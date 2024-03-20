Кто такая Кейт Миддлтон и куда она пропала

Супруга принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон с декабря 2023 года не появлялась на публике. По официальным данным, в январе она перенесла плановую операцию на брюшной полости и проходит период восстановления, вернуться к исполнению обязанностей принцесса собирается не раньше католической Пасхи. В феврале 2024 года в британских СМИ начали появляться сообщения, что Кейт находится в тяжелом состоянии, а информация о ее исчезновении стала почвой для бесчисленных конспирологических теорий: от комы до измен мужа.

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«Лента.ру» рассказывает, кто такая Кейт Миддлтон, когда она исчезла из поля зрения СМИ и какие версии о ее исчезновении возникли из-за этого.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (Ее Королевское Высочество Кэтрин, принцесса Уэльская, герцогиня Корнуольская, герцогиня Ротсей, герцогиня Кембриджская) — жена принца Уильяма, наследника британского престола. После смерти нынешнего короля Великобритании, Карла III (Чарльза), ее супруг должен унаследовать трон.

Детство

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в английском городе Беркшир. Родители Кэтрин, Майкл и Кэрол Миддлтон, познакомились, когда работали в авиационной сфере: мать принцессы была стюардессой, а отец занимал должность сотрудника по обеспечению полетов. Кейт Миддлтон — старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Филиппа (Пиппа) и младший брат Джеймс.

Будущая принцесса Уэльская провела детство за границей — в 1984 году семья Кейт переехала в Иорданию, где они прожили два года. В 1987 году Миддлтоны основали компанию Party Pieces, которая специализируется на продаже товаров для детских праздников. Идея о создании бизнеса принадлежала матери Кейт — Кэрол Миддлтон устраивала домашние праздники для детей и поняла, что на рынке не так много товаров, которые помогают создавать тематические вечеринки. Постепенно компания Party Pieces расширила ассортимент: сейчас магазин продает праздничные декорации, подарки и сладости.

Компания быстро стала одним из лидеров британского рынка, а семья Миддлтонов разбогатела.

Образование

До 13 лет Кейт Миддлтон училась в школе Сент-Эндрюс в британском графстве Беркшир и школе-интернате Даун-Хаус, после чего продолжила обучение в престижном частном колледже Мальборо. В 2001 году Миддлтон поступила в старейшее высшее учебное заведение Шотландии — Сент-Эндрюсский университет на специальность «История искусств».

Во время учебы будущая принцесса принимала участие в благотворительных мероприятиях и увлекалась спортом — в разные годы она пробовала себя в легкой атлетике и большом теннисе, а также играла в хоккей в составе университетской команды.

После окончания университета Кейт стала частью семейного бизнеса и начала работать в компании Party Pieces.

Отношения с принцем Уильямом

С будущим супругом принцем Уильямом Кейт Миддлтон познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Внимание Уильяма Кейт привлекла еще в 2002 году — тогда девушка принимала участие в благотворительном модном показе и вышла на подиум в эффектом полупрозрачном платье (кстати, в 2011 году наряд принцессы продали на аукционе за 78 тысяч фунтов стерлингов).

Некоторое время Кейт и Уильям поддерживали приятельские отношения — в студенческие годы они вместе с общими друзьями снимали большой загородный дом. Неизвестно, когда именно молодые люди начали встречаться, однако уже в 2003 году девушка стала одной из немногих гостей на закрытой вечеринке в честь дня рождения принца, а в 2004-м пара провела каникулы в одном из королевских замков.

В 2007 году Кейт и Уильям на несколько месяцев расставились, однако позже вновь продолжили отношения. Спустя три года принц сделал девушке предложение.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма состоялась 29 апреля 2011 года. Тогда Кейт получила официальный титул герцогини Кембриджской

В 2013 году стало известно о том, что Миддлтон беременна — первый сын Кейт и Уильяма, Джордж, родился 22 июля 2013 года. Через два года у пары появилась дочь Шарлотта, а еще через три — сын Луи.

В 2022 году, после того как на британский престол взошел король Карл III, Уильям стал следующим в очереди на трон. Тогда же Кейт Миддлтон официально получила титул принцессы Уэльской. После того как принц Уильям станет королем, Кейт Миддлтон официально получит титул королевы-консорта (сейчас его носит Камилла, жена Чарльза).

Когда пропала Кейт Миддлтон

Первые слухи об исчезновении Кейт Миддлтон появились в конце февраля 2024 года. В сети обратили внимание на то, что принцесса Уэльская не появлялась на публике с конца 2023-го — тогда она посетила рождественскую службу вместе с детьми. До того принцесса Уэльская никогда не пропадала из поля зрения СМИ так надолго.

