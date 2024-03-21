Пять гениальных изобретателей, которые пожалели о своих творениях

Талантливые мужчины и женщины со всего мира стремились, чтобы их творения приносили пользу. Зачастую так и происходило, однако есть и те, которые лучше бы ничего не изобретали. Во всяком случае, так считали они сами.

Сегодня речь об изобретателях, которые пожалели о сделанных ими изобретениях.

Альфред Нобель и его динамит

Жизнь Альфреда Нобеля была полна противоречий. Он стал известным как промышленник и инженер, а также как щедрый филантроп, основавший премию своего имени. В 1860 году он искал способ эффективного взрывания каменистых пород и придумал смесь нитроглицерина с диоксидом кремния, что и стало основой для динамита. Когда Нобель осознал, что его изобретение стало причиной убийств и разрушений, он пожалел о своей связи с динамитом. Нобелевская премия как раз и была создана, чтобы искупить его вину перед человечеством.

Роберт Оппенгеймер и атомная бомба

Оппенгеймер, известный как отец атомной бомбы, был участником Манхэттенского проекта. При создании страшного оружия он полагал, что оно никогда не будет использовано против людей, а послужит сдерживающим фактором для обеспечения мира. Все изменилось после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В конце жизни Оппенгеймер часто говорил, что создание атомной бомбы было величайшей ошибкой в истории.

Михаил Калашников и АК-47

Автомат Калашникова также заставил его создателя пожалеть о своем роковом изобретении. Когда он умирал в 2013 году, он уже знал, что его оружие стало символом мирового терроризма. Калашников не предполагал, что его автомат станет популярным среди террористов, диктаторов и преступных режимов по всему миру. Впрочем, справедливости ради, стоит заметить, что и борются с терроризмом и диктатурой тоже зачастую с Калашниковым в руках. В конце жизни изобретатель даже написал письмо главе РПЦ, выражая свою ответственность и вину.

Камран Логман и перцовый баллончик

Этот изобретатель работал в ФБР и разработал известное средство самозащиты — перцовый баллончик. Он предоставил четкие инструкции, так как неправильное использование этого средства может причинить вред как нападающему, так и жертве. Однако это оружие часто использовалось с нарушениями, особенно американскими полицейскими. Именно это заставило Логмана горько пожалеть о том, что он дал в руки неразумным людям такое опасное устройство.

Артур Галстон и «Агент Оранж»

Ученый-ботаник Артур Галстон посвятил свою карьеру улучшению роста растений. Он создал вещество, которое ускоряло расцветание соевых бобов. но он никак не предполагал, что разработчики биологического оружия будут использовать его открытие для уничтожения людей. Оружие получило название «Агент Оранж» и было использовано во время войны во Вьетнаме. В результате многие тысячи детей родились с серьезными проблемами со здоровьем, а также пострадали и взрослые. Галстон сильно пожалел о своем изобретении и протестовал против его использования, что привело к его запрету в 1971 году.