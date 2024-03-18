Видеоигры, фастфуд и один ребенок: «КП» составила портрет современного москвича

«Комсомольская правда» составила усредненный портрет москвичек и москвичей первой четверти 21 века. Среди основных характеристик жителей столицы - работа в торговле или сфере услуг, наличие одного ребенка и любовь к компьютерным играм.

Портрет был составлен на основании данных системы опросов «Активный гражданин», Росреестра, Росстата, порталов «Авито», Автостат, «Зарплата.ру» и других.

Как отмечает «КП», в первую очередь стоит говорить об образе современной москвички: женщин в столице примерно на миллион больше, чем мужчин. Этой женщине около 42 лет или меньше (больше всего в городе жителей в возрасте от 30 до 44 лет). Скорее всего, родилась она не в Москве, как и каждый второй житель столицы.

Средняя зарплата москвичей составляет 136 401 рублей, а работают они чаще всего в сфере торговли, услуг (от общепита до салонов красоты), в транспорте (от городского транспорта до логистических услуг) или на производстве.

Большинство пар в Москве живут в официальном браке и воспитывают одного ребенка.

«КП» отмечает, что усредненные жители Москвы в свободное время чаще всего ходят на прогулки, в театры и кино - это самые популярные виды досуга в городе. Летом каждый третий горожанин ездит на дачу. Если москвичи отправляются в отпуск, они в среднем тратят 41 тысячу рублей на человека в неделю. Счет в кафе для них составляет в среднем 1300 рублей.

В Москве особенно любят заказывать фастфуд (бургеры и картошку фри). Также популярны борщ, салат «Цезарь» и блюда из курицы. Среди безалкогольных напитков усредненный москвич предпочитает колу и «советские» лимонады, а среди спиртного - вино или водку. Каждый третий житель столицы пьет чай хотя бы раз в день.

В семьях москвичей средних лет с высокой долей вероятности есть машина (у семи из десяти семей). Возраст авто - около десяти лет, марка - Ford, Nissan, Volkswagen или Chevrolet.

Живут усредненные москвичи в квартирах площадью в 50 квадратных метров и стоимостью 13,5 миллиона рублей. Вместе с ними там чаще всего живут кошки, а не собаки. В свободное время москвичи играют в видеоигры, занимаются спортом или читают. Особенно популярны в столице велосипед, плавание и футбол.

Усредненный москвич точно имеет хобби (оно есть у 94 процентов горожан). Каждому третьему жителю столицы удается на этом хобби зарабатывать, к примеру, продавая поделки или устраивая фотосессии.

Нарисованный «КП» человек, скорее всего, верит в высшие силы (такой ответ дают семь из десяти москвичей), а его самые нелюбимые занятия - уборка дома и мытье посуды.