Кто такой Карл III и как его чуть не похоронили в Рунете

Карл III (Чарльз Филипп Артур Джордж, род. 14 ноября 1948 года) — король Великобритании. Взошёл на престол в мае 2023 года, когда ему было 74 года. Вскоре стало известно, что Чарльз серьёзно болен: у него обнаружили рак. 18 марта 2024 года в русскоязычных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о смерти монарха, но это сообщение оказалось фейком.

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Карл уже вошёл в историю как король Великобритании, который дольше всех прочих ждал коронации. Наследником престола он стал ещё в 1952 году, когда его мама Елизавета II стала королевой. Чарльзу тогда было три года. Елизавета умерла в сентябре 2022 года, когда принцу исполнилось 73.

Биография Карла III

Детство и юность

Чарльз никогда не ходил в школу — это не дело для принцев. Начальное образование он получал получил дома, а потом поступил в Кембриджский университет. К 1970 году он получил степень бакалавра искусств, а в 1975 году ему присвоили степень магистра.

Параллельно, в 1971–1976 годах, Чарльз состоял на а военной службе. Он прошёл подготовку пилота вертолёта и служил на флоте.

Принц вырос избалованным, раздражительным и оторванным от реальности. Во всяком случае, таким его описывает британский писатель Том Бауэр в книге «Мятежный принц».

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«Он изнеженный, капризный принц и человек, который, хотя и хочет делать добро и делает добро, не осознает, что на самом деле приносит и вред. Кажется, его это не волнует», — написал Бауэр.

Публичная жизнь будущего престолонаследника во многом определялась женщинами, с которыми он её делил. Будущий король должен был найти подобающую жену и произвести на свет достойных наследников. Но эта миссия давалась Чарльзу с трудом.

Он влюбился в Камиллу Шанд — девушку из нетитулованной семьи и уже имевшую за спиной опыт интимных отношений.

Такая пассия не могла стать для принца достойной женой в глазах общественности. Дело в том, что представители королевской семьи могли связать себя узами брака только с целомудренными девушками из достойного рода.

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Женитьба на Диане

В 1981 году Чарльз женился на 20-летней Диане Спенсер — девушке, которую, по сути, выбрали для него родители. Это была идеальная кандидатура на роль будущей королевы:скромная, целомудренная, так к тому же из благородной семьи. Чарльз не был в неё по-настоящему влюблён, но этот союз принёс королевскому роду принцев Уильяма и Гарри.

Семейная жизнь пары была чопорной и благополучной только на публике. Наследник престола продолжал общаться с Камиллой. Вскоре даже на публике пара стала выглядеть отрснанённой. Вскоре и Чарльз, и Диана уже вовсю крутили любовные интрижки на стороне. К началу девяностых скрывать разлад в семье было уже невозможно.

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Развод и второй брак

В 1995 году Диана дала скандальное интервью. Она рассказала об изменах мужа, о своих любовных похождениях и напряжённой атмосфере внутри королевской семьи.

Через год супруги развелись, а 31 августа 1997 года Диана умерла в результате страшного ДТП. Конечно, сразу возникли версии, что аварию, мог подстроить её бывший супруг. Подтверждений этой теорнии нет.

В 2005 году Чарльз всё же женился на женщине, которую по-настоящему любил — Камилле Шанд. Церемония была не церковной, а светской — такое случилось впервые в истории британской монархии.

Общественность неоднозначно восприняла этот союз. В глазах многих Чарльз оставался неверным мужем, а Камилла — любовницей, разрушившей семью.

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Смерть Елизаветы и коронация Карла III

8 сентября 2022 года мать принца Чарльза Елизавета II скончалась в своём поместье Балморал после 70 лет правления. В последние часы жизни королевы Чарльз и остальные члены королевской семьи старались быть рядом с ней, хотя и не всем это удалось из-за удалённости.

