Принципиально разные подходы: как лечатся Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Последние несколько месяцев за обстановкой в британской королевской семье наблюдает весь мир. В конце января принцесса Кейт перенесла серьёзную операцию на брюшной полости и с того момента ни разу не появлялась на публике официально. Кроме того, дворец избегает прямых ответов на вопросы о том, что же именно произошло с Миддлтон.

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Известно лишь, что после операции монархиня восстанавливается в домашних условиях и строго соблюдает все рекомендации врачей. Принцессе показаны постельный режим и полное отсутствие какое-либо физической активности. Всё это, разумеется, сопряжено с применением всевозможных лекарственных препаратов.

Оказывается, далеко не все в королевской семье настолько серьёзно относятся к своему здоровью. Например, Меган Маркл, супруга принца Гарри, является сторонницей гомеопатии, поэтому в её аптечке вряд ли можно найти жаропонижающее, антибиотики и прочие препараты. В своих мемуарах Гарри рассказывал, что как-то раз его брат Уильям простудился, а Меган предложила ему принять масло орегано и куркумы.

Что интересно, аналогичной позиции придерживается и король Карл III, у которого несколько месяцев назад диагностировали рак предстательной железы. К счастью, к лечению он подошёл со всей серьёзностью и принимать всевозможные травы вместо лекарств не стал.

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