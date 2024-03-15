Купила танк и била фашистов. 80 лет назад умерла от ран Мария Октябрьская

15 марта 1944 года в смоленском госпитале скончалась Мария Октябрьская - советский танкист, гвардии сержант, Герой Советского Союза. За год до этого она отдала все собственные средства на постройку танка и отправилась на нем на фронт, чтобы мстить за погибшего мужа.

© Герой Советского Союза Мария Октябрьская

Мария Васильевна Октябрьская (девичья фамилия Гарагуля) родилась 16 августа 1902 года в крымской деревне. В крестьянской семье было десять детей. Чтобы дочка училась в школе, отец отвез ее к родственникам в Джанкой. Но так как Мария уже вышла из возраста первоклассницы, отец сообщил в школе, что она родилась в 1905 году.

Девочка окончила шесть классов, но была вынуждена вернуться в свою деревню - умерла мама и ей пришлось помогать отцу по хозяйству.

В 1921 году Мария устроилась на консервный завод в Симферополе и одновременно пошла учиться на курсы телефонисток. Там же она познакомилась с Ильей Рядненко, участником Гражданской войны и курсантом кавалерийской школы. В 1925-м они поженились и взяли себе фамилию Октябрьские. Мария была настоящей женой командира - выучилась на шофера, получила значок "Ворошиловский стрелок", а еще она прекрасно вышивала.

© Мария и Илья Октябрьские

Война застала Октябрьских в Кишиневе. Мужа сразу же командировали в Москву на курсы, оттуда - в бой. А Мария с сестрой эвакуировалась в Томск. Вскоре она получила похоронку: комиссар 206-ой стрелковой дивизии Илья Федотович Октябрьский пал смертью храбрых под Киевом 9 августа 1941 года.

Мария Васильевна решает отправиться на фронт. Она несколько раз ходит в военкомат, но там ей отказывают. Первая причина - перенесенная болезнь, в молодости у нее был туберкулез, вторая - возраст. Женщине было почти 40 лет.

Однако Октябрьская не сдается. Она решает пойти другим путем: купить танк. Где взять такие деньги? Решает продать вещи, которые смогла привезти с собой в эвакуацию. Ее сестра на рынках Томска все и продает: одежду, чулки, посуду. Сама же Мария Васильевна вышивает салфетки, скатерти, платки и этим зарабатывает.

Собрала огромную по тем временам сумму - 50 тысяч рублей. Эти деньги она внесла в Госбанк и отправила телеграмму Сталину: "В боях за Родину погиб мой муж - полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои сбережения - 50 тысяч рублей. Танк прошу назвать "Боевая подруга" и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь "Ворошиловским стрелком".

Октябрьская получила ответ: "Благодарю Вас, Мария Васильевна, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет, Иосиф Сталин".

© Танк "Боевая подруга", 1943 год

Танк Октябрьской прибыл на станцию Вышегор Смоленской области. Танкисты попали во 2-й батальон 26-й гвардейской Ельнинской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса Западного фронта. Первый бой приняли в Витебской области. Фашисты пытались их уничтожить, но экипаж принял решение не покидать машину. У немцев ничего не получилось. В том бою Октябрьская получила легкое ранение.

17 января 1944 года в другом бою танк "Боевая подруга" снова подбили. Мария Васильевна получила тяжелое ранение. Она потеряла глаз, был затронут мозг. Ее доставили в полевой госпиталь в Смоленске, где прооперировали.

16 февраля 1944 года в госпиталь специально прибыл весь ее экипаж. Начальник политотдела бригады гвардии полковник Николай Гетман вручил женщине орден Отечественной войны I степени.

© Экипаж танка "Боевая подруга". Водитель-механик - Мария Октябрьская

Но состояние здоровья Марии Васильевны ухудшалось. Ее мучили головные боли, случались провалы в памяти, жар. 15 марта Октябрьская умерла. В Смоленске ее и похоронили, сейчас там горит Вечный огонь. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Марии Октябрьской присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно).

А ее экипаж четыре раза сменил танк, но он всегда назывался "Боевая подруга".

О Марии Октябрьской помнят не только в Смоленске, но и в Томске, где она была в эвакуации и откуда отправилась на фронт. Гимназия №24 носит ее имя. Здесь есть небольшой музей, где хранятся реликвии, связанные с Октябрьской, а у входа в здание стоит памятник этой легендарной женщине, деньги на который заработали сами школьники. В Томском областном краеведческом музее хранится ковер, вышитый руками Марии Васильевны Октябрьской.