С момента её смерти 73-летний принц Чарльз считается королём Великобритании. Новый британский монарх стал именоваться Карл III — на английском его имя не изменилось (Charles), но в русской традиции этот вариант королевского имени принято переводить именно как Карл, на латинский манер.

Чарльз, получив власть, мог выбрать в качестве королевского любое из своих крестильных имен (их у него четыре: Чарльз, Филипп, Артур, Джордж), но остановился на Карле, хотя этого имени британские монархи долго избегали. Правление Карла I и Карла II связано с непростыми периодами в истории Великобритании: при первом британская монархия едва не погибла, а на второго пришлись Великая лондонская чума 1665 года и Великий лондонский пожар 1666 года.

Уже 10 сентября, через два дня после смерти королевы, Карл III официально взошёл на британский престол Церемония провозглашения нового короля прошла в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Свою речь Карл III начал со слов о своей матери Елизавете II. Он назвал её правление непревзойдённым по продолжительности, самоотверженности и преданности стране. Король пообещал следовать её «вдохновляющему примеру».

6 мая 2023 года состоялась сама коронация — после завершения положенного траура по Елизавете II. Карла помазали на престол в Вестминстерском аббатстве, сообразно многовековой традиции британской монархии.

А вот что стало новшеством в истории Великобритании, так это показ коронации в прямом эфире. Трансляцию с места коронации вели многие СМИ, включая официальный канал королевской семьи The Royal Family Channel.

Это было первое такое событие за 70 лет, а сам Чарльз удостоился сомнительного звания самого пожилого принца, когда-либо восходящего на британский престол.

После того, как представители британского дворянства и члены королевской семьи поклялись новому королю в верности, на престол возвели и его жену Камиллу, которая получила титул королевы.

На коронации, которая стала поистине эпохальным событием, знаменующим уход в прошлое времён Елизаветы, присутствовали многие высокопоставленные лица из разных стран.

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Помимо членов королевской семьи (за исключением Меган Маркл), церемонию посетили первые министры Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, а также генерал-губернаторы из стран Содружества. Среди гостей значились президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, зампредседателя Хань Чжэн и многие другие.

А вот представителей России, Белоруссии, Афганистана, Венесуэлы, Ирана и Сирии британцы из-за натянутых дипломатических отношений не позвали. Президент США Джо Байден тоже решил не приезжать, сославшись на самочувствие, и прислал вместо себя жену.

Но в целом восшествие на престол престарелого наследника оказалось намного менее помпезным, нежели в своё время коронация Елизаветы. Ситуацию омрачили множественные скандалы, испортившие облик Карла и королевской семьи в глазах британцев.

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Скандалы вокруг Карла III

И будучи принцем Чарльзом, и став королём, Карл III не раз попадал в довольно двусмысленные ситуации. Какие-то из них были чисто его заслугой, ну а где-то испортить репутацию ему помогали остальные члены королевской семьи.

Брак с переменными

Чарльз и до брака встречался с разными девушками из разных слоев общества, а женился, когда ему уже перевалило за 30. Но гулять на стороне после этого не перестал.

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Насколько британская (да и мировая) общественность любила принцессу Диану, которую называли «королевой сердец», настолько же прохладно люди отнеслись к любовнице Чарльза Камилле Паркер-Боулз, которая всегда была «третьей лишней» в королевском браке. Симпатии народа оказались не на стороне и гуляющего от жены мужа, и тот факт, что изменщик — взаправдашний британский принц, нисколько его не извиняло.

В памяти народа остался так называемый «тампонгейт» — скандал, разразившийся в 1993 году, когда Чарльз и Диана как раз проходили через тяжёлый развод. Всего через три месяца после расставания супругов в американском еженедельнике People появилась расшифровка разговора наследника престола и Камиллы Паркер-Боулз, которая тогда ещё была замужем.

В беседе весьма интимного характера Чарльз говорил о том, что мечтает заняться сексом с Камиллой и вообще жаждет «жить в её брюках».

