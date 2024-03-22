Поручик Ржевский: кто на самом деле стал прототипом героя анекдотов

Герой скабрёзных анекдотов поручик Ржевский известен тем, что окружающие часто просят его промолчать, а на балах он непременно вальсирует с Наташей Ростовой. Но те, кто читал «Войну и мир», знают, что в романе этого персонажа нет…

Так откуда же он взялся в русском, а точнее даже советском фольклоре?

Несуществующий герой

Хотя образ русского военного, брутального и остроумного, присутствовал в анекдотах ещё со времён войны 1812 года, он не имел никакого отношения к поручику Дмитрию Ржевскому. Этот господин был известен как бретёр, задира, игрок, любитель женского общества и пьяница, но при этом он оставался большим патриотом и очень храбрым человеком. Однако, он не участвовал в войне 1812 года, так как был вымышленным персонажем.

Давным-давно

Имя Дмитрия Ржевского стало известно публике в 1940 году, после того как драматург Александр Константинович Гладков написал героическую комедию в стихах под названием «Давным-давно». Изначально она называлась «Питомцы славы». В 1941 году была создана радиопостановка этой пьесы.

Как рассказывал сам Гладков, пьеса появилась под впечатлением двух книг, которые он прочитал в детстве: «Дети капитана Гранта» и «Война и мир». Драматург очень хотел, чтобы пьеса была веселой и яркой. У неё даже был соответствующий эпиграф:

«Роскошествуй, весёлая толпа, в живом и братском своеволье!», — строчки из стихотворения Дениса Давыдова. Однако, летом 1941 года началась ещё одна война, и тематика пьесы изменилась, поэтому эпиграф был убран.

Дмитрий Ржевский

Именно в вышеупомянутой пьесе впервые появляется поручик Дмитрий Ржевский. На пороге дома отставного майора Азарова он произносит слова, по которым мы легко узнаем героя всех известных анекдотов о нём: «С дороги бы недурно закусить, а то влюбляться на пустой желудок я как-то не привык».

Ну а что касается анекдотов о поручике Ржевском, то они начали появляться в 1962 году после выхода фильма режиссёра Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятого по пьесе Гладкова в честь 150-летия Отечественной войны 1812 года. Другая главная героиня этих анекдотов — Наташа Ростова — стала популярной в русском фольклоре благодаря успеху фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, который вышел на экраны несколько лет позже.

В 1970-1980 годах в советском кинопрокате появилось ещё много фильмов о бравых гусарах, что способствовало популярности анекдотов о поручике Ржевском, которые быстро стали неотъемлемой частью советского быта.