Умер американец, 72 года проживший в специальной капсуле

Пол Александр заболел полиомиелитом в 1952 году и был помещён в специальную металлическую капсулу. Кокон, напоминавший барокамеру, давал ребенку единственную возможность дышать. Таких, как Пол, в больнице было много, но большинству детей выжить не удалось.

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Полу повезло, он сумел преодолеть острую фазу болезни. Мальчик научился читать, и даже писать и рисовать, держа инструмент в зубах. С помощью родителей он смог поступить в школу и закончить ее на домашнем обучении, пишет портал «Жизнь».

Далее молодой человек добился зачисления в университет, который он окончил успешно и получил специальность юриста. К тому времени достижения медицины позволили Полу избавиться от кокона. Он участвовал в судебных заседаниях, путешествовал и даже устроил личную жизнь.

Кэти Гейнс, сама страдающая диабетом, на 30 лет стала верной помощницей и любовью Пола Александра. Свою необычную жизнь Пол описал в книге "Три минуты для собаки: моя жизнь в "железном легком". Произведение создавалось пять лет, а писал ее автор ручкой, прикрепленной к палочке во рту.