«И что ты хочешь, стать моими трусиками?» — со смехом спросила любовница принца. «Или, боже упаси, тампаксом. Такое у меня невезение!» — ответил тот.

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Ответная реакция британского истеблишмента была жёсткой: публично звучали сомнения, что такой принц вообще годится на роль правителя.

Только после смерти первой супруги Чарльз получил разрешение жениться на своей давней возлюбленной. Он сделал это, несмотря на отчаянное сопротивление семьи. По воспоминаниям его сына Гарри, они с Уильямом упрашивали отца не жениться на Камилле в память о маме, соглашаясь, тем не менее, принять её в семью.

Но данное сыновьям слово Карл не сдержал: любовь оказалась сильнее. В 2005 году они с Камиллой оформили свои отношения. Церемония бракосочетания впервые в истории британской королевской семьи прошла в гражданском, а не церковном порядке.

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Надо сказать, что англиканская церковь допускала разводы королевских особ — собственно, именно с желания Генриха VIII развестись и началось отделение англиканской церкви от католической — но была категорически против, чтобы представители королевских семей женились на людях, имеющих за спиной развод. Из-за этого, в частности, от престола пришлось отречься двоюродному дедушке Чарльза, Эдуарду VIII, возжелавшему брака с разведённой американкой Уоллис Симпсон. Поэтому такое попрание давних традиций ожидаемо возмутило многих британцев.

Но годы прошли, и к Камилле начали относиться куда более терпимо и в народе, и в королевской семье. Вот только скандальный флер от этой истории остался, как и призрак принцессы Дианы, невидимо нависший над отношениями её бывшего мужа.

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Мятежный принц

Репутацию сына Елизаветы II подпортила и упомянутая книга «Мятежный принц». На протяжении всего повествования Том Бауэр описывает престолонаследника как человека раздражительного и оторванного от реальности.

Кроме того, по словам Бауэра, колоссальные растраты Чарльза расходились с бережливостью Елизаветы II. Однажды сын королевы якобы потратил £18 916, чтобы доехать до паба в графстве Камбрия и купить пинту пива, и более £20 000 на одну поездку на самолёте. Для примера: королева часто добиралась до своего поместья в Сандрингеме на общественном поезде и тратила всего £50 на билеты.

Даже сама Елизавета II считала любовь своего сына к роскоши «граничащей с гротеском». В ежедневно принца обслуживали 85 человек, причем у него был даже слуга, в обязанности которого входило выдавливание зубной пасты на зубную щетку наследника. Личный штат королевы был куда скромнее — максимум 50 человек на время зарубежных поездок.

© Chris Ison/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне общественной кампании за сокращение расходов королевской семьи, которая не утихала в Британии с начала XXI века, привычки принца неоднократно попадали под прицел общественного мнения и провоцировали скандалы.

Барсуки против

В 2005 году принц Чарльз провёл переговоры с тогдашним премьер-министром Тони Блэром, во время которых убедил правительство в необходимость расширения прав охотников на отстрел барсуков. Будущий король настаивал, что их увеличившееся поголовье способствует распространению туберкулёза крупного рогатого скота на Британских островах, и призывал к активному уничтожению этих диких животных. В одном из писем Блэру Чарльз даже назвал попытки противодействовать его идеям об отстреле «барсучьим лобби».

В итоге ему удалось продавить разрешение на более широкое истребление барсуков. Вот только лавров борца за здоровье британских коров он не дождался. В 2019 году стало известно, что убийство барсуков повлияло на распространение болезни скорее отрицательно, заставив их активно мигрировать. В итоге в глазах любителей животных принц Чарльз предстал человеком неумным и жестоким.

Деньги от шейха

В июне 2022 года вокруг Чарльза разгорелся скандал, когда журналисты выяснили, что в 2011—2015 годах сын Елизаветы II получил сумки, набитые миллионами евро, от одного из самых богатых людей мира, катарского шейха Хамада бин Ясима.

