Как Валентин Распутин совершал свое одинокое и строгое служение

15 марта 1937 года родился Валентин Распутин. Ни с кем не соперничая, никого не тесня, Валентин Распутин встал на то место в русской словесности, которое именно его и дожидалось. Оно дожидалось человека мужественного, способного нести крест. А крест этот в том, чтобы выговаривать не одну лишь свою правду, свою боль, но правду и боль народную.

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На свое яркое и могучее художество молодой писатель добровольно надел узду трезвой и совестливой мысли, не позволявшей перу живописать отстраненно или надменно. И сквозь самые жесткие страницы его прозы всегда проступает тепло любящего и скорбящего сердца.

В 1970-е годы думалось, что книгами Распутина завершается крестьянская эпоха в русской литературе. Эта прощальная нота была глубоко пережита и понята читателем - и деревенским, и городским. Но гул новой эпохи - хищной и погибельной - не захотели услышать ни в народе, ни во власти. Вот и в "Пожаре", где тревога писателя достигла набатной силы, не увидели грозного предупреждения. Не разглядели, что занялись жадным огнем и стремительно рушатся стропила не одного лишь орсовского склада на берегу Ангары, а всего государства. Такое провозвестие в 1985 году казалось чрезмерным, если не фантастическим.

Валентином Распутиным зачитывались и его же предавали забвению. Издавали миллионными тиражами и не издавали вовсе. Призывали в президентский совет и объявляли чуть ли не изгоем. А Валентин Григорьевич все совершал свое одинокое и строгое служение.

Так служит деревенский батюшка - и летним ласковым днем на Троицу посреди праздничного народа, и великопостным мартовским вечером в холодном опустевшем храме. И если вовсе нет прихожан, он скажет свою проповедь заоконным птахам, деревьям и облакам. "Имеющий уши, да услышит".

Восемь лет назад назад Иркутский драматический театр совместно с "Российской газетой" записали видеокнигу "Прощание с Матерой" по одной из самых издаваемых книг Валентина Распутина.

Напомним, книгу разобрали по отрывкам, которые прочитали 345 чтецов - из них 300 были выбраны по конкурсу, а оставшиеся 45 - операторы, библиотекари, волонтеры-активисты. Также среди чтецов - ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Павел Фокин, кинодокументалист Сергей Мирошниченко, литературный критик, прозаик Валентин Курбатов, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Авторы видеокниги планировали прежде, чем открыть доступ к ролику широкой публике, показать его самому Валентину Распутину. Но прогрессирующая болезнь писателя внесла свои коррективы. 14 марта 2015 года Валентин Григорьевич скончался.

А за день до этого, 13 марта 2015 года, премьера видеокниги прошла в пресс-центре "Российской газеты".

В день рождения великого писателя "РГ" предлагает перечитать "Прощание с Матерой" вместе.