинера спустя несколько лет спросили, был ли у Альберта и Маргариты роман, он ответил:

«Надеюсь, что да! Это были два одиноких человека» .

После трех лет тайных встреч Эйнштейн уговорил своих друзей-врачей выписать Маргарите фальшивые справки о серьезной болезни. Эти справки он отправил Конёнкову письмом вместе с рекомендациями полечиться на курорте Саранак-Лейк, где ученый любил бывать сам. Муж ничего не заподозрил, и встречи любовников вышли на новый уровень.

В 1943 году Эйнштейн написал Маргарите стихотворение, построчный, непоэтический перевод фрагмента которого выглядит так:

«Тебе не вырваться из семейного круга, — это наше общее несчастье. Сквозь небо неотвратимо и правдиво проглядывает наше будущее. Голова гудит, как улей, обессилели сердце и руки. Приезжай ко мне в Принстон, тебя ожидают покой и отдых. Мы будем читать Толстого, а когда тебе надоест, ты поднимешь на меня глаза, полные нежности, и я увижу в них отблеск Бога».

В другом письме от 1944 года ученый нарисовал эскиз «Полугнезда»: уютной небольшой комнаты с письменным столом, которая напоминает кабинет Эйнштейна у него дома. К рисунку прилагалась подпись — Альберту хотелось запечатлеть комнату, которая ассоциировалась у него с Конёнковой и их совместными выходными. В третьем письме он тяжело переживал долгую разлуку:

«Совсем недавно я сам вымыл голову, но не с большим успехом. Я не так осторожен, как вы. Все здесь напоминает мне о тебе: словари, чудесная трубка, которую мы считали пропавшей, — словом, разные безделушки, наполняющие мой приют отшельника, наше опустевшее гнездышко».

Трубку также подарила ему Маргарита.

Их роман продолжался до сентября 1945 года, пока Конёнков не вернулся в СССР. Как стало известно потом — по распоряжению советской разведки.

Женщина на задании

В одном из писем 1944 года Эйнштейн рассказывает о том, как пригласил к себе домой для философских дебатов своих друзей, выдающихся ученых. В гости пришли философ Бертран Рассел, математик Курт Гёдель, два физика — Вольфганг Паули и Роберт Оппенгеймер. Современному человеку дебаты с таким составом участников могут показаться забавными, поскольку после войны стало известно, что Оппенгеймер был главой команды разработчиков первой в мире атомной бомбы. В годы войны об этом, скорее всего, не знал и сам Эйнштейн, зато подозревала советская разведка, агентом которой была Маргарита.

Нет никаких оснований считать, что роман с ученым был для нее притворным, но точно ни о чем сказать нельзя, так как личные дела Конёнковых до сих пор засекречены. Известно лишь, что бывший генерал советской разведки Павел Судоплатов, ставший затем историком спецслужб, называл Маргариту одним из лучших агентов, чьей задачей было найти контакты с учеными-ядерщиками.

Неизвестно, удалось ли выполнить эту задачу. Советским шпионом в англо-американском ядерном проекте был Клаус Фукс, Эйнштейн в этом проекте не работал, а Оппенгеймер вряд ли стал бы рассказывать Маргарите об атомной бомбе, даже если бы им удалось встретиться наедине. Зато ей удалось уговорить Эйнштейна в ноябре 1945 года повидаться с советским вице-консулом Павлом Михайловым. Тот не стал уговаривать создателя теории относительности продать вторую (после Германии) Родину, а всего лишь предложил сагитировать коллег-ученых выступить с озабоченностью мировой политической ситуаций и, вероятно, намекнул на визит в СССР.

Эйнштейн, хоть и был социалистом, не любил сталинский тоталитарный режим и многократно вступался за жертв репрессий. Поэтому на сближение с советским государством ученый не пошел, и встреча с вице-консулом больше не повторялась.

Переписка Эйнштейна с Маргаритой продолжалась какое-то время и после возвращения в Москву. В первом письме в Россию он попрощался с ней и пожелал удачи.

«Так тяжело задание, которое несет с собой большие перемены для тебя, но я верю, что все закончится благополучно. <...> Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. <...> Напиши мне скорее, если, конечно, у тебя есть время. Целую. Твой А. Эйнштейн», — писал он.

Неизвестно, какое задание имел в виду Альберт, но вполне вероятно, что он догадывался о связи своей любовницы со спецслужбами. Полную картину событий удастся восстановить лишь после рассекречивания ее личного дела.