© ANDY STENNING/AFP/East News

© Andy Stenning/Associated Press/East News

© AA/ABACA/Abaca/East News

Тогда во дворце заявили, что всё было в соответствии с законом и полученные средства якобы были незамедлительно направлены в один из благотворительных фондов, которые курирует наследник престола. Но общественность всё равно насторожилась. Многие заподозрили, что Чарльз мог пообещать катарскому шейху помощь в получении рыцарского звания или британского гражданства в обмен на щедрые пожертвования.

Обвинения в расизме

Настоящей головной болью для консервативной британской королевской семьи стало решение сына Чарльза, принца Гарри, жениться на Меган Маркл — разведённой американской актрисе смешанного происхождения. Новую герцогиню неоднозначно приняли британцы, но свою популярность в определённых слоях общества она всё-таки завоевала.

А вот в семье с её появлением так до конца и не смирились, что отчасти стало причиной для Гарри и Меган сложить с себя королевские полномочия и уехать в Канаду.

Позже в знаменитом интервью Опре Уинфри в марте 2021 года Меган Маркл заявила о неких «расистских нападках» со стороны некоторых членов королевской семьи. В частности, якобы высказывалось опасение, что дети принца Гарри могут родиться «не с тем цветом кожи».

Она не называла имён, но публика сделала вывод, что такие комментарии могли отпускать Чарльз и Камилла. Что автоматически настроило против них солидную часть британского общества, далеко не однородного по расовому составу.

Нежеланный король

По мере того, как принц Чарльз старел, терпеливо ожидая своей очереди взойти на престол, всё меньше британцев желали, чтобы он таки дождался этого момента. Его авторитет не шёл ни в какое сравнение с авторитетом покойной матери. И если в молодости на наследников престола ещё можно возлагать большие надежды, то к 75 годам с Чарльзом уже всё было ясно: прорыва тут ждать не следует.

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Перед его коронацией опрос показал, что 42% его подданных не желало видеть Чарльза на троне и выступало за прямую передачу короны его наследнику принцу Уильяму, пользующегося в народе куда большей популярностью: после королевы он уступал в народной любви только собственной жене Кейт Миддлтон. В то время как Чарльз и Камилла были седьмыми-восьмыми в этом рейтинге.

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Кроме того, только 14% англичан одобрили решение Карла III назвать свою жену Камиллу королевой. Многие высказались за то, чтобы за ней сохранился статус королевы-консорта (36%), а некоторые и вовсе заявили, что она не достойна никакого титула (23%).

Не добавило ему популярности и отсутствие на церемонии многих мировых лидеров, и массовый отказ британских артистов выступить на концерте на следующий день после коронации — ссылаясь на плотный график или вовсе без объяснений. В их числе Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс, Элтон Джон, Кайли Миноуг, Робби Уильямс, а также группа Spice Girls.

Состояние Карла III

В СМИ встречаются разные оценки — это связано с тем, что вычленить личное имущество короля из всей собственности британской короны непросто. В апреле 2023 года газета TImes оценила состояние Карла III в 600 млн фунтов стерлингов. Журналисты подчеркивали, что ему удалось стать вдвое богаче матери, чьи состояние равнялось только 370 млн фунтов стерлингов.

Источники в окружении монарха тогда отмечали, что такое баснословное состояние королю удалось создать благодаря привычке откладывать деньги и вести довольно скромный образ жизни.

С оценкой Times не согласились журналисты из Guardian, которые по итогам масштабной проверки активов Карла III сошлись на том, что личное состояние монарха составляет втрое больше — аж 1,815 млрд фунтов стерлингов. В список вошли десятки премиальных автомобилей, поместья Балморал и Сандрингем, чистокровные лошади, коллекция марок, ювелирные украшения, инвестции в ценные бумаги и герцогство Ланкастерское.

Пресс-секретарь британского монарха тогда назвал приведенные в статье цифры «творческой смесью спекуляций, допущений и неточностей». Раскрывать точные показатели он при этом отказался, сославшись на необходимую приватность.

