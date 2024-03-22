Почему фельдмаршал Репнин, несмотря на заслуги, оказался в тени Суворова и Потемкина

XVIII век подарил России целую плеяду великих полководцев и государственных деятелей. Их было так много, что многие до сих пор остаются в тени Суворова, Ушакова, Потемкина или Румянцева. А между тем их заслуги были подчас не меньшими, и мы их достижениями пользуемся до сих пор. Одним из таких людей стал генерал-фельдмаршал Николай Репнин, который родился 290 лет назад – 22 марта 1734 года.

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Одной из причин по которой Репнин остался в тени истории, стала его приверженность к партии Павла I. Он даже был причастен к заговору братьев Паниных 1776 года с целью свергнуть императрицу и возвести на престол ее сына. Хотя та же Екатерина, оставаясь объективной, не обделила Николая Репнина ни чинами, ни наградами – все же заслуги перед Россией были неоспоримыми.

Многим знакома усадьба Воронцовых в Москве – одна из жемчужин столицы. Но мало кто знает, что это родовое имение Репниных. Основанное еще боярином Дмитрием Донского Воронцом, оно при Иване III стало личным владением государя. Дорожил Воронцово и Иван Грозный.

И лишь царь Алексей Михайлович за заслуги подарил его боярину князю Борису Репнину. Прямому потомку святого князя Михаила Черниговского, а значит Рюриковича. Нынешний вид Воронцово стало приобретать именно при Николае Васильевиче. Здесь он и скончается.

Но сам Николай Репнин родился в Санкт-Петербурге 22 марта 1734 года по старому стилю. Он был внуком и сыном ближайших сподвижников Петра I Аникиты Репнина и Василия Репнина. Потому карьера была предопределена сразу – быть ему военным.

После домашнего обучения, в 14 лет определен в гвардейский Преображенский полк сержантом. А уже в 15 лет, в 1749 году, после участия в походе отца за Рейн получает чин прапорщика и становится офицером. Еще через два года уже подпоручик, а с 1753 года адъютант Преображенского полка.

Это высокие чины, ведь даже из рядовых гвардеец-дворянин при переводе в обычную армию мгновенно получал офицерское звание. А уж офицер гвардии в линейном полку мог рассчитывать на командные должности.

© wikipedia.org // Русско-готические ворота усадьбы Н. В. Репнина «Воронцово»

Но Репнин остается в лейб-гвардии, однако понимает, что на одних паркетных экзерцициях реальных знаний и опыта не получишь. Поэтому, когда началась Семилетняя война (1756–1763) то с позволения императрицы Елизаветы Петровны направляется в действующую армию волонтером. Волонтер в те времена носило иной смысл, чем сегодня, более близкий к добровольцу.

Репнин-младший отличился в битве при Гросс-Егерсдорфе, взятии Кенигсберга. В составе корпуса графа З. Чернышева участвовал во взятии Берлина. В результате по окончании войны Николай Репнин получил чин генерал-майора. Молодому человеку было всего 28 лет.

И тут его миссия резко меняется. Из военных он превращается в дипломата – только что вступивший на престол Петр III направляет его ни много ни мало полномочным министром в Пруссию. Сменившая мужа Екатерина II отправляет в той же должности в Варшаву – там начинались великие дела.

Если в Берлине успехами похвастать не мог, ничего из порученного не выполнил, то в Польше, набравшись опыта, проявил себя во всем блеске. Усилиями Репнина удалось возвести на польский престол друга России и самой императрицы Станислава Понятовского. Вопреки сложившемуся мнению об этой стране, там всегда, и тогда, и даже сейчас, была очень сильной дружественная России партия.

Поддержав ее в сейме, Репнин добился уравнивания прав католиков и православных в Речи Посполитой. А кто был против, русские арестовали и выслали в Калугу. За такое дело — помощь Понятовскому и уравнивание прав православных, Екатерина возвела Репнина в генерал-поручики и наградила орденом Александра Невского.

Враждебная оппозиция подняла восстание и создала конфедерацию. Сторонники России тоже вооружились. Поскольку своих сил не хватало, то конфедераты обратились за помощью к Франции. Та воевать не хотела, но смогла натравить Османскую империю. Так началась русско-турецкая война 1768–1774 годов.

© wikipedia.org // «Аллегория победы Екатерины II над турками и татарами» Стефано Торелли, 1772 год

Репнина отзывают в действующую армию. И там ему достаются не самые простые участки. Участвовал во взятии Хотина. Затем в командование получил Молдавский корпус, который до того почти весь погиб от чумы – одно название осталось.

Но даже с такими силами генерал сумел сдержать крымских татар, не допустить переправу через Прут, а потом, присоединившись к основным нашим силам, 7 июля 1770 года еще и разбить татар и турецкого визиря на реке Ларга. Через две недели, 21 июля, участвовал в знаменитом сражении при Кагуле под командованием П. Румянцева и получил за него орден Св. Георгия 2-й степени.

Но отношения с другими прославленными полководцами не сложились. Его терпеть не могли ни Суворов, ни Потемкин, ни Румянцев. Часто несправедливо. Так Румянцев обвинил Репнина в сдаче крепости Журжа, хотя это была самодеятельность коменданта, который никого не поставил в известность. Обиженный Репнин удалился из армии.

© wikipedia.org // Изображение приема русского посольства кн. Н. В. Репнина турецким султаном, кон. XVIII в.

Но в самом конце войны, в 1774 году, снова возвращается – Потемкин хоть и не любил, но ценил. Берет Селистров. А когда турки запросили мира, то именно Репнин поставил подпись под Кучук-Кайнарджиским договором от 10 юля 1774 года. Россия закрепила выход к Черному морю.

Но всегда говорил – это не его заслуга, а дипломата Алексея Обрескова, все сделал он. А подпись вынужден был поставить, поскольку тот не успевал прибыть из-за разлива Дуная. За эту компанию стал генерал-аншефом.

В русско-турецкую войну 1787–1791 гг., под ее конец, в 1791 году, Потемкин назначает Николая Репнина исполняющим обязанности главнокомандующего. Под его началом 28 июля 30 тысяч русских разбивают 80-тысячную турецкую армию под Мачином. Эта победа была столь ошеломляющий, что уже на следующий день турки взмолились о мире.

Но Репнину поставили в вину, что он в предварительном соглашении запросил очень мало. Недовольны были все – и Потемкин, и Екатерина. И тем не менее императрица награждает его высшим военным орденом Св. Георгия 1-й степени.

Эпоха Екатерины породила целый ряд великих полководцев. Но и они, обремененные славой, не были лишены человеческих слабостей. Так Потемкин завидовал Репнину за Манчин, сам Репнин всегда завидовал Суворову и не давал ему ходу, когда тот оказывался под началом. В результате всех интриг Николай Репнин все же покидает армию.

При воцарении Павла I он, как приверженец его партии, вначале оказывается в фаворе. Даже получает в 1796 году звание генерал-фельдмаршала. Но вскоре, по до сих пор непонятной причине, попал в немилость и навсегда поселился в своей усадьбе Воронцово.

Скончался князь 24 (12) мая 1801 года. А поскольку сыновей у Николая Репнина не было, то император Александр I распорядился его внуку полковнику Николаю Волконскому, названному в честь деда, принять титул и фамилию. Поскольку «род Репниных, столь славно Отечеству послуживших, с кончиною последнего в оном не угаснет».