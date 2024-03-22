Видео: в суде пересматривают срок ареста Никиты Кологривого, его могут увеличить

Актер Никита Кологривый ("Слово пацана", "По щучьему велению"), накануне получивший 7 суток административного ареста за пьяный дебош, может провести за решеткой больший срок.

В новосибирском суде пересматривают дело артиста по ходатайству прокуратуры, арест может продлиться и 15 суток, передает Telegram-канал Mash.

Актера задержали 20 марта за неподобающее поведение в одном из баров Новосибирска. Сам Кологривый позднее заявил, что "просто выгорел".

Несколькими днями ранее он устроил скандал в кинотеатре "Победа", едва не сорвав автограф-сессию в рамках "Семейного кинофестиваля"