Эксперты сходятся во мнении, что Карл III очень богат — но вот насколько, точно не знает никто.

Болезнь Карла III: чем страдает король

В начале февраля 2024 года стало известно, что во время плановой операции на предстательной железе, с которой у пожилого политика давно были проблемы, врачи обнаружили у Карла III ещё и рак. Причём не простаты, но точный диагноз предпочли сохранить в тайне.

Прогнозы по лечению, впрочем, были осторожно оптимистичными. Букингемский дворец заверил в официальном обращении, что король Великобритании «остается настроенным позитивно в отношении своего лечения и с нетерпением ждет возвращения ко всем своим публичным обязанностям в полном объёме». Монарх сам решил поделиться своим диагнозом, чтобы не порождать слухов, а также в надежде, что это станет поддержкой для всех тех, кто тоже страдает от этой болезни.

На время лечения Карл III решил воздержаться от публичных мероприятий, но продолжить исполнять церемониальные обязанности. Другую часть его королевских обязанностей взяли на себя его наследник принц Уильям и жена Камилла.

Уже 11 февраля впервые после тревожных новостей Карл III появился на публике и поблагодарил подданных за высказанные пожелания выздоровления.

«Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые пожелания являются величайшим утешением и поддержкой», — заявил монарх.

Предсказание о смерти или отречении Карла III

После смерти Елизаветы и восшествии Карла III на престол в Великобритании неожиданную популярность обрела книга с предсказаниями знаменитого средневекового пророка Нострадамуса. Всё потому, что в одном из этих предсказаний Нострадамус говорит, как считают толкователи, об отречении короля Карла III в 2024 году:

«Король островов изгнан силой... заменён тем, у кого не будет никаких признаков короля».

По версии автора сборника британского исследователя Марио Ридинга, Нострадамус якобы уже тогда предсказал, что королева Елизавета II умрёт примерно в 2022 году в возрасте около 96 лет, а Карл III, ныне царствующий король, якобы будет править недолго и позже откажется от престола в пользу своего сына.

Ридинг сделал вывод, что Карл III может уйти в отставку из-за «постоянных нападок на него и на его супругу, королеву Камиллу».

Но, возможно, речь идёт вообще о нынешнем императоре Японии — никаких конкретных указаний Нострадамус не дал.

Как в России «похоронили» Карла III

Днем 18 марта 2024 года в русскоязычных телеграм-каналах появились посты о смерти 75-летнего Карла III. Их сопровождала якобы копия официального сообщения и фотографии приспущенного флага над Букингемским дворцом. Других доказательств кончины монарха не было.

Тем временем британские СМИ о смерти Карла III не слышали — подобные публикации на главных страницах их сайтов так и не появились. А флаг на актуальных фото, по данным уже других телеграм-каналов, оказался не приспущен.

Позже представитель канцелярии монарха официально опроверг слухи о его кончине.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — заявили в Букингемском дворце в ответ на запрос ТАСС.

Мать Карла III, королеву Елизавету II тоже «хоронили» несколько раз — в том числе в день её реальной смерти, но за несколько часов до официального объявления. Тогда первое сообщение о кончине монарха опубликовал фейковый аккаунт Guardian.

Что будет после смерти Карла III

Смерть британского монарха — значительное событие, которое требует тщательного планирования, в том числе для плавной передачи власти. Да, к кончине короля начали готовиться ещё при его жизни. В случае с Карлом III план получил название «Операция «Менайский мост» (аналогичный план для Елизаветы II назывался «Операция «Лондонский мост»).

Сразу после того, как Карл III скончается, премьер-министр Великобритании получит сообщение «Менайский мост пал» от личного секретаря монарха. Следом будут проинформированы главы государств Содружества наций и члены кабинета министров.

Королем станет Уильям, принц Уэльский, — именно он первый в очереди на престол. Его супруга Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, станет королевой-консортом. На следующий день новый король произнесёт свою первую речь. Вплоть до похорон в стране будет действовать национальный траур.