Как самоучке Аркадию Чернышеву удалось создать советскую победную школу хоккея?

16 марта исполнилось 110 лет со дня рождения создателя советской школы хоккея Аркадия Чернышева. Корреспондент «МИР 24» Рустем Агишев рассказывает о тренере без образования и первом чемпионе СССР.

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Стокгольм, 1954 год. Впервые на мировое первенство по хоккею приехали советские спортсмены. Сборная СССР одержала шесть побед в семи матчах и сенсационно выиграла золотые медали. Руководил той командой Аркадий Чернышев.

Тренер, у которого не было специального образования, учился сам и учил хоккеистов новому для страны виду спорта. Чернышев внедрял хоккей, изучая его на практике. Участвовал в первом чемпионате Союза и как тренер, и как игрок. Первую шайбу первого первенства страны забросил именно он и вместе с московским «Динамо» стал первым чемпионом СССР.«Аркадий Чернышев в большей степени был педагогом, воспитателем. Несколько поколений были воспитаны Аркадием Ивановичем», – отметил олимпийский чемпион Александр Пашков.

Одним своим присутствием Аркадий Иванович создавал благоприятный эмоциональный фон на площадке. Во главе московской команды он провел 28 лет. Его «Динамо» 24 раза становилось призером чемпионата страны. Зарубежные журналисты прозвали Чернышева «профессором хоккея». Он заложил школу победителей и до сих пор остается самым титулованным тренером всего мирового хоккея. В качестве старшего тренера сборной СССР он 11 раз выиграл чемпионаты мира и Европы и завоевал четыре олимпийских золота.

«После одной из них мы в коридоре встретились, он просто потрепал за плечо и сказал: «Молодец». Даже похвала его в то время была сравни медали», – рассказал ветеран хоккейного клуба Динамо Мисхат Фахрутдинов.

Имя Чернышева носит домашняя ледовая арена московского «Динамо» и один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги. Его память увековечена в Залах славы отечественного и мирового хоккея.