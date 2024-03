Пригожин и Децл живы? Кто из знаменитостей мог инсценировать смерть

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации сочли инсценировкой смерть «крабового короля» Олега Кана. Его адвокаты заявили, что бизнесмен скончался еще 13 февраля 2023 года в Великобритании. С 2018-го Кан находился в международном розыске по делу о контрабанде и подозревался в причастности к убийству конкурента. В смерти каких знаменитостей из мира политики, экономики и культуры люди сомневаются до сих пор, расскажет NEWS.ru.

© ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин, командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек погибли в авиакатастрофе над Тверской областью 23 августа 2023 года. Самолет разбился ровно через два месяца после того, как бойцы ЧВК предприняли попытку мятежа.

Однако не все поверили в гибель Пригожина. После крушения борта, на котором, по официальным данным, находился бизнесмен, в Telegram-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», появились фото и видео с участием Евгения.

«Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь — собственно говоря, все в порядке», — говорил Пригожин на видео.

Некоторые африканские и арабские СМИ сообщали, что бизнесмен якобы находится в Мали. Американское издание The Washington Post допускало, что смерть Пригожина — инсценировка, якобы в самолете находился двойник предпринимателя. Похожего мнения придерживались журналисты The New York Times.

В Следственном комитете России подтвердили гибель Пригожина, ссылаясь на данные молекулярно-генетической экспертизы, которая доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку тех, кто был на борту.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — за правду» и писатель Захар Прилепин не верит в официальную версию гибели бизнесмена и Уткина. В интервью журналистке Ксении Собчак он высказал мнение, что в истории со смертью Пригожина «все намного сложнее и есть вещи, которые дают основания сомневаться в официальной версии».

«По-моему, даже те, кто ее (официальную версию. — NEWS.ru) придумал, не очень во все это верят. <...> Они даже не надеялись, что в нее поверят», ― предполагал Прилепин.

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался 2 февраля 2019 года после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет. По данным СК РФ, причиной смерти хип-хопера стала острая сердечная недостаточность. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, эксперты не нашли повреждений на теле музыканта.

Однако, как писал NEWS.ru, поклонники музыканта активно обсуждали в соцсетях, что Толмацкий инсценировал смерть. Сразу после новости об остановке сердца у артиста журналисты нашли интервью Децла 2015 года, где он заявил:

«Я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой».

В 2007 году на пресс-конференции перед концертом в Ижевске, где он и скончался через 12 лет, рэпер тоже говорил о таком развитии событий.

«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть, поеду <...> на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», — мечтал Децл.

Сторонники конспирологической версии смерти певца также указывают на дату похорон рэпера — 6 февраля, что совпадает с датой рождения знаменитого исполнителя регги Боба Марли, чье творчество сильно повлияло на Децла.

Предприниматель и основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта 2018 года. У него случился сердечный приступ на автобусной остановке. Оказавшийся рядом прохожий вызвал скорую помощь, которая доставила бизнесмена в больницу, но врачи не смогли спасти Сергея. Ему было 62 года.

Родной брат Мавроди Вячеслав отказался хоронить его в семейном склепе, рядом с родителями. Родственники не забирали тело предпринимателя из морга несколько дней. В итоге его похоронили в закрытом гробу на Троекуровском кладбище Москвы 31 марта 2018 года.

В мае, менее чем через два месяца после смерти Сергея Мавроди, его аккаунт в Twitter неожиданно ожил, в нем появились сообщения с призывом обменять старые билеты МММ на новые MVR. А в марте 2019-го в интернете появился сайт, на котором были опубликованы видеоролики с участием мужчины, внешне похожим на умершего.

«Оживший» Мавроди утверждал, что не умер, призывая озолотиться на вкладах МММ. Глава агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев объяснял это активизацией мошенников, которые используют современные технологии.

В 2024 году в эфире телепрограммы «Малахов» адвокат Мавроди Александр Молохов выступил с заявлением, что бизнесмен может быть жив. «Я совершенно точно знаю, что тот человек, который лежал в гробу, не был похож на самого себя, хотя понятно, что черты лица очень сильно меняются после смерти. Это первое. А вот более важная вещь, о которой я доподлинно знаю, — это то, что отпечатки пальцев Мавроди, которые хранятся в картотеке МВД, не совпали с отпечатками пальцев того человека, который находился в морге и который был похоронен как Мавроди», — полагал Молохов.

Он также высказал мнение, что Мавроди мог инсценировать смерть и сейчас «спокойно доживает где-то свои дни».

Сергей Бодров — младший

Актер, режиссер и телеведущий Сергей Бодров погиб в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье на территории Северной Осетии. Там проходили съемки его фильма «Связной». Вечером 20 сентября часть съемочной группы уехала во Владикавказ, а другая осталась в горах.

В 20:08 по местному времени с вершин сошел ледник Колка, который накрыл все ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Спасатели сразу прибыли на место и начали поиски. Несколько месяцев сотрудники МЧС и добровольцы продолжали искать людей до февраля 2004 года.

© Кадр из фильма "Брат"

По одной из конспирологических версий, режиссер якобы уцелел во время схода лавины. Как писала «Комсомольская правда», некоторые жители Северного Кавказа считают, будто Бодров выжил. В их числе — начальник одной из поисково-спасательных команд Саид Драников. Он утверждал, что через полчаса после схода лавины члены съемочной группа выходили на связь.

«Они говорили, что находятся в тоннеле, а тоннель в тех местах только один. В нем велись спасательные работы. <...> Выйти из тоннеля они не могли, они там укрылись. На тот момент это было единственное безопасное место. Они говорили по телефону: никуда не уйдем, будем ждать помощи», — рассказывал поисковик.

Некоторые СМИ писали, что Бодров якобы был вынужден скрыться от членов криминальной группировки, которым задолжал денег. И даже спустя 20 с лишним лет находятся те, кто верит, что звезда «Брата» живет в одной из отдаленных деревень. Тем более до сих пор останки актера не нашли. Однако, помимо Бодрова, пропавшими без вести числятся более ста человек, которые находились в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года.

Рок-музыкант и лидер группы «Кино» Виктор Цой трагически погиб в ДТП в Латвии 15 августа 1990 года. Он ехал на «Москвиче» по трассе Слока — Талси и примерно в 70 километрах от Риги столкнулся с автобусом «Икарус».

По официальной версии, музыкант заснул за рулем и не справился с управлением, выехав на встречную полосу. Его машину отбросило на 22 метра назад, а обломки разлетелись в радиусе 15 метров. При этом водитель «Икаруса», который попытался избежать столкновения и выехал на обочину, почти не пострадал.

Экспертиза показала, что перед смертью Виктор Цой был трезв, причиной смерти назвали тупую травму головы, ушиб головного мозга и многочисленные переломы. Из-за сильных повреждений музыканта хоронили в закрытом гробу. Ему было 28 лет. Некоторые фанаты рокера распространили версию о том, что в могилу опустили другого человека.

Позже появилась фраза «Цой жив». Считается, что ее впервые написали в Москве на доме по адресу: улица Арбат, 37 (сегодня это место известно как «стена Цоя»). Рядом со словами «Сегодня погиб Виктор Цой» кто-то добавил: «Цой жив». Вскоре эти два слова стали появляться везде, и поклонники «Кино» и Виктора Цоя часто скандируют их в очередную годовщину со дня гибели рокера.