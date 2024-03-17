«Смутно помню об отце»: как сейчас живет единственный сын Виктора Цоя

Единственный сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр Цой тоже занимается музыкой. Как он живет сейчас, что известно о личной жизни артиста?

Чем известен Цой

Александр Цой родился 26 июня 1985 года в Санкт-Петербурге. Виктор Цой умер, когда сыну было пять лет, поэтому мальчика воспитывал его отчим Александр Аксенов.

«В 1990 году мне было пять. У меня остались только смутные отрывки воспоминаний. Детские визуальные впечатления, которые сложно выразить словами. Мама и родственники, конечно, что-то рассказывали о нем, но только под настроение. Не было программы по изучению его биографии. Вообще мои представления об отце трудно вербализовать. Я вроде бы могу представить, каким он был человеком, но объяснить не получается. Да и сам я не уверен, что все мои представления не полная фигня. Но могу сказать вот что: мне кажется, многие люди, которые рассуждают о Викторе Цое и его творчестве, не считывают заложенной в них иронии. Там не все вещи стоит воспринимать всерьез. И песни, и образ не стоит воспринимать так уж всерьез», — признавался артист.

В возрасте семи лет мальчик вместе с мамой снялся в фильме «Последний герой» Алексея Учителя.

Чтобы отделить себя от славы отца, Цой-младший взял говорящую фамилию-псевдоним Молчанов.

«Просто так было проще жить. Фамилия привлекает внимание. До сих пор меня регулярно спрашивают: „А вы, случайно, не родственник?“ Я говорю: „Ну да“. После этого люди обычно хотят сфотографироваться. Фанаты теперь уже не атакуют, но у меня до сих пор есть проблема, чтобы сходить на кладбище к отцу. Там всегда есть люди, которые хотят выпить пива на могиле, и они, когда узнают меня, сразу хотят пообщаться. А я на кладбище хожу не для того, чтобы общаться», — объяснял он.

Цой-младший работал журналистом и редактором на Первом канале, играл в нескольких группах, занимался дизайном.

«Было бы классно иметь собственную мастерскую и ходить вымазанным масляными красками. Но сейчас такой возможности нет, так что я не пишу картины, а рисую в основном на айпаде. Делаю дизайн для сайтов, оформляю афиши, обложки, делаю моушн-дизайн. Так реализую свою потребность рисовать», — рассказывал артист.

Что известно о личной жизни Цоя

Александр Цой не раскрывает подробности личной жизни.

По данным СМИ, в 2010 году музыкант женился на Елене Осокиной. У пары есть ребенок.

Чем сейчас занимается Цой

Александр Цой продолжает реализовывать свои способности в музыке.

В 2022 году он объявил о закрытии группы «Ронин», в составе которой работал. Теперь коллектив называется «Саша Цой» — это его сольный проект.

Также артист остается гитаристом коллектива «Собаки Табака», играющего в жанре индастриал.