Последний раз Кейт Миддлтон официально появлялась на публике 25 декабря 2023 года

В январе 2024 года СМИ известно, что Миддлтон провела в клинике в Лондоне две недели, после чего продолжила восстановление дома. По данным прессы, Кейт не вернется к исполнению общественных обязанностей до Пасхи (в 2024 году католическая Пасха выпадает на 31 марта). Все мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены. «Она с нетерпением ждет восстановления, так быстро, как это возможно», — говорилось в заявлении Кенсингтонского дворца.

Отмечалось, что операция на брюшной полости не связана с онкологическим заболеванием, однако точные причины процедуры раскрыты не были. Среди возможных причин для госпитализации называли удаление аппендицита, кисты яичника или грыжи.

Почему пропала Кейт Миддлтон: теории

Вместе со слухами об исчезновении Кейт Миддлтон появилось множество теорий на тему того, что на самом деле произошло с принцессой. СМИ показалось подозрительным, что принц Уильям не навещал супругу вместе с детьми, а другие члены королевской семьи и родственники Кейт и вовсе ни разу не приехали проведать ее. Еще одним неожиданным событием стал внезапный отказ Уильяма от участия в поминальной службе по королю Греции Константину II — дворец никак не комментировал эти события.

Тогда же в британских таблоидах утверждалось, что Кейт может быть прикована к постели и даже находиться в искусственной коме.

Появились и другие теории о состоянии Миддлтон — по одной из версий, она пострадала от побоев мужа. В качестве доказательства этой теории использовали цитаты из мемуаров принца Гарри — он рассказывал, что его брат Уильям бывает слишком резким и даже может распускать руки. По некоторым версиям, причиной исчезновения Кейт стала крупная ссора с мужем или даже предстоящий развод.

Сам Уильям отказался от комментариев по поводу здоровья супруги.

Еще одна теория об исчезновении, которая активно обсуждается в СМИ, — роман принца Уильяма и бывшей модели Роуз Хэнбери, также известной как маркиза Чамли.

Одной из предполагаемых причин исчезновения Кейт Миддлтон называют измену принца Уильяма

12 марта об этой теории рассказал американский телеведущий Стивен Кольбер. Слухи о романе Уильяма и Роуз появились еще в 2019 году, однако сейчас в прессу просочилась информация о том, что принц и принцесса Уэльские готовятся к разводу, а сама Кейт недовольна неверным супругом (по одной из версий, у принца Уильяма даже есть внебрачный ребенок от Роуз Хэнбери).

Появления Кейт Миддлтон после исчезновения

4 марта 2024 года американские СМИ опубликовали фотографию Кейт Миддлтон, которая якобы была сделана уже после ее исчезновения — принцесса ехала в автомобиле, за рулем которого была ее мать Кэрол. Поклонники королевской семьи обратили внимание на слишком низкое качество фотографии, а также на то, что на снимке папарацци Кейт не слишком похожа на саму себя.

10 марта было опубликовано первое официальное фото Кейт Миддлтон после ее госпитализации. На нем принцесса и трое ее детей позировали в саду.

Однако в сети быстро обратили внимание на странность снимка: он был небрежно отредактирован, а сад за спиной королевской семьи был слишком зеленым для раннего марта. Еще одной деталью, которая привлекла внимание общественности, стало отсутствие обручальных и помолвочных колец на руках принцессы — Кейт практически никогда не появлялась без них. В итоге мировые СМИ отказались признавать подлинность фотографии и печатать ее.

11 марта был опубликован новый пост от имени Миддлтон — в нем утверждалось, что редактурой нашумевшего снимка занималась сама Кейт. Принцесса извинилась за путаницу, вызванную семейной фотографией. «Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием фото», — объяснила она.

18 марта появилось первое видео с принцессой Уэльской, снятое после ее исчезновения. Как утверждается, в ролике Кейт вместе с супругом возвращается домой из магазина, расположенного неподалеку от их резиденции. На записи принцесса выглядит здоровой и улыбается. Но и этому поверили не все. Некоторые журналисты, блогеры и комментаторы, проанализировав видео, пришли к следующим выводам:

девушка на видео более худая, чем Кейт;

очевидец, который якобы заснял принцессу, сразу отправил видео в два крупных таблоида — The Sun и TMZ;

никто из посетителей, кроме него, не снял Миддлтон и вообще никак не отреагировал на ее появление в магазине;

в ролике можно заметить рождественские декорации, хотя в марте британцы уже готовятся к Пасхе.

Официальных данных о состоянии Кейт Миддлтон нет до сих пор — в начале марта с официального сайта британской армии удалили сообщение о том, что принцесса примет участие в июньском параде в честь дня рождения короля Карла III.