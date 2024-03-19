Томас Крич: самого обаятельного маньяка США не могут казнить 40 лет

Смогли бы вы дружить с парнем, который убил десятки людей? Не спешите отвечать, ведь вы не знаете Томаса Юджина Крича — серийного убийцу из США, который вот уже 40 лет ожидает казни в камере смертников. За это время он стал другом многим сотрудникам тюрьмы, которые называют его «старина Том».

© Idaho Department of Correction

28 февраля 2024 года в тюрьме штата Айдахо пытались казнить 73-летнего Томаса Крича (Thomas Creech). Привести приговор, вынесенный много лет назад, не получилось. Не удалось установить капельницу для инъекций. Десятки людей в тюрьме вздохнули с облегчением, так как не желали Томасу смерти. Теперь пожилому убийце, на совести которого несколько смертей, снова придется ждать своей участи неопределенное время.

Томаса Юджина Крича многие называют самым загадочным серийным убийцей США. Дело в том, что он сам не знает, сколько людей убил. В штате Айдахо казнь Крича должна была стать первой за 12 лет. Сотрудники тюрьмы и правозащитники много лет боролись за то, чтобы сохранить ему жизнь. Мужчина дольше чем кто-либо в истории штата ожидает казни. Всего Томас провел за решеткой 50 лет, из них 40 — в ожидании смерти.

Для тюремщиков и других заключенных он давно стал просто Томом. Тихий пожилой заключенный никогда не создавал своим стражам проблем и всегда по-доброму с ними общался. В тюрьме Крич начал писать стихи, многие из которых посвятил ее сотрудникам. Надзиратели приходили работать и уходили на пенсию, а тихий убийца все сидел в своей одиночной камере.

За отмену смертной казни для Крича выступает даже бывший начальник пенитенциарного учреждения. Он много лет был приятелем Тома и часами беседовал с ним о том и о сем. Адвокаты преступника настаивали на изменении приговора на пожизненный срок. Они ссылались на то, что препараты для смертельных инъекций получены из неизвестного источника и могут не соответствовать строгим нормам.

Трудный подросток

Можно подумать, что речь идет о несчастном, который стал жертвой роковой ошибки и расплачивается за чужие преступления. Но нет — в 1981 году Томас Крич жестоко убил другого заключенного, а до этого признался в 40 убийствах. Следствие доказало его причастность только к 5, но и этого достаточно для смертного приговора. Стоит сказать, что «доказанные» преступления Томаса под большим вопросом.

Томас Юджин Крич родился 9 сентября 1950 года в городе Гамильтон, штат Огайо. Его семья не была благополучной — родители мальчика крепко пили и постоянно дрались. В итоге они развелись и Том остался с отцом. Через несколько лет мужчина тяжело заболел и умер на руках у несовершеннолетнего сына.

Сам Крич рассказывает, что в день смерти отца он совершил первое серьезное правонарушение. Подросток сильно избил медбрата, который должен был ухаживать за больным. После этого парень стал бродяжничать. Вполне закономерно, что он попал в плохую компанию. В 1969 году Томас получил первый срок за ограбление без применения оружия. Через два года его досрочно освободили за примерное поведение.

Смерть за смертью

В 1973 году Крич женился на 17-летней Томасине Лорен Уайт. Девушка тоже была совсем не подарок и стала соучастницей как минимум одного преступления супруга. После свадьбы молодая семья переехала из Огайо в Портленд, штат Орегон. Там Крич устроился завхозом в церковь. Через некоторое время в съемной квартире пары нашли тело 22-летнего Уильяма Джозефа Дина. Позже Томаса признали виновным в убийстве, а его жене удалось избежать наказания.

Но Томасина все равно плохо кончила. В интервью, которое Крич дал журналистам в 2019 году, он рассказал о ее судьбе. По словам Томаса его жену изнасиловали 11 человек. После этого ее выбросили из окна 4 этажа. Женщина выжила, но осталась инвалидом, прикованным к коляске. Она лишилась рассудка и покончила с собой в психиатрической больнице города Салема, штат Орегон.

© Томаса Крича (справа), выводят из зала суда. 1975 год

В 1974 году, находясь в статусе подозреваемого в убийстве, Крич совершил новое преступление. Он расправился с Полом Шредером в городе Тусон, штат Аризона. В этом же году с новой девушкой, 17-летней Кэрол Сполдинг, он убил еще двух человек. Это произошло когда пара путешествовала автостопом по штату Айдахо. Они сели в машину к Томасу Арнольду и Джону Брэдфорду. В пути возникла ссора и Томас застрелил обоих из винтовки, которая у него была с собой.

