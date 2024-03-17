«Царь Парижа»: за что так прозвали русского разведчика Александра Чернышева

Графа Александра Чернышёва называли «царём Парижа», позже – «русским Джеймсом Бондом».

Он был близким другом Наполеона, спасшим его сестёр из пожара, но на самом деле Чернышёв никогда не забывал про свою Родину. Он продолжал служить России и добывать для страны ценные сведения.

Первая встреча

Граф Александр Иванович Чернышёв появился на свет в 1786 году. Благодаря связям отца Александр Иванович оказался при дворе, став камер-пажом государя. Спустя некоторое время Александр I обратил внимание на смышлёного юношу и определил его офицером конной гвардии.

В 1805 году Российская империя вступила в войну с наполеоновской Францией. В сражениях при Аустерлице и Фридланде Чернышёв проявил себя как храбрый солдат. За это ему вручили золотую шпагу с надписью «За храбрость» и Георгиевский крест. А после того как был заключён Тильзитский мир, Александр I поручил молодому кавалергарду доставить в Париж письмо для Наполеона. Вскоре состоялась первая встреча Александра Ивановича с французским императором.

Во время беседы с Наполеоном Чернышёв попытался спорить с полководцем, чем нарушил этикет. Но высокопоставленный француз в ответ лишь улыбался. «Наглого» русского он запомнил.

Самый ценный дипломат

В 1810 году в русском посольстве в Париже появился новый дипломат – Александр Чернышёв. Во французской столице он жил на широкую ногу – тратил деньги, заводил знакомства с влиятельными людьми, покорял женские сердца. С ним даже довольно часто «болтал» французский император. Наполеон даже представить себе не мог, что время от времени выдаёт государственные тайны русскому разведчику.

А после одного из случаев о Чернышёве заговорили как о «царе Парижа». Во время пожара, который произошёл нa приёме в австрийском посольстве, Чернышёв вынес из пылающего здания сестёр Наполеона – Каролину Мюрат и Полину Боргезе.

За время, проведённое в Париже, Чернышëв сумел создать целую сеть информаторов. Данные ему «сливал» даже чиновник французского военного министерства, регулярно составляющий для Бонапарта сводки о дислокации и действиях армии в Европе. Такие сведения получали только два человека: Наполеон и... Александр Чернышёв.

Конечно, долго оставаться незамеченной такая деятельность не могла. В феврале 1812 года французские контрразведчики нагрянули в квартиру и нашли там «компромат». Но сделать французы ничего не успели, так как к этому моменту опытный разведчик находился уже далеко.