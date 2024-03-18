История самого честного гаишника СССР

В Таджикистане инспектора ГАИ Мулло Нурова знали все. С «самым усатым гаишником СССР» обожали фотографироваться как местные, так и гости республики, а выписанный им штраф никого не огорчал и считался счастливым знаком. О Нурове до сих пор ходят легенды — одна из них гласит, что он оштрафовал собственную жену. Все, кто знал майора, охотно верят в это, ведь он был кристально честным офицером и до последней минуты оставался верен своему долгу.

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Родился легендарный гаишник в 1936 году 8 марта, как раз в женский праздник, в маленьком таджикском кишлаке. Назвали мальчика Ермахмад, а Мулло было его вторым именем, которое согласно мусульманскому обычаю ему дали в 8 лет. Чтобы удостоиться такой чести мальчик выучил наизусть Коран, по которому его учил грамоте отец.

С самых юных лет Мулло помогал отцу на домашней маслобойне, кормившей семью Нуровых, в которой было трое детей. Обслуживание простого механизма, помогавшего сбивать масло, пробудила в мальчике интерес к технике, и он твердо решил, что его жизнь будет связана с машинами.

После окончания школы Мулло долго не размышлял о выборе профессии и выучился на водителя. Армейскую срочную службу Нуров также проходил за рулем, да еще и в очень интересном месте — на космодроме Байконур в Казахстане.

Нуров любил рассказывать, что на Байконуре он возил самого отца советского ракетостроения — Сергея Королева и лично видел Валентину Терешкову. В правдивости его историй никто не сомневался — ни разу в жизни Мулло не дал повода обвинить себя во лжи.

Вернувшись из армии, парень устроился водителем на предприятие «Таджикматлубот» и тогда никто не мог и подумать, что его привлечет работа в милиции. Изменил жизнь парня из маленького кишлака неприятный случай. Однажды Мулло, ехавшего по служебным делам, остановил инспектор ГАИ. Несмотря на то, что водитель ничего не нарушил, ему выписали штраф и эта несправедливость сильно задела парня. Мулло Нуров решил, что станет гаишником, но не таким, как другие, а честным и справедливым.

Попасть в ГАИ оказалось совсем непросто — для этого претенденту не хватало положенного роста. Но молодой человек так горячо убеждал руководителя курсов автоинспекторов, что тот не смог ему отказать.

«Вы примите меня, посмотрите, как буду работать, если не смогу, сам уйду!» — пообещал Мулло и полностью оправдал доверие. Так на дорогах Таджикистана появился самый честный гаишник СССР, который очень скоро стал знаменит своим профессионализмом, неподкупностью и роскошными усами.

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Легендарные усы появились на лице Нурова не сразу, а спустя пару лет работы на улицах Душанбе. Сначала они не были обязательной частью имиджа офицера — он то сбривал их, то снова отращивал. Но после одного случая Мулло понял, что растительность на лице — это бренд и уже с ними не расставался.

Однажды он остановил водителя и как положено представился и сообщил о нарушении. В ответ тот засомневался в том, что перед ним тот самый Мулло Нуров.

Я заплачу штраф, но зачем ты говоришь неправду, называя себя Нуровым. Я его знаю, у Нурова длинные усы, а у тебя их совсем нет.

Офицер развеял сомнения скептика, показав документы, но после этого случая отрастил усы и больше никогда с ними не расставался. Кстати, начальству очень не нравилась пышная растительность на лице Мулло, но это был единственная претензия к ответственному и честному милиционеру, поэтому усы терпели.

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Про Нурова говорили, что он имеет особое чутье на нарушителей. Сослуживцы утверждали, что он мог безошибочно определить выпившего шофера по одному ему известным особенностям вождения. Однажды коллеги даже поспорили с Мулло и предложили ему остановить три машины с любителями выпить. Гаишник остановил трех водителей и ни разу не сплоховал.

