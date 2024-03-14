Компания Mattel выпустила Барби в честь королевы Камиллы

В честь Международного женского дня в коллекции эксклюзивных Барби бренда Mattel произошло пополнение. Производитель выпустил куклу-точную копию 76-летней королевы Великобритании, Камиллы. Игрушечная монархиня одета в строгое синее платье от дизайнера Фионы Клэр, укороченную чёрную накидку, тёмные колготки, а также крошечные туфельки. На презентации Барби королева Камилла предстала перед публикой в точно таком же образе.

© Чемпионат.com

Известно, что бренд решил преподнести Камилле такой подарок за её неоспоримый вклад в развитие благотворительного фонда «Женщины мира», который направлен на помощь прекрасной части человечества, оказавшимся в трудной ситуации. Королева с большим восторгом отнеслась к тому, что теперь у неё есть собственная Барби. Камилла пошутила, что эта очаровательная пластиковая дама выглядит блестяще и в разы моложе её самой.