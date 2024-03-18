Алексей Леонов: сын репрессированного, художник, банкир и первый в открытом космосе

18 марта 1965 года состоялся первый выход человека в открытый космос. Его выполнил советский космонавт Алексей Леонов, страховку обеспечивал командир корабля Павел Беляев. Малоизвестные факты о них и полете — в материале телеканала «Наука».

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Десять детей репрессированного

Алексей Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области. Был восьмым из 10 детей. Отец, Архип Алексеевич, работал председателем сельсовета, в 1936 году был репрессирован, в 1939-м — реабилитирован. Мать, Евдокия Минаевна, была учительницей.

После реабилитации главы семейства Леоновы переехали в Кемерово, вскоре началась Великая Отечественная война. И маленький Леша в тяжелые годы помогал прокормить семью.

«Я рано начал рисовать. И уже лет в десять этим зарабатывал. Отец с завода приносил хозяйственные масляные краски. Помогал мне натягивать на раму простынь, грунтовал ее — мелом, мукой, казеиновым клеем. И я рисовал ковры, большие, два метра на полтора. На рынке они дорого стоили. Две буханки хлеба», — рассказывал он через 60 лет журналу «Огонек».

После войны семья перебирается в Калининград, где Алексей заканчивает школу. И собирается в художественное училище в Ригу. Однако семье оказывается не по карману обеспечить его проживание. И тогда Леонов поступает в 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, пройдя конкурс в 13 человек на место.

Самый старший космонавт

Павел Беляев был почти на 10 лет старше напарника. Он родился в 1925 году. В 1942 году, будучи в эвакуации на Урале, закончил школу, после нее поступил в авиационное училище. Принять участие в Великой Отечественной войне он не успел, но побывал на другом фронте: с августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией.

И он, и Алексей Леонов попали в первый набор космонавтов. Но Беляев был самым старшим и по возрасту, и по званию — к 1960 году он окончил командный факультет Военно-воздушной академии и командовал эскадрильей.

Беляев был единственным, кого в отряде космонавтов называли по имени и отчеству.

Полет «Восхода-2»

18 марта 1965 года с космодрома «Байконур» стартовал корабль «Восход-2». Перед командиром экипажа Павлом Беляевым и вторым пилотом Алексеем Леоновым стояло несколько научных задач.

Сразу после выхода на орбиту, уже на первом витке, была надута шлюзовая камера и начата подготовка к выходу в космическое пространство. Шлюзовая камера корабля сообщалась с кабиной люком с герметизирующей крышкой.

Для новой задачи разработали специальный скафандр «Беркут» с многослойной герметичной оболочкой, с помощью которой внутри скафандра поддерживалось избыточное давление, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность космонавта. Снаружи скафандр имел специальное покрытие белого цвета, защищающее от теплового воздействия солнечных лучей (как потом выяснится, он нагревался до +60 °C и охлаждался в тени до -100 °C) и от возможных механических повреждений герметичной части скафандра.

Самый ответственный этап полета выполнялся над советской территорией, и Леонов потом будет описывать:

«Земля просматривается хорошо. Отчетливо было видно Черное море, Цемесская бухта, Керченский полуостров, Кавказские горы и так далее.»

Хотя в космос выходил только Леонов, действия были рассчитаны для обоих членов экипажа. Дело в том, что именно Беляев с пульта должен был управлять кораблем и аппаратурой шлюза, контролировать жизненные показатели напарника и решать, возможен ли выход в космос. Затем он отслеживал действия и состояние Леонова с помощью датчиков в скафандре и видеокамеры.

«Во время выхода перемещения космонавта товарища Леонова А.А. были заметны по поведению корабля. Все толчки о конструкцию шлюзовой камеры были хорошо слышны в кабине спускаемого аппарата», — пишет Беляев в отчете, фрагменты которого недавно рассекретили.

Дважды чуть не погиб

Беляев должен был прийти на помощь напарнику, если что-то пойдет не так.

И действительно, несмотря на то, что полет был отрепетирован до мельчайших действий, после 12 минут в космосе, когда запас кислорода подходил к концу, Леонов оказался в затруднительном положении. Его скафандр раздулся из-за перепадов давления, и протиснуться в шлюз для возвращения не получалось.

«Тогда космонавт сбросил давление в скафандре до аварийного. Скафандр уменьшился, и вопреки инструкции, предписывающей заходить в шлюз ногами, он протиснулся в него головой вперед. Леонов стал разворачиваться, так как входить в корабль все равно нужно было ногами из-за того, что крышка, открывающаяся внутрь, съедала 30% объема кабины. Разворачиваться было сложно, так как внутренний диаметр шлюза — один метр, а ширина скафандра в плечах — 68 сантиметров. С большим трудом Леонову удалось это сделать», — описывают ситуацию в Роскосмосе.

Второй раз опасная ситуация сложилась из-за отказа автоматики, которая должна была сориентировать корабль перед посадкой. Сбой был связан с отделением шлюза, который сбрасывался перед входом в атмосферу.

Из-за этого не включилась автоматическая тормозная система, и Павел Беляев, первым в мире, посадил спускаемый аппарат в ручном режиме.

Посадка произошла не в заданном районе, а в труднодоступном месте, в глухой тайге, в 180 километрах северо-западнее Перми. Беляев описывает, что при приземлении у Леонова креслом зажало ногу, и без помощи напарника он выбраться не мог. Установить радиосвязь не получилось, но через некоторое время космонавтов обнаружила поисковая группа на вертолете. Сесть машина не смогла, но вскоре вернулась, и космонавтам сбросили куртки, унты, ракетницы и хозяйственный набор. При этом эвакуировать их смогли только через двое суток, и все это время Беляев и Леонов провели в тайге.

После полета

Вернувшись на Землю, Леонов и Беляев продолжили службу в отряде космонавтов. В частности, оба проходили подготовку по советской лунной программе, так и не состоявшейся.

Павел Беляев больше не бывал в космосе. Он умер в 1970-м, из-за гнойного заражения после операции. Ему было 44 года.

Алексей Леонов уже в звании генерал-майора в качестве командира совершил полет 15-21 июля 1975 года на корабле «Союз-19» по программе «Союз — Аполлон». На орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей — Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда, Дональда Слейтона.

Леонов прослужил в армии до 1991 года, был заместителем центра подготовки космонавтов, вел научную работу. А потом работал в руководстве инвестиционного фонда «Альфа-Капитал» и занимал должность вице-президента Альфа-банка.

Параллельно с военной и банковской карьерой Леонов много рисовал. В частности, в начале 1970-х вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым создал несколько почтовых марок СССР на космическую тему. Среди них была и юбилейная, посвященная 15-летию выхода в открытый космос: на ней космический корабль со стороны шлюза и автопортрет Леонова в скафандре. Сейчас картины Леонова находятся в нескольких музеях, в том числе в Третьяковской галерее.

Умер Алексей Леонов 11 октября 2019 года на 86-м году жизни.