В трудовой книжке сотрудника ГАИ была запись о том, что за 33 года службы он задержал 14 тысяч нетрезвых водителей. Это был абсолютный рекорд СССР и, возможно, его не побили и по сей день. С Нуровым было невозможно договориться — он был справедливым, но строгим инспектором, не признающим компромиссов и не делающих поблажек «большим людям».

Старший сын Мулло Нурова, Анвар, рассказал, как однажды отец, вернувшись с дежурства, только сел за дастархан, как ему позвонили сослуживцы и сообщили, что возле аэропорта произошла авария и один из ее участников не подписывает протокол и не двигается с места, требуя Нурова.

Инспектор прибыл на место происшествия и увидел, что один из водителей был большим начальником, а второй, который его позвал, обычным рабочим. Стоит ли говорить о том, что виновным в аварии пытались сделать рабочего, который был пострадавшей стороной. Нуров быстро разобрался в ситуации и восстановил справедливость.

Также Анвар рассказал и другую историю, совершенно правдивую, но в которую многие до сих пор не хотят верить. Мулло Нуров однажды на самом деле оштрафовал собственную жену!

Мама торопилась в гости и начала переходить улицу в неположенном месте. Отец тут же подъехал к ней и, представившись, как положено, попросил заплатить штраф за нарушение. Мать сначала возмущалась, но, поняв, что споры бесполезны, заплатила штраф.

После этого супруга несколько дней сердилась на Мулло, но ей пришлось смириться с обидой, ведь для ее мужа не работе не существовало «своих» и «чужих». Как бы смотрел в глаза людям самый честный инспектор ГАИ в СССР, если бы позволил жене избежать наказания?

В начале 90-х в Таджикистане было неспокойно, но Нуров, несмотря на уговоры родных, не оставил работу. На улицах Душанбе царил хаос, но майор, как обычно, заступал на дежурство и честно исполнял свой долг.

2 декабря 1992 года Мулло как заехал домой на обед и супруга заметила, что он был сильно расстроен. Инспектора тяготило то, что Душанбе, который он помнил цветущим и гостеприимным, превратился в опасную криминальную клоаку, где на улицах слышна стрельба, а люди вынуждены красться в тени домов, опасаясь за свою жизнь. Закончив обедать, Мулло попросил жену сложить в пакет несколько лепешек для сослуживцев и направился к машине.

© Вооруженные боевики на улицах Душанбе в 1992 году

У супруги инспектора было плохое предчувствие, и она пыталась уговорить его остаться дома и не подвергать свою жизнь риску. Для многих в те дни человек в милицейской форме, да еще и с табельным оружием, был заманчивым объектом для нападения. Но Нуров был непреклонен и ответил:

Я должен идти. Кроме вас, у меня на службе еще 33 сына, о которых нужно позаботиться. Они ведь еще совсем молодые.

Это были последние слова, которые слышала она от мужа. С дежурства он вовремя не вернулся, а утром ей сообщили, что Мулло Нуров погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Служебный автомобиль Нурова нашли на западной окраине Душанбе — тело инспектора с несколькими пулевыми ранениями находилось на водительском месте.

Весть о гибели легендарного инспектора потрясла всю страну. Никто не сомневался, что Мулло погиб не случайно, оказавшись на пути бандитов. У неподкупного майора за 33 года службы появилось немало врагов, которые вполне могли воспользоваться беспорядками, чтобы свести с ним счеты.

После себя самый честный гаишник СССР не оставил ни сбережений, ни автомобиля, ни роскошного дома. Его богатством было его доброе имя и дети — Максуда, Мавджуда, Анвар, Акбар, Малохат, Мохира, Саехат. Все они окончили институты и трудятся в разных сферах деятельности.

У всех своя жизнь и свои семьи, но они собираются в родном доме на улице Турсун-заде, чтобы отдать долг памяти своему замечательному отцу. Все, кто знал Нурова тепло вспоминают об этом человеке, который жил для других и погиб на своем посту.

В 1994 году, во вторую годовщину гибели майора, приказом МВД Таджикистана была учреждена премия имени Мулло Нурова, которую присуждают лучшим сотрудникам, которые проявили на службе отвагу, честность и верность присяге.