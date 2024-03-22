Лучший ученик Суворова: почему генерал Каменский умер перед вторжением Наполеона

Николая Михайловича Каменского (1776-1811) называли Каменским 2-м для отличия как от его старшего брата Сергея (1771-1834), тоже генерала, так и от его отца, Михаила Федотовича Каменского (1738-1809).

«Старый генерал» в 23 года

Михаил Каменский был сподвижником самого Суворова, разделил с ним славу его победы над турками при Козлуджи 9 июня 1774 года, сам одержал решительную победу под Шумлой 19 июня того же года, сыгравшую важнейшую роль в заключении победного для России Кючук-Кайнарджийского мирного договора. На 1806 год М. Ф. Каменский был единственным в русской армии генерал-фельдмаршалом.

Михаил Федотович дал обоим своим сыновьям суровое воспитание и направил их карьеру также по военной стезе.

Николай Каменский впервые участвовал в боевых действиях, когда ему было 23 года. Он тогда уже, благодаря родственной протекции, был генерал-майором, состоял при Суворове в Итальянском и Швейцарском походах. Великий полководец в глаза называл его «чёртовым генералом». В устах Суворова это была наивысшая похвала. Здесь ещё важен намёк на отчаянно храбрые действия Каменского 2-го в битве на Чёртовом мосту 14 сентября 1799 года, где русские, проявив чудеса отваги, форсировали глубокое ущелье и разгромили французов на его противоположном берегу.

Суворов в своей реляции императору Павлу I писал об этом сражении: «Войска Вашего Императорского Величества прошли через тёмную горную пещеру, заняли мост, удивительной игрой природы из двух гор сооружённый и проименованный Тейфельсбрюкке. Оный разрушен неприятелем. Но сие не останавливает победителей, доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершины в бездны и, достигая врага, поражают его всюду… Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с рёвом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми летели в преисподние пучины». Заслуга этой удивительной победы во многом принадлежала Николаю Каменскому, командовавшему Архангелогородским мушкетёрским полком.

В письме своему старому соратнику Михаилу Каменскому Суворов писал о Николае Каменском: «Ваш юный сын – настоящий старый генерал».

Первая война с Наполеоном

В первой войне России с Бонапартом в 1805 году Николай Каменский командовал тем же полком. В злосчастной битве при Аустерлице под ним ядром убило лошадь. Сам полк Каменского потерял в этом сражении 1600 человек, то есть бóльшую свою часть.

В кампании 1806-1807 гг., проходившей на территории Пруссии, Каменский 2-й командовал 14-й пехотной дивизией, участвовал в битвах при Прёйсиш-Эйлау и Гейльсберге. Всюду он действовал храбро и решительно, по суворовским заветам, вёл за собой солдат в многочисленные атаки, красноречивым свидетельством чему являются огромные потери, всякий раз нёсшиеся его войсками.

Отношение к солдату и конфликты с офицерами

Каменский 2-й, как его великий учитель, не щадил в бою своих солдат, зная, что решительная победа не добывается малой кровью. Но это отношение разительно контрастировало с его заботой о солдате вне боя. Здесь он также следовал заветам Суворова. Солдат всегда должен был сыт и хорошо одет. Следует уделять внимание достаточному отдыху солдата и его моральному духу. Каменский 2-й берёг солдата для сражений, чтобы всегда иметь в бою качественный боевой материал. Он освободил солдат от многих ненужных для боя занятий, в частности от муштры, от содержания амуниция в блестящем состоянии, что в ту пору почиталось некоторыми офицерами чуть ли не за важнейшее дело на военной службе. Солдаты боготворили своего «отца-командира», несмотря на его крутой нрав и нежелание считаться с потерями.

Зато с офицерами Каменский 2-й вечно не ладил на почве этой любви к солдату. Он устраивал жесточайшие разносы своим подчинённым, если замечал в них пренебрежение к нуждам рядовых. Он внушал офицерам, что «кто будет искать невозможности [выполнения приказов], тот будет заменён другим». При этом от отца Николай Каменский унаследовал вспыльчивый и жестокий характер.

Звёздный час

По окончании войны 1807 года с Наполеоном Каменскому 2-му было присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1808 году началась война России со Швецией, и Николаю Каменскому был дан в командование целый отдельный корпус. С ним он одержал победы при Куортане 20 августа и Оравайсе 2 сентября 1808 года. Последнее сражение знаменовало собой перелом в военных действиях, после которого шведы пошли на перемирие.

Заслуги Николая Каменского вновь были высоко оценены императором Александром I. В ноябре 1809 года Каменскому 2-му было присвоено звание генерала от инфантерии. В карьерном росте Николай Каменский обошёл сразу несколько десятков старших по возрасту генералов, ждавших получения этого чина, в том числе своего старшего брата Сергея, которому пришлось вскоре служить под начальством младшего брата.

Неожиданная смерть

В феврале 1810 года государь назначил Николая Каменского главнокомандующим Дунайской армией русских в войне с Турцией, вместо Петра Багратиона, действиями которого Александр I остался недоволен. Императору нужен был решительный перелом в военных действиях, и ученик Суворова, казалось, лучше всего подходил для исполнения царских замыслов.

Каменский решительно взялся за ведение войны, но слишком разбросал свои силы, Противник оказался довольно силён. В 1810 году русские не добились важных успехов. Каменский планировал в следующем году покончить с турками. Для этого он планировал поход всеми силами за Балканы и на Константинополь. Он считал это вполне возможным.

Между тем Александр I был вынужден готовиться к новой войне с Наполеоном, неизбежность которой становилась всё очевиднее. Он приказал Каменскому ослабить свою армию на пять дивизий, отдав их в распоряжение армий, прикрывавших западную границу. Одновременно главнокомандующий должен был вести дело к мирному исходу с турками, но непременно с тем, чтобы дунайские княжества – Молдавия и Валахия – целиком остались за Россией.

Каменский выразил мнение о невозможности добиться такого исхода с теми ограниченными силами, которые у него оставались, и вновь попросил у государя разрешения организовать ему поход за Балканы.

Неизвестно, чем бы кончилось это препирательство главнокомандующего с царём, но в начале февраля 1811 года Каменский 2-й неожиданно тяжело заболел. Его лихорадило. Какая болезнь его постигла, мнения историков расходятся. Каменский был вынужден сдать свою должность (её вскоре принял Михаил Кутузов) и поехать в тыл. В Одессе его болезнь приняла ещё более тяжёлый характер, он порой терял рассудок. Скончался он 4 мая 1811 года. Талантливому ученику Суворова ещё не было 35 лет. Накануне войны с Бонапартом русская армия понесла тяжкую потерю.