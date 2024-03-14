Почему «шахматный король» Фишер боялся советских гроссмейстеров

С американским гроссмейстером Бобби Фишером не считаться было невозможно. Он был шахматным гением, который древнюю игру сделал ещё популярнее. Хотя многие считали Фишера просто безумцем и позером. Его многие боялись, но и сам Фишер не был бесстрашным. Его главный страх – шахматисты из СССР.

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Советский заговор

К турниру претендентов 1962 года на Кюрасао Фишер подошёл в качестве одного из фаворитов. Как минимум, таковым он считал себя сам. В соревнованиях требовалось занять первое место – именно оно давало право сражаться за звание чемпиона мира. Фишер сначала уверенно шёл к победе, но «споткнулся» о советских шахматистов. Например, Михаил Таль нанёс Бобби четыре поражения. По итогам турнира первые три места заняли советские гроссмейстеры. Это возмутило Фишера, который заявил – против него был заговор.

После такого разгрома американец года на три выпал из «шахматной жизни». К межзональному турниру в Сусе в 1967 году Фишер подошёл уже более подготовленным. В первой части турнира ему не было равных. Но неожиданно, набрав 8,5 очков из 10, Бобби заявил, что выбывает из борьбы за победу по собственному желанию. Это решение произвело фурор. Когда из турнира выбывает аутсайдер – это понятно. Но вот фаворит…

Позже данному поступку нашлось объяснение. Фишер просто боялся встретить за доской с Борисом Спасским, который считался в то время одним из самых сильных шахматистов планеты. Так вскрылась фобия Фишера – боязнь поражения.

Уступка, стоившая титула

В 1972 году амбициозному американцу всё же пришлось играть со Спасским. В исландском Рейкьявике Фишеру предстояло бороться за шахматную корону. Первую партию выиграл советский чемпион, после чего Фишер начал озвучивать всё более и более глупые требования, без выполнения которых он просто не будет продолжать борьбу. Бобби выдвинул даже ультиматум – играть партии в подсобном помещении. Спасский пошёл на поводу. Психологическая уступка позволила Фишеру перехватить инициативу и стать в итоге чемпионом.

В 1975 году Фишер должен был отстаивать шахматную корону, а претендентом оказался Анатолий Карпов. Но на этот раз советская сторона на выполнение дурацких условий американца не пошла. Фишер отказался играть, матч не состоялся, а чемпионом был признан Карпов. Позже Фишер всем рассказывал, что он всё ещё является шахматным чемпионом, так как никому матч не проиграл. То, что он просто не стал его играть, Фишера волновало мало.

Дважды в одну реку

Спустя 20 лет Бобби заявил, что готов сыграть матч-реванш со Спасским. Матч решили провести в Белграде. Как раз в этот момент Вашингтон ввёл в отношении Югославии санкции. По этой причине американскому шахматисту отправляться в югославскую столицу было нельзя, но Фишер на запрет наплевал. Спасского он в очередной раз одолел, но на родину уже больше не вернулся.

Скончался Фишер в январе 2008 года в Рейкьявике. В исландской столице шахматиста и похоронили. На могиле было установлено скромное надгробие, на котором выгравировано лишь имя «Роберт Джеймс Фишер» и даты жизни.