Позднее убийц Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru а долго открещивался от двойного убийства. Но потом написал чистосердечное признание. В нем Крич указал, что мужчины приставали к его спутнице и им пришлось защищаться. В 1975 году преступник внезапно начал признаваться в одном убийстве за другим. Он рассказал о десятках смертей в разных штатах США.

Признания в наркотическом угаре

Томас Крич рассказал детали 26 убийств и показал места, где спрятал останки 11 жертв. Большинство из них находились в заброшенной шахте в безлюдной местности штата Калифорния. Убийца много говорил и вскоре его персона обросла легендами. Говорили, что с 1965 года Томас состоял в секте сатанистов. Также ходили слухи, что он связан с преступной байкерской группировкой «Ангелы Ада». В прессе даже писали, что байкеры планировала атаковать здание суда и освободить Крича.

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Позднее адвокаты преступника доказали, что его болтовня — результат введения сыворотки правды. В наши дни такие показания нельзя прикрепить к делу. Вообще, есть мнение, что большинство преступлений Томас выдумал, находясь под действием введенного следователями наркотика.

В 1975 году детектив полиции доказал, что историю одного убийства Крич полностью почерпнул из журнала Playboy, поклонником которого являлся много лет. Показания Томаса вообще принесли копам множество бесполезных хлопот. В одном из мест, где по словам Крича он спрятал десятки тел, нашли только останки коровы. Следователи считают, что он был замешан лишь в 9 убийствах, а лично причастен только к 5.

Убийство носком

В 1975 году серийного убийцу приговорили к повешению по делу Арнольда-Брэдфорда. В 1979 году приговор заменили на пожизненное заключение. Заключенный Крич вел себя прилично и его даже назначили уборщиком, с правом свободно перемещаться по блоку. Убийство другого заключенного было связано именно с профессиональной деятельностью Томаса.

© Заключенный Дэвид Дейл Дженсен, убитый носком

22-летний Дэвид Дейл Дженсен, осужденный за угоны автомобилей, был частично парализован. Из-за того, что все валилось у него из рук, он всегда сильно мусорил. Крич сначала терпеливо убирал за калекой, потом начал с ним скандалить. Неуравновешенный Дженсен пытался ударить уборщика носком, в котором лежали батарейки. Крич без труда отобрал самодельный кистень и забил им оппонента насмерть.

Впрочем, есть и неофициальная версия расправы. Она гласит, что Дженсена Кричу заказали авторитетные уголовники, которых раздражал шумный и неопрятный инвалид. Именно они и дали ему злополучный носок, спровоцировав конфликт, чтобы Томас мог списать все на самооборону. Интересно, что автором обеих версий стал сам убийца. Их он поведал следователям в разные годы.

Дружелюбный маньяк

На сегодняшний день, никто не знает, сколько убийств совершил Томас Крич. В разные годы он признавался то в 26, то в 42 расправах. Поэтому пока в его деле только 5 эпизодов, более или менее похожих на правду и подтвержденных уликами. Получив смертный приговор, Крич начал вести себя очень тихо. Через несколько лет его в шутку называли «живым талисманом тюрьмы строгого содержания Айдахо».

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Крич показал себя кротким и доброжелательным заключенным и у него нет в тюрьме врагов. Он всегда готов помочь в любом деле и обожает рассказывать разные истории. Многие надзиратели считают его своим другом. Вышедшие на пенсию сотрудники тюрьмы тоже поддерживают с Томасом отношения через переписку. Иногда они даже проведывают преступника, у которого нет родных и друзей на воле.

Перед неудачной казнью в феврале 2024 года директор Департамента исправительных учреждений штата Айдахо Джош Тевальт сказал о нем так:

«Я не хочу преуменьшать его деяния и число людей, которые пострадали от этого. Но нельзя пренебрегать и эффектом, который это событие окажет на тех, кто близко общался с ним. В четверг Тома уже не будет. Он больше не вернется в свой блок. Невозможно не испытывать по этому поводу никаких эмоций».

© Одиночная камера Томаса Крича

К облегчению многих казнь так и не состоялась. Вопреки ожиданиям Тевальта он вернулся в свой блок на неопределенное время. Пока будут проводиться многочисленные формальности, связанные с повторной казнью, Крич будет жить. Его друзья с тревогой думают о том, что следующая попытка умертвить серийного убийцу окажется удачной. Они не сидят сложа руки и пишут прошения о помиловании Томаса в разные инстанции.