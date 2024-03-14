Топ-5 самых сексуальных мужчин с лысиной

Британские ученые озадачились очередной неожиданной проблемой и чтобы разрешить возникшее противоречие провели исследование. Так, было выявлено пять наиболее сексуальных мужчин с лысиной.

© Кадр из фильма "Форсаж"

Многие мужчины до дрожи в коленях бояться лишиться своих волос, даже если волосы эти и не блещут красотой. Однако, вспоминая слова Леонида Филатова — «шах персидский тоже лысый, а имеет сорок жен» — можно смело заявлять — для того, чтобы гордо носить звание секс-символа, вовсе не обязательно быть обладателем шикарной шевелюры.

Подтверждают это и британские ученые, которые нашли время и провели масштабное исследование дабы выявить самых сексуальных мужчин с лысиной.

Итак, в пятерку лучших вошли:

Принц Уильям

Актер Вин Дизель

Актер Джейсон Стэтем

Актер Сэмюэль Л.Джексон

Американский предприниматель Джефф Безос

Заявлено, что рейтинг был составлен на основе поисковых запросов в сети, коэффициента золотого сечения по лицу, блеска лысины и роста. Эх, жаль российские звезды шоу-бизнеса с лысиной не были рассмотрены в данном исследовании…