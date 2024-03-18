180 лет назад родился русский композитор Николай Римский-Корсаков

180 лет назад родился Николай Римский-Корсаков – композитор-самоучка, которого узнал весь мир. Что он делал в кругосветном плавании, как бросил вызов своей семье и зачем переписывал произведения других авторов, узнала корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.

Его рабочий день начинался в девять часов утра. Римский-Корсаков обладал исключительным музыкальным слухом, поэтому произведения писал не за роялем, а за письменным столом.

Квартиру на Загородном проспекте он называл «счастливой»: здесь создал 11 из своих 15 опер.

«Именно здесь он слышал первое как правило одобрение, конечно. Одобрение его новых сочинений. Но тем не менее, он все равно с волнением ожидал: понравится ли новое сочинение близким, домашним, друзьям?» – рассказала заведующая Мемориальным музеем-квартирой Н.А. Римского-Корсакова Нина Костенко.

Но в Санкт-Петербург композитор перебрался только в конце жизни. Детство провёл в Тихвине, за 200 километров от столицы.

«Николай родился в семье поздним ребенком. Матушке было 42. Отец был накануне своего 60-летнего юбилея. А старшему брату, Воину, было уже 22 года», – отметила директор Государственного Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова Элен Бордовская.

Династия Римских-Корсаковых дала России 20 флотских офицеров. До контр-адмирала дослужился старший брат Николая. Поэтому и будущего композитора тоже отдали в морской кадетский корпус, а он в кругосветке писал симфонии.

Мать в письмах уговаривала его остаться на службе, но сын выбрал музыку.

«Наверное, одним из импульсов стало знакомство с Милием Алексеевичем Балакиревым, который разглядел дарование Римского-Корсакова. Направил его», – считает кандидат искусствоведения, доцент кафедры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Елена Степанова.

В 27 лет Римский-Корсаков стал преподавателем консерватории. В 28 написал первую оперу. Лично дирижировал на своих спектаклях.

«Обожаю Римского-Корсакова. Мне кажется, это был такой учитель. Его невозможно переоценить или недооценить. Он очень большой!» – призналась солистка Мариинского театра Наталья Павлова.

В последние годы вечерами маэстро часами правил нотные тексты. Чужие. Часто без спроса. Помогал друзьям спастись от забвения. Так, Модест Мусоргский умер в бедности и не узнал, что его опера «Борис Годунов» стала классикой после редактуры великого композитора-самоучки. В честь 180-летия композитора артисты Большого и Мариинского театров выступят на фестивале в Тихвине родном городе Римского